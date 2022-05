Privater Rückzugsort unter freiem Himmel

Wilkes bietet neue Balkonverkleidung „Alucom Design-Exterieur“ an

Mit Alucom Design-Exterieur erweitert die Wilkes GmbH ihr Produktportfolio um eine innovative Aluminium-Verbundplatte mit attraktiven Grafikdekoren. Durch die UV-beständige Oberflächenveredelung eignet sich die Verbundplatte insbesondere für die Verkleidung von Außenfassaden und Sichtschutzwänden, darüber hinaus auch von Balkonbrüstungen. Das geringe Eigengewicht bei gleichzeitig außerordentlicher Festigkeit und die unkomplizierte Montage auf nahezu allen Unterkonstruktionen überzeugen Bauherren und Handwerker. Die Vielzahl an Format- und Dekorvariationen ermöglicht eine Gestaltung ganz nach Wunsch, sowohl bei der Sanierung und Renovierung als auch beim Neubau. Für Balkone und Sichtschutzwände, die von beiden Seiten einsehbar sind, verfügt das Sortiment von Wilkes über Duplexplatten mit doppelseitigem Dekor.

Balkon und Terrasse sind besondere Blickfänge an Wohnobjekten – sie vergrößern den Wohnraum und laden zum gemütlichen Verweilen oder Arbeiten im Home-Office ein. Besonders die Front des Balkons steht dabei im Fokus und erfordert ein Produkt, das höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit gerecht wird. Vor diesem Hintergrund bietet die Wilkes GmbH nun Alucom Design-Exterieur an. Die Aluminium-Verbundplatte verfügt über einen Mineral- beziehungsweise Kunststoffkern und eine UV-schutzlackierte Oberfläche mit Grafikdekor.

Rundumschutz für Balkon und Terrasse

Bei Sturm, Hagel, Regen und Schnee wird der Balkon zwar kaum genutzt – dennoch ist er jeder Wetterlage ausgesetzt. Durch Witterungseinflüsse kann die Oberfläche der Balkonbrüstung beeinträchtigt und beschädigt werden. Die abriebfeste Oberfläche mit sanftmatter Perlstruktur von Alucom Design-Exterieur garantiert eine UV-Beständigkeit von über zehn Jahren. Gleichzeitig ermöglicht die robuste Oberfläche eine einfache Reinigung, denn Schmutz kann sich praktisch nicht festsetzen. Die Verbundplatte ist langlebig, wetterfest und korrosionsfrei – auf diese Weise können sich Frischluftliebhaber viele Jahre an ihrer Balkonverkleidung erfreuen.

Designvielfalt mit Blickschutz

Die Verkleidung schafft den dekorativen Rahmen für schöne Stunden auf dem Balkon. Die Aluminium-Verbundplatten von Wilkes sind in einer Vielzahl verschiedener Dekore erhältlich – beispielsweise in Stein-, Metall- oder Holz-Optik. Neben den 14 attraktiven Grafikdekoren sind auch drei Varianten in Unifarben verfügbar. Auf diese Weise bietet das Alucom Design-Exterieur-Sortiment Freiraum, um Gestaltungswünsche jeder Art zu erfüllen. Für Balkone, die von beiden Seiten einsehbar sind, bietet sich die beidseitig bedruckte Duplex-Ausführung an, die in zehn ansprechenden Dekoren erhältlich ist. Durch die Balkonverkleidungen von Wilkes werden auf optisch ansprechende Weise Sichtschutz und Privatsphäre gleichzeitig geschaffen.

Einfache Handhabung

Die Aluminium-Verbundplatten können schnell und einfach mit herkömmlichen Standard-Werkzeugen zugeschnitten werden. Als Unterkonstruktionen für Fassaden bieten sich traditionelle Holzverlattungen sowie auch alternative Fassadensysteme an. Ebenso gibt es eine Vielzahl von geeigneten Balkongeländern, die sich als Träger für die 6 mm-Platten eignen. Für den Sichtschutz hält die Wilkes GmbH ein qualitätsvolles, variables Klemmpfostensystem aus Aluminium bereit.

Somit hat Wilkes mit Alucom Design-Exterieur ein modernes Sortiment geschaffen, das mit ansprechendem, qualitätsvollen Design aus jedem Balkon und jeder Terrasse einen Wohlfühl-Ort macht.

Weitere Informationen und Einzelheiten zu Lieferfähigkeit, Ausstattung und Montage erhalten Interessierte direkt beim Handelsunternehmen Wilkes GmbH auf der Website www.wilkes.de, per E-Mail mail@wilkes.de oder Telefon 02336-93700.

