Event Künstler für Tagung zu buchen war gute Idee

Diesjährige Tagung wurde mit einem gemeinsamen Abend eröffnet. Dazu konnte man eine hervorragende Location und internationale Künstler buchen, welche für das abwechslungsreiche Rahmenprogramm sorgten.

FACH-KONGRESS WURDE VOM EVENT KÜNSTLER ERÖFFNET

Friedewald. Nach zweijähriger Corona Pause wurde beim Spezialisten für Explosionsschutz nun wieder eines der begehrten Seminare angeboten. Bevor die hochkarätigen Teilnehmer und Vertreter namhafter Firmen auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurden, gab es den traditionellen Willkommensabend. Die Organisatoren konnten bekannte Künstler buchen und auch der Gaumen kam beim hochkarätigen 3 Gang Menü nicht zu kurz.

ORIGAMI KUNST FÜR JEDERMANN

Aber zunächst wurden die Ankommenden mit einem Glas Sekt begrüßt und der erste Künstler für den Event stand schon in den Startlöchern: Sabrina faltete den Teilnehmern in Windeseile kunstvolle Figuren aus Papier. Denn wer sich entschließt diese Künstlerin zu buchen, der wurde nicht enttäuscht. Allein das Outfit – ein voluminöses Kleid aus Papier gefaltet – ließ schon ein wenig auf die Vorführung schließen. Origami Künstlerin knickte jedes der bunten Papiere, die in Ihrem Kleid steckten zu kleinen Skulpturen und formte Blumen, Tierchen und auch ganz praktische Dinge für den Geschäftsmann oder die Geschäftsfrau. So sorgte Sie für Gesprächsstoff und jede Menge guter Laune zwischen den Seminarteilnehmern.

SEIFENBLASENSHOW ALS AUFTAKT DER TAGUNG

Nachdem alle im ehrwürdigen Rittersaal Platz genommen hatten moderierte die Origami Dame auch sogleich den ersten Showact auf der Bühne an. Eine Figur fast wie aus einem Disney Film, ganz in Lila gekleidet und mit einem überdimensionalen lila Zylinder, so trat Seifenblasenkünstler Blub auf die Bühne. Der Künstler war ein wahrer Meister seines Fachs. Er ließ die schillernden Seifenblasen um sich tanzen, baute Skulpturen und Karusselle aus ihnen und füllte die zarten Kugeln mit Nebel. Blub erfüllte buchstäblich die gesamte Bühne mit seinen Seifenblasen und formte am Ende seiner Performance eine Art Regenbogen aus Seifenblase in den er sich sogar selbst hineinstellte. Visuelle Eindrücke dieser Seifenblasenshow lassen sich unter https://www.blubshow.de/showacts-events/kuenstler-tagung finden. Diesen Künstler zu buchen war eine gute Idee. Mit viel Applaus wurde der Seifenblasenkünstler verabschiedet und die Gäste nahmen, noch immer beeindruckt vom Gezeigten, den Weg zum Restaurant, wo das exklusive Dinner bereits auf Sie wartete.

ERFOLGREICHES EVENT GEWÜNSCHT? SANDMALEREI KÜNSTLER BUCHEN…

Nach einer zarten Vorspeise und einem perfekten Rindersteak an Spargel fanden sich die Damen und Herren wieder im Rittersaal ein, wo die gebuchten Künstler zwischenzeitlich noch eine weitere Überraschung vorbereitet hatten. Die Bühne war nun umdekoriert, eine große Leinwand aufgebaut und ein leuchtender Tisch mit einer Kamera sollten erste Aufschlüsse für den kommenden Showact liefern. Sabrina, die Papier Künstlerin, betrat erneut die Bühne. Dieses Mal präsentierte die Event Künstlerin eine Sandmalerei Show, indem sie mithilfe von Sand auf dem beleuchteten Tisch Bilder malte und diese zu Geschichten verschmelzen ließ. All dies wurde auf der Leinwand für alle sichtbar und sorgte im Saal für viel Zuspruch. Als Sandmalerin Sabrina dann am Ende dieser emotionalen Vorführung noch ein Schlussbild speziell für dieses Seminar mit Logo der Firma entstehen ließ waren die Zuschauer ganz aus dem Häuschen. Die Organisatoren haben alles richtig gemacht, so der Tenor, denn diese Künstler zu buchen war eine gute Entscheidung. Mehr über die Künstler für Events kann man unter https://www.blubshow.de/sandmalerei-kuenstler-sandmalerei-buchen erfahren. Mit Sabrina und Blub wurde die Truppe gleich am ersten Abend zusammengeschweißt. Man lernte sich kennen in bester Atmosphäre, bei einem tollen Essen und mit dem perfekten Showprogramm der beiden gebuchten Künstler für den Event. So freuten sich alle schon auf ein Wiedersehen am nächsten Morgen, um den Vorträgen und Einführungen der neuen Produkte zu lauschen.

Künstler für Event buchen

Mit Sabrina und Blub buchen Sie Künstler, die wissen wie es geht! Die beiden Künstler für Events haben ein umfangreiches Repertoire und passen sich perfekt auf Ihre Veranstaltung an. Ob Origami Kunst, Seifenblasenshow oder die Sandmalerei Show – wer diese Künstler buchen möchte kann auf Professionalität und jahrelange Erfahrung zählen. Sabrina und Blub beraten Sie gerne und stellen gemeinsam mit Ihnen das perfekte Showprogramm für Ihren Event zusammen

