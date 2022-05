DOCBOX®: Mehr als 20.000 Anwender:innen setzen auf das DMS

Das Dokumenten-Management-System der Firma aktivweb befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs

Zur Zahl 20.000 lassen sich im Internet ein paar spannende Fakten recherchieren.

So war etwa der Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien vor gut 20.000 Jahren noch ein einfacher Fluss, der aus Rhein, Seine und Themse gespeist wurde. Mehr als 20.000 Kilometer haben Seetang-Ableger zurückgelegt, die Forscher in der Antarktis gefunden haben. Und schließlich zählen Ameisen zu den Erfolgsmodellen der Natur. Es gibt bis zu 20.000 Arten, von denen in Europa etwa 200 vorkommen.

Fleißig wie Ameisen sind auch die Entwickler und das ganze Team rund um die DOCBOX®, dem Dokumenten-Management mit Wiederfindungsgarantie. Das drückt sich nicht nur am Rollout der komplett überarbeiteten Version 7.0 im Frühjahr 2022 aus, sondern vor allem auch an mehr als 20.000 zufriedenen Anwender:innen, genauer gesagt 20.367 zum Zeitpunkt, als diese Erfolgsmeldung verfasst wurde.

Notwendigkeit der Digitalisierung erkannt

Klar, die Corona-Pandemie hat in vielen Unternehmen der Notwendigkeit einer digitalen, gleichzeitigen und ortsunabhängigen Bearbeitung von Dokumenten enorme Bedeutung verschafft. Zu kurz gedacht jedoch, um die nun schon 20 Jahre währende Erfolgsgeschichte des Dokumenten-Management-Systems DOCBOX® nur annähernd zu erklären. Vielmehr stehen dahinter eine effiziente Software, über 100 motivierte Vertriebspartner, hoch engagierte Mitarbeitende sowie Kund:innen, die ihre individuellen Anforderungen bei dem DMS der Firma aktivweb in guten Händen wissen. Dafür spricht auch die aktuelle Version 7.0, die an Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität höchsten Ansprüchen genügt.

Mehr als 20.000 Anwender:innen in der D-A-CH-Region verlassen sich aktuell also Tag für Tag auf die DOCBOX®, dem Premium-Produkt, um Dokumente revisionssicher digital zu archivieren. Die langjährigen Kund:innen kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen. Mehr als 20.000 zufriedene Anwender:innen. An erster Stelle steht immer persönlicher und regelmäßiger Kontakt. Tausende Leistungs- und Entwicklungsgespräche. Ob mittelständisches Unternehmen oder Konzern: Die Kund:innen vertrauen auf die Expertise in Software-Entwicklung und den damit verbundenen Dienstleistungen der Firma aktivweb. Um zuverlässig zu sein, hat sich das DOCBOX®-Team zu einem hohen Servicestandard verpflichtet und hält diesen konsequent ein.

Aber: Individuelle Kunden-Kommunikation bleibt auch in Zeiten der Digitalisierung enorm wichtig. Selbst die beste Software wird erst richtig gut durch deren Anwender:innen. Gemeinsam mit Kund:innen hat aktivweb in den letzten Jahren Lösungen geschaffen, die einen großen Nutzen bei der täglichen Arbeit bringen. Dabei haben sich Kund:innen zu Partner:innen entwickelt, mit denen zusammen die Leistungsfähigkeit der DOCBOX® ständig gesteigert und Lösungen stetig verbessert werden.

Mit der DOCBOX® entspannt von analog zu digital:

-Als browserbasierte Inhouse- oder Cloud-Lösung verfügbar;

-In 15 Minuten einsatzbereit;

-Papierloses Büro;

-Revisionssicher und GoBD-konform elektronisch archivieren;

-Integrierte OCR-Software;

-Schnittstellen zu gängigen ERP-Systemlösungen, Office-Anwendungen etc.

Bleiben Sie neugierig. Sie werden von uns hören und lesen.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

