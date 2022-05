Revalize ernennt Marc Maurer zum Managing Director EMEA

Der globale Technologieführer unterstreicht so sein Engagement in die Zukunft der Produktion im europäischen Markt

Jacksonville / Karlsruhe, 2. Mai 2022 – Revalize, der weltweit führende Anbieter von Revenue Operation Software für Hersteller sowie deren Händler und Planer, gewinnt Marc Maurer als Managing Director für EMEA. Maurer übernimmt die Leitung des EMEA-Teams und ist zukünftig für alle umsatzrelevanten Maßnahmen sowie die Förderung der allgemeinen Unternehmenskultur und -produktivität verantwortlich.

Revalize expandiert in rasantem Tempo und bedient einen globalen Markt mit mehr als 15.000 Kunden. Mit der Erweiterung des Angebots und der Reichweite will Revalize seine Marktposition als weltweit führender Anbieter von Design-, PLM-, und CPQ-Lösungen für Hersteller sowie seine Position als einziger globaler Anbieter von Softwarelösungen für die Fertigung ausbauen.

„Ich freue mich sehr, Teil des Revalize-Teams zu werden“, so Marc Maurer. „Das Unternehmen hat sich bereits bei Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt als erstklassige Umsatzplattform bewährt. Darüber hinaus hat Revalize sein Portfolio in Europa durch mehrere großen Akquisitionen erheblich erweitert und gestärkt. Mit diesen können wir den Herausforderungen, mit denen sich unsere Kunden konfrontiert sehen, noch besser begegnen. Aufgrund der rasanten Digitalisierung der Hersteller ist dies eine aufregende Zeit für unsere Branche und ich freue mich darauf, das EMEA-Team zu noch mehr Wachstum und unsere Kunden zum Erfolg zu führen.“

Maurer hat einen fundierten technologischen Hintergrund und Erfahrung in der Implementierung von Best Practices im Daten- und Softwarebereich. Ziel ist es, den Betrieb von europäischen Softwareunternehmen zu professionalisieren, damit diese ihre Kunden besser bedienen können. Maurer erweitert die Fähigkeiten von Revalize bei der Unterstützung von End-to-End, Idea-to-Cash-Workflows und stärkt die operative Präsenz der Marke in Europa zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen.

„Europa macht inzwischen die Hälfte unseres weltweiten Geschäfts aus. Mit der Einstellung von Marc zum Managing Director EMEA wollen wir unsere Position weiter stärken“, erklärt Jim Contardi, CEO von Revalize. „Dank seiner Führungskompetenz und seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware ist Marc die richtige Person, um unsere Marke auf die nächste Stufe zu heben und uns zu einem noch besseren Partner für unsere europäischen Kunden zu machen.“

In seiner bisherigen Rolle als Portfolio Manager bei Constellation Software Inc. erwarb, integrierte und betrieb Maurer mehrere hochspezialisierte B2B-Softwareunternehmen in der DACH Region. Vor seiner Zeit bei Constellation bekleidete er Führungspositionen im Vertrieb bei SAP, SAS Institute und Nokia. Er promovierte an der Universität Zürich und wandert gerne in den Schweizer Bergen.

Weitere Informationen zu Revalize, den Lösungen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten finden Sie auf der Webseite.

Über Revalize

Revalize ist weltweit führender Anbieter von branchenspezifischer Software, die Produzenten hilft, ihren Umsatz durch Konstruktionsanwendungen, technische Simulationen, Produktauswahl, CPQ, PLM, Visualisierungen und Datenanalysen zu optimieren. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Jacksonville, unterstützt über 15.000 Kunden auf der gesamten Welt. Revalize ist ein Portfolio-Unternehmen von TA Associates und Hg. Weitere Informationen zu Revalize finden Sie auf der Webseite.

