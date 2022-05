Stop Wars Edition von BraTee startet heute im Handel

Gewinn geht zu 100 Prozent an Hilfsprojekte für die Ukraine

Stuttgart, 02. Mai 2022. BraTee startet heute den Verkauf der Stop Wars Edition in ganz Deutschland. Der komplette Gewinn wird an humanitäre Projekte für die Zivilbevölkerung der Ukraine gespendet. Capital Bra und sein Team verurteilen Krieg und Gewalt aufs Schärfste und fordern: Stop Wars! Die Ziele der Aktion sind, möglichst vielen Menschen zu helfen und die Spendenbereitschaft in Deutschland weiter zu steigern. „Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen und die Menschen in der Ukraine unterstützen. Jeder Beitrag zählt!“, fordert der Ausnahmekünstler Capital Bra.

BraTee hat sich 2021 in Deutschland zum Marktführer im Eistee-Segment entwickelt. „Unsere krasse Stellung möchten wir nutzen, um die ukrainische Zivilgesellschaft zu supporten. Deshalb bringen wir die Stop Wars Edition heute an den Start“, sagt der Deutschrapper.

Schon vor dem Verkaufsstart im deutschen Handel wurden 320.000 Packungen BraTee, das sind 400 Europaletten, an Menschen in der Ukraine und an Geflüchtete gespendet. Ab heute können Eistee-Fans ihre Solidarität bekunden und mit der BraTee Stop Wars Edition das Leiden in der Ukraine etwas mildern.

Der Startschuss für die BraTee Stop Wars Edition fiel vor zwei Monaten, womit sie in absoluter Rekordzeit auf den Markt gebracht werden konnte. Sie kommt mit 91 Prozent gebrühtem Grüntee und mit Limette-Minze Rezeptur. Capi und sein Team sind überzeugt, damit den Geschmack vieler Supporter zu treffen. Die Bratans und Bratinas sollen einen wichtigen Beitrag leisten, um den Menschen in der Ukraine jetzt wirksam zu helfen.

Die Gewinne der Marke aus der BraTee Stop Wars Edition kommen vollständig der ukrainischen Zivilbevölkerung zugute. Sie werden zu jeweils 25 Prozent an vier gemeinnützige Hilfsorganisationen gespendet. Die Höhe der Spenden und die Abführung der Gewinne wird absolut transparent von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer ermittelt und durchgeführt:

stelp.eu

STELP e.V. ist eine zivile Hilfsorganisation in Stuttgart, die sich stark macht für eine Welt, in der alle Menschen selbstbestimmt in Würde und Sicherheit leben und ihre Zukunft aus eigener Kraft nachhaltig gestalten können. STELP liefert dringend benötigte Waren in die Ukraine und organisiert ehrenamtliche Hilfe vor Ort.

hamburgerhilfskonvois.de

Hamburger Hilfskonvoi ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für ukrainische Geflüchtete in Polen und in der Ukraine einsetzt. Die Hilfsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not, Wärme und Nahrung mit auf den Weg in eine neue Zukunft zu geben und ihnen beim Überleben zu helfen.

lnob.net

#LeaveNoOneBehind ist eine Initiative des Civilfleet-Support e.V. in Berlin und steht für Solidarität an den europäischen Außengrenzen. Sie evakuiert Menschen aus der Ostukraine und unterstützt humanitäre Hilfe. Niemand soll zurückgelassen werden, alltägliche Menschenrechtsverletzungen verhindert werden und Menschen in Not wird direkt Hilfe geleistet.

europecares.org

Europe Cares e.V. leitet Projekte von Frankfurt aus, um Menschen in Krisengebieten direkt zu unterstützen und sich für Menschenrechte einzusetzen. Ein internationales Team klärt die Öffentlichkeit über die Situation in Krisengebieten auf und leistet in der Ukraine humanitäre Nothilfe mit Lebensmitteln und medizinischem Material. Freiwillige koordinieren die Lieferungen von Hilfsgütern dort.

Die BraTee Stop Wars Edition ist ab 02. Mai 2022 im 0,75 Liter Elopak überall im deutschen Handel erhältlich.

Der Song zur Stop Wars Initiative von Capital Bra, Kontra K und Kalazh44 ist auf YouTube: https://youtu.be/O9e5YaFtQAk

Text und rechtefreie Fotos zur redaktionellen Veröffentlichung:

https://drive.google.com/drive/folders/1V6E9udBipQR6SF-iDxZsdS05JgDcntDL?usp=sharing

About Capi:

Capital Bra hat über achteinhalb Millionen Tonträger in Deutschland verkauft und ist mit 1,4 Milliarden Streams der meistgehörte deutsche Künstler auf Spotify. Er ist mit 22 Nummer-eins-Hits der erfolgreichste Musiker in Deutschland und Österreich. Der Rapper hat mehr als vier Millionen Follower auf Instagram und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Musikern der vergangenen 50 Jahre. Aber „Capi“, wie seine Fans den 26-Jährigen auch nennen, macht nicht nur Musik.

About BraTee:

Seit 2021 sind die BraTees im deutschen Handel. Ab heute in sechs Sorten. Die Produkteinführung gehört zu den erfolgreichsten der letzten Jahrzehnte im deutschen Lebensmittelhandel. In nur drei Monaten wurde BraTee zur führenden Marke im Eistee-Segment.

