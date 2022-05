Social Media Strategie – Checkliste für Unternehmen

Aufgrund der Digitalisierung hat die Bedeutung von Social Media für Unternehmen zugenommen. Hier gibt es eine Checkliste zum Abhaken für eine erfolgreiche Social Media Strategie.

Schindellegi, 02.05.2022 – So gelingt eine sinnvolle Social Media Strategie für Unternehmen

Wir leben im modernen Zeitalter der Digitalisierung und deswegen kann im Grunde kein Unternehmen auf Social Media Marketing verzichten. Viele Aktivitäten der Menschen finden im Internet statt, was zu einen veränderten Nutzerverhalten geführt hat. Aus diesem Grund ist es durch den Einsatz von Social Media möglich, durch eine erhöhte Reichweite die gestellten Unternehmensziele schneller zu erreichen.

Vielerorts herrscht noch Skepsis und Unsicherheit vor, was den Einsatz von Social Medias betrifft. Viele Menschen wissen nicht, wie soziale Netzwerke gezielt genutzt werden können. Viele Unternehmen verlieren ihre Orientierung im Reichweiten-Dschungel der Social Media und der daraus resultierende Misserfolg ist kein Zufall. Der wichtigste Grundsatz für den erfolgreichen Einsatz von Social Media ist eine entsprechende Strategie.

Was ist eine Social Media Strategie?

Mittlerweile sind Social Media ein Teil des Kommunikationskonzeptes von Unternehmen, um die Zielgruppe auf einer breiteren Basis zu erreichen. Eine gute Social Media Strategie beinhaltet aus diesem Grund einen Plan und auch die langfristigen Ziele für den Einsatz von Social Media. Es handelt sich um ein Konzept, um das Unternehmen in Facebook und Co erfolgreich zu repräsentieren.

Social Media für Unternehmen – die Checkliste für eine erfolgreiche Strategie

Diese Checkliste gibt einen schnellen Überblick, welche Punkte wichtig sind für Unternehmen in Bezug auf Social Media.

#Die Zielgruppe kennen

Ohne eine Kenntnis der Zielgruppe ist der erfolgreiche Einsatz der sozialen Netzwerke wenig erfolgsversprechend. Je nach Zielgruppe sind unterschiedliche Plattformen relevant und auch die Ansprache (Du oder Sie) unterscheidet sich immens.

#Ziele formulieren

Ist eigentlich klar, warum Social Media eingesetzt werden sollen? Sollen die Social-Media-Aktivitäten für Unternehmen mehr Besucher auf die Seite locken oder ist es der Plan, die Bekanntheit der Marke zu erhöhen? Ist das Unternehmen einfach auf der Suche nach Neukunden oder sollen bestehende Kontakte verbessert werden?

#Content

Die Social Media werden mit Content bespielt. Der Content sollte aufregend sein, da es sonst kein Alleinstellungsmerkmal gibt. Wann sollen die Inhalte am besten gepostet werden? Was sind die richtigen Inhalte für die Zielgruppe? Welche Arten von Beiträgen eignen sich am besten? Der Content muss für Nutzer aus der Zielgruppe im Idealfall relevant sein, das richtige Timing haben und noch dazu Emotionen wecken.

#Kanäle

Es gibt verschiedene Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter, Pinterest oder auch Instagram. Auf allen Kanälen unterscheidet sich das Nutzerverhalten. Je nach Unternehmen und der Zielgruppe besitzen nicht alle Kanäle die gleiche Relevanz.

#Werte

Social Media bieten zahlreiche Möglichkeiten, das Unternehmen nach außen bekannter zu machen und zu repräsentieren. Deswegen ist die Überlegung wichtig, welche Werte nach außen transportiert werden sollen.

#Monitoring

Der Erfolg bei Social Media ist durch Kennzahlen messbar. In regelmäßigen Abständen sollte der Erfolg bzw. das Ergebnis der Strategie ausgewertet werden für mögliche Optimierungen.

Fanslave als kompetenter Ansprechpartner

Wenn Sie ein Team für eine erfolgreiche Umsetzung der Checkliste suchen, dann ist Fanslave aufgrund der Kompetenz und der langjährigen Erfahrung ein sehr guter Ansprechpartner für den gewinnbringenden Einsatz von Social Media für Unternehmen.

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

