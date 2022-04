PC Schrott und Server Recycling – Sicher und kostenfrei

Der kostenlose Service für PC Schrott und Server Recycling mit Festplattenvernichtung und Bestätigung

Lernen Sie unbedingt die PC Schrott Entsorgung Jakubowski kennen, die Ihnen viel zu bieten hat. Die IT Entsorgung Jakubowski ist Ihr Ansprechpartner, wenn es darum geht, Altgeräte umweltgerecht zu entsorgen und vorab die Daten zuverlässig zu zerstören. Der Anbieter bietet Server Recycling und die Festplattenvernichtung mechanisch nach DIN 66399 – H-3 – DSGVO konform an. Der Vorgang ist sicher und gewährleistet, das keine sensible Daten an die Öffentlichkeit geraten. Deswegen wird die Festplatte mechanisch nach Stufe 3 zerstört und anschließend beim Entsorger entsorgt, statt diese nochmal wieder zu verwerten. Sie sparen nicht nur viel Mühe ein, sondern auch viel Geld. Sie brauchen sich um nichts kümmern, Ihre Mitarbeiter bleiben bei den eigenen Aufgaben, was viel Zeit und somit auch wieder Geld spart. Rufen Sie den Fachmann zu sich, Sie erhalten einen Termin und können sich auf die pünktliche Abholung verlassen. Ob Sie nun die Geräte schon in einer Abstellkammer lagern oder aktuell die gebräuchlichen Geräte auswechseln wollen. Probieren Sie diesen kostenfreien Service für sich aus! Der kostenlose Abholservice ist für Server, Computer, PC, Notebook, Drucker, Monitor sowie Zubehör verfügbar und in ganz Deutschland möglich. Nutzen auch sie den tollen Service und helfen damit die Umwelt und das Konto zu schonnen, den der Service ist für Firmen und Unternehmen mit Großmengen kostenfrei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

