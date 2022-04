Schneider Electric lebt Digitalisierung im eigenen Haus vor

Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die Grundpfeiler für Gebäude von morgen

Die Impact Company Schneider Electric hat für das Gebäudemanagement ein ganzheitliches IoT-Lösungsportfolio entwickelt. Die Bedürfnisse der Nutzer, aber auch Gebäude-Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit stehen dabei an oberster Stelle. Technologisch verfolgt Schneider Electric dazu einen Ansatz, der effizienz- und komfortsteigernde Automatisierungslösungen mit ganzheitlicher IoT-Vernetzung kombiniert. So können Gebäudefunktionen nicht nur bedarfsgerecht gesteuert werden, aufgrund einer hohen Datentransparenz entsteht auch eine optimale Sichtbarkeit von sämtlichen Vorgängen im Gebäude. Auf diese Weise lassen sich Ineffizienzen im Energieverbrauch präzise erkennen und das technische Equipment kann vorausschauend gewartet werden.

Das Potential von Gebäudeautomation

Neben elektrischen Geräten auf dem neusten Stand der Technik, sind es insbesondere deren digitale Funktionen, die eine durchlässige Kommunikation der Komponenten untereinander ermöglicht. Sie generieren den tatsächlichen Mehrwert IIoT-basierter Technik. Mit EcoStruxure Building hat Schneider Electric eine Plattform entwickelt, die Hardware, Software und Services sicher über ein Ethernet-IP-Backbone verbindet und Betreiber von Gebäuden bei der Maximierung der Gebäudeeffizienz, der Optimierung von Komfort sowie der Steigerung des Gebäudewerts unterstützt.

Der Energiespezialist Schneider Electric lebt das Potential von Gebäudeautomation im eigenen Haus vor. Am Standort IntenCity im französischen Grenoble arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vier modernisierten, intelligent gesteuerten Gebäuden, in denen die Bedürfnisse ihrer Nutzer im Vordergrund stehen. Mit Photovoltaikanlagen auf einer Fläche von 4 000 m2, zwei Windturbinen und Energiespeichern vor Ort erzeugt die IntenCity 970 MWh Energie pro Jahr. Zudem verbrauchen die Gebäude nur ein Zehntel der Energie von durchschnittlichen europäischen Vergleichsbauten: 35kWh pro m2 im Vergleich zu 348 kWh pro m2.

Die hier zum Einsatz kommenden IoT-fähigen Hard- und Software-Lösungen von Schneider Electric bilden eine digitale End-to-End-Architektur, innerhalb der alle 10 Minuten 60.000 Datenpunkte erfasst werden. Auf Basis dieser Daten wird dann etwa durch eine automatisierte Regelung der Gebäudefunktionen der Energieverbrauch in nicht belegten Räumen selbstständig reduziert.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenters oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Impact Company Schneider Electric

Nachhaltigkeit ist bei Schneider Electric fest in der Unternehmens-DNA verankert. Seit mehr als 15 Jahren leistet das Unternehmen mit innovativen Lösungen seinen Beitrag zu einer wirtschaftlich und sozial verträglichen Klimawende. Schneider Electric versteht sich in diesem Sinne als Impact Company, die ihre Kunden und Partner zu einem nachhaltig erfolgreichen Wirtschaften befähigt. Gleichzeitig geht es auch um das Eintreten für Werte: Unternehmenskultur und Ecosystem sind eng an modernen ESG-Kriterien orientiert. Schneider Electric wurde 2021 mit dem unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und mehrfach von Corporate Knights zu einem der nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt.

