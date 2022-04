Listung im BAUHERREN-PORTAL bringt Unternehmen aus Haus- und Wohnungsbau viele Vorteile

Das BAUHERREN-PORTAL ist die Qualitäts-Informations-Plattform der BAUHERRENreport GmbH. Dessen umfassende Vorteilspaket für Bauunternehmen aus dem privaten Haus- und Wohnungsbau sucht seinesgleichen.

Im BAUHERREN-PORTAL wird ausschließlich mit Ergebnissen aus repräsentativen, schriftlich durchgeführten Bauherrenbefragungen gearbeitet. Deren Authentizität und Aussagekraft für Bauinteressenten ist einzigartig.

Die Listung im BAUHERREN-PORTAL ist mit folgenden Vorteilen verbunden:

Einzigartiger Auftritt als Qualitätsanbieter der Region

Eine grafisch und textlich gehaltvolle Präsentation mit für Bauinteressenten relevanten Informationen zum Qualitäts- und Serviceprofil des Bauunternehmens aus der Sicht seiner übergebenen Bauherren.

Nachhaltige, vertragliche Alleinstellung mit Gebietsschutz

Wettbewerber aus dem gleichen Geschäftsfeld und Einzugsgebiet gelisteter Bauunternehmen werden von einer Listung im BAUHERREN-PORTAL ausgeschlossen.

Erkennbar scharfe Abgrenzung vom Wettbewerb

Die Qualitätssiegel „GEPRÜFTE BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT“ und „BAUHERREN-ZUFRIEDENHEIT – PERMANENT IN PRÜFUNG“ stehen auf der Homepage des gelisteten Bauunternehmens. Dieses ist mit dessen individuellen Seiten im BAUHERREN-PORTAL verlinkt. Die genannten Gütesiegel garantieren authentische und belastbare Qualitäts- und Servicestandards.

Zusätzliche Bauinteressenten/Bauaufträge, mehr Umsatz und Ertrag

Die Qualitätsberichterstattung im BAUHERREN-PORTAL ist von Bauinteressenten nicht zu übersehen. Sie erzeugt Aufmerksamkeit und übt einen gewissen Sogeffekt aus. Dadurch werden qualifizierte Bauinteressenten und zusätzliche Bauaufträge gewonnen.

Intensivere Marktdurchdringung und Ausschöpfung des Einzugsgebietes

Suchmaschinen- und Keyword-optimierte PR-Texte im BAUHERREN-PORTAL sowie in Blogs, Foren und in den sozialen Medien führen dazu, dass jeder Bauinteressent aus dem Einzugsgebiet eines Baupartners dessen Qualitäts- und Serviceleistungen wahrnimmt.

Positionierung Ihres Unternehmen im Internet

Verbesserung aller Eckwerte und Kennzahlen der gelisteten Bauunternehmen im Internet. Deutlich mehr Präsenz, Sichtbarkeit und Bekanntheit durch Verbesserungen im Ranking und in der Reichweite.

Reduzierung Aufwand für klassische Werbung

Diverse konventionelle Werbemittel aus dem klassischen Instrumentenkasten können ersatzlos gestrichen werden.

Aussagefähige Qualitäts- und Servicedarstellung

Die im BAUHERREN-PORTAL dargestellten und zuvor geprüften und zertifizierten Leistungen geben Bauinteressenten leicht verständliche Antworten auf alle Fragen, die diese bewegen.

Klare Mehrwertdarstellung für Bauinteressenten

Bauinteressenten bekommen durch die Informationen im BAUHERREN-PORTAL eine deutlich bessere Orientierung sowie ein Plus an persönlicher Sicherheit. Beides erleichtert ihnen die Entscheidung.

Aktives Empfehlungsmarketing mit Qualitätsmerkmalen

Die Zufriedenheit der Bauherren gelisteter Bauunternehmen und deren reale Empfehlungsbereitschaft stehen im BAUHERREN-PORTAL an erster Stelle.

Wirkungsvolles Referenz- und Rezensionsmanagement

Authentische Darstellung, wie sich die Zufriedenheit der Bauherren eines Anbieters im Detail zusammensetzt. Schriftliche, beleg- und damit belastbare Referenzen und Rezensionen.

Steigerung des durchschnittlichen Bauauftrages

Die ausführliche Kommunikation der Qualitäts- und Serviceleistungen führt zu einer besseren Akzeptanz der Verkaufspreise und entzerrt Preisdiskussionen. Dadurch steigt der durchschnittliche Bauauftrag.

Verkürzung der Beratungs-/Verkaufsphase

Die Schaffung eines Grundvertrauens zum Bauunternehmen entspannt die Beratungs- und Verkaufsphase für Fachberater wie für Bauinteressenten.

Höherer Nutzen als jede Alternativdarstellung

Der Nutzen aus der Darstellung der Qualitäts- und Serviceperformance des Bauunternehmens ist mit keiner anderen Marketingmaßnahme vergleichbar bzw. zu toppen.

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Die Leistungen werden exakt nach Aufwand kalkuliert und sind in Kombination mit dem Output günstiger als jede andere Option im Marketing des Bauunternehmens.

Das Geschäftsmodell

Unser Kerngeschäft besteht aus Qualitätsempfehlungs-Marketing für Bauunternehmen. Dazu bedienen wir uns authentischer, repräsentativer Qualitätsbewertungen aus schriftlich durchgeführten Bauherrenbefragungen.

Einzigartig in D-A-CH

Die BAUHERRENreport GmbH ist das einzige Unternehmen in D-A-CH, das sich ausschließlich auf die Ermittlung und Veröffentlichung der zertifizierten Qualitätsperformance von Bauunternehmen spezialisiert hat.

Kooperation mit dem ifb Institut

Um Bauqualität professionell zu ermitteln und zu kommunizieren, arbeitet das Unternehmen mit dem ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH zusammen. Beide Unternehmen betreiben die Qualitätsplattform BAUHERREN-PORTAL sowie diverse Bauqualitäts-Blogs, Foren und andere Seiten in den sozialen Medien.

Referenzmarketing über Testimonials

In der BAUHERRENreport GmbH geht es um Referenzmarketing über Testimonials in Form von Erfahrungen, Bewertungen, Rezensionen und Referenzen. Wir sichern die Verbindlichkeit unserer Empfehlungen durch repräsentative, schriftlich verbindliche Bauherren-Befragungen ab und zitieren deshalb ausschließlich Ergebnisse aus deren Inhalten.

Zielgruppe

Unsere Zielgruppe besteht aus Inhaber-geführten, regionalen Haus- und Wohnungsbau-Unternehmen: Bauträger und Baubetreuer, Fertig- und Massivhaus-Hersteller, die in ihrem Einzugsgebiet eine führende Position als Qualitätsanbieter belegen.

Verantwortlich: BAUHERRENreport GmbH

Theo van der Burgt (Geschäftsführer)

Die Qualitätsgemeinschaft zwischen der BAUHERRENreport GmbH und dem ifb Institut für Bauherrenbefragungen beschäftigt sich mit repräsentativen Bauherren-Bewertungen aus schriftlich-verbindlichen Befragungen und den daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen für Bauinteressenten. Partner der Qualitätsgemeinschaft sind geprüfte, regionale Spitzenanbieter aus dem Haus- und Wohnungsbau, deren Bauherrenzufriedenheit überdurchschnittlich hoch ist.

Die Ergebnisse der Befragungen werden nach der Auswertung zertifiziert und ab einer Zufriedenheitsquote von 80% beurkundet. Dann verleiht das ifb Institut auch das geschützte Güte- und Vertrauenssiegel „Geprüfte Bauherren-Zufriedenheit“. Die substanziellen Inhalte des Konzeptes sind einzigartig: Die Ergebnisse fließen in eine umfassende PR-Kampagne und ein professionelles Empfehlungsmarketing ein und werden u.a. im Netz und in Profi- und PR-Portalen verbreitet, damit möglichst viele Interessenten von der Spitzenqualität der untersuchten Partner erfahren.

Die Zielsetzung: „Spitzenanbieter im Haus- und Wohnungsbau müssen über Bauherren-Bewertungen klar erkennbar von der breiten Masse aller anderen Anbieter getrennt und wesentlich auffälliger herausgestellt und hervorgehoben werden!“

Die Ergebnisse der Haus- und Wohnungsbauer werden auf der Bauinteressenten-Plattform, dem Bauherren-Portal, veröffentlicht. Hausbauerfahrungen und Bauherrenbewertungen geprüfter Bauunternehmen sind für jeden zugängig, Downloads stehen kostenlos bereit.

Authentische, verständliche Bewertungen der Bauherren zu ihrer Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft generieren die beabsichtigte Sogwirkung auf Bauinteressenten, denn diese sollen sich schließlich für einen der besten Anbieter in ihrer Region entscheiden!

Vorteile für Bauinteressenten: Die Bauherren-Bewertungen im Bauherren-Portal geben zusätzliche Orientierung und ein wichtiges Sicherheitsplus: Die in dieser Qualität aufgearbeiteten Empfehlungen von Ex-Bauherren zu ausgesuchten Haus- und Wohnungsbau-Unternehmen helfen Bauinteressenten, ihre Entscheidung durch belegbare Fakten abzusichern. Die Tiefe an Qualität bekommen sie an keiner anderen Stelle, auch nicht im Netz!

Vorteile für Partner-Unternehmen: Neben anderen Nutzenaspekten haben sie Vorteile in der Außendarstellung ihrer Qualitätspositionierung und damit in der Imagedarstellung innerhalb ihres relevanten Marktes. Die Auslobung ihrer geprüften Bauherren-Zufriedenheit lässt den Eingang an qualifizierten Empfehlungsanfragen und Aufträgen ansteigen. Teure, meist nicht messbare Image-Werbung kann sofort eingespart werden. Betriebswirtschaftlich rechnet sich der geringe Aufwand in kürzester Zeit: Ein Konzept, bei dem alle Beteiligten gewinnen!



