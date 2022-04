Adverity ab sofort auch auf dem Google Cloud Marketplace vertreten

Wien / London, 28. April 2022 – Adverity, eine führende Daten- und Analyseplattform für Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Teams, ist ab sofort auch auf dem Google Cloud Marketplace vertreten. Damit ist die Lösung von Adverity jetzt für alle Google-Cloud-Kunden verfügbar.

Kunden und Nutzer der Google Cloud haben so die Möglichkeit, direkt über den Marketplace auf die Data-Integration-Funktionen von Adverity zuzugreifen, was das Onboarding von Daten und die Zeitspanne bis zur Time-to-Value erheblich beschleunigt. Darüber hinaus können sie mehrere Datenquellen aus zuvor isolierten Datenströmen in einem Dashboard kombinieren.

Die Adverity-Plattform auf dem Google Cloud Marketplace ist im Self Service bedienbar und bietet Kunden ein hohes Maß an Flexibilität sowie den Zugang zu einer speziellen Live-Chat-Funktion für den Einführungsprozess. Sie vereinheitlicht und verbindet Daten aus mehr als 600 Datenquellen, darunter CRM-Systeme und Werbe- und e-Commerce-Plattformen sowie soziale Netzwerke.

„Für Marketingabteilungen in jedem Stadium der analytischen Reife ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie in der Lage sind, alle ihre Datenströme an einem Ort zu verbinden“, sagt Alexander Igelsböck, CEO von Adverity. „Durch den Zugang zu unserer Plattform über den Google Cloud Marketplace kann jeder Google-Cloud-Kunde jetzt den ersten Schritt tun, um seine Datensilos in eine Single Source of Truth zu verwandeln, was zu einer besseren Entscheidungsfindung, stärkerer Leistung und verbesserter Datenreife führt.“

Die Plattform von Adverity ist auf dem Google Cloud Marketplace unter folgendem Link verfügbar: https://console.cloud.google.com/marketplace/product/adverity-public/adverity?project=adverity-public&pli=1

Über Adverity

Adverity ist die intelligente Daten- und Analyseplattform, die es Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Teams ermöglicht, schneller und einfacher erkenntnisbasierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Umwandlung von isolierten Daten in verwertbare Erkenntnisse erleichtert Adverity den Nachweis der Investitionsrentabilität über alle Kanäle hinweg und verkürzt den Time to Value, die sich aus den Daten ergibt.

Durch die automatisierte Datenintegration aus Hunderten von Quellen liefert Adverity einen einheitlichen Überblick über die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Performance in Ihrem gesamten Unternehmen. Dank leistungsstarker Datenvisualisierungen und Predictive Analytics liefert die End-to-End-Plattform greifbare Erkenntnisse und deckt in Echtzeit Möglichkeiten zur Leistungssteigerung und Wachstumsförderung auf.

Bildquelle: Adverity