Beyond Identity erweitert Integrationen mit SSO-Anbietern

Neue Integrationen mit CyberArk, Google Cloud, OneLogin by One Identity, Shibboleth und VMware erweitern das robuste passwortlose MFA-Ökosystem.

Beyond Identity, der Anbieter von unsichtbarer, nicht manipulierbarer Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), vereinbart die Integration mit weiteren Single-Sign-On-SSO-Lösungen von CyberArk, Google Cloud, OneLogin by One Identity, Shibboleth und VMware, um die Einführung von vollständig passwortloser MFA in Unternehmen und Hochschulen zu beschleunigen.

Die neuen Integrationen, die auf die Ankündigung einer 100-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie C durch Beyond Identity folgen, erweitern das branchenweit umfangreichste Ökosystem von Identitäts- und SSO-Anbietern, die sich für die Weiterentwicklung der passwortlosen MFA einsetzen.

Passwörter sind nach wie vor das anfälligste Glied in der Authentifizierungskette. Durch ihre unsichere Authentifizierungsmethode sind sie ein Einfallstor für Ransomware und Account-Takeover-Angriffe – und an 80 Prozent aller Datenschutzverletzungen beteiligt. Dabei setzen die Angreifer Phishing-Techniken ein, um Anmeldedaten zu stehlen, oder kaufen einfach zuvor gestohlene Passwörter, um sich Zugang zu verschaffen. Das zeigen auch die jüngsten aufsehenerregenden Cyberangriffe.

Secure Work schützt SaaS-Anwendungen, Cloud-Ressourcen und kritische Daten eines Unternehmens, indem es Passwörter abschafft und den Zugang auf autorisierte und sichere Geräte beschränkt. Durch die kryptografische Bindung der Identität eines Benutzers an seine Geräte mit bewährter Public/Private-Key-Technologie wird Zero Trust ermöglicht: Die Lösung stellt sicher, dass jedes Gerät zum Zeitpunkt der Anmeldung über die korrekten Sicherheitseinstellungen und die erforderliche Sicherheitssoftware verfügt. Dann erst wird der Zugriff gewährt. Der Authenticator von Beyond Identity sammelt zum Zeitpunkt der Anmeldung Dutzende von Sicherheitsüberprüfungen des Geräts. Diese granularen Sicherheitsattribute können dann verwendet werden, um Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen und riskante Benutzer und Geräte von der Authentifizierung abzuhalten und so alle kritischen Ressourcen zu schützen.

Secure Work ist für eine schnelle Bereitstellung und einen geringen Wartungsaufwand konzipiert. Zusätzlich zu den früheren SSO-Integrationen mit Auth0, ForgeRock, Microsoft ADFS, Microsoft Azure AD, Okta und Ping Identity integriert sich Secure Work jetzt auch mit:

– CyberArk Workforce Identity Single Sign-On: CyberArk rationalisiert die Abläufe und bietet mit einem Klick sicheren Zugriff auf alle Unternehmensanwendungen und -ressourcen über Cloud- und Hybrid-Umgebungen hinweg von jedem Standort und mit jedem Gerät. Beyond Identity ist von CyberArk zertifiziert und jetzt auf dem CyberArk Marketplace gelistet.

– Google Workspace: Google unterstützt mehr als 15 beliebte SaaS-Anbieter und ermöglicht sicheren SSO-Zugang zu einer Vielzahl von Cloud- und kundenspezifischen Anwendungen auf Desktops und mobilen Geräten, einschließlich Google Workspace. Beyond Identity ist jetzt im Google Cloud Partner Directory aufgeführt.

– OneLogin Identity and Access Management Platform: Die Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform von OneLogin bietet ein richtliniengesteuertes, kontextbewusstes Zugriffsmanagement und ein Identitäts-Lebenszyklusmanagement, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf sensible Daten erhalten. Beyond Identity ist eine validierte Lösung mit einem vorgefertigten Authentifizierungs- und Provisioning-Connector im OneLogin-Anwendungskatalog.

– Shibboleth Identity Provider: Shibboleth ist ein Open-Source-Projekt mit einer starken Gemeinschaft weltweiter Nutzer, darunter einige der renommiertesten Hochschuleinrichtungen. Beyond Identity lässt sich in Shibboleths Identity Provider SSO-Lösung integrieren, die sich schnell skalieren lässt, einfach anpassbar ist und Mitarbeitern eine personalisierte Benutzererfahrung bietet.

– VMware Workspace ONE Access: VMware bietet einen schnelleren und sichereren Zugang auf SaaS, Web und native mobile Anwendungen mit MFA, bedingtem Zugang und SSO. Als Ergänzung zur VMware Workspace ONE UEM-Interoperabilität ist Beyond Identity auf dem VMware Marketplace verfügbar und mit VMware Workspace ONE Access interoperabel, um eine sichere, reibungslose Authentifizierung durch die Abschaffung von Passwörtern und die Nutzung von X.509-Zertifikaten ohne jegliche Zertifikatsverwaltung zu ermöglichen. Administratoren können das Vorhandensein und den aktuellen Status von VMware Workspace ONE UEM auf den Geräten bei der Anmeldung und danach kontinuierlich überprüfen und den Zugriff auf Geräte verweigern, die nicht den Richtlinien entsprechen. Diese Daten zum Sicherheitsstatus der Geräte können mit mehr als 70 Gerätesignalen kombiniert werden, um fein abgestufte Authentifizierungsrichtlinien für alle wichtigen SSOs zu erstellen.

Weitere Informationen über die neuesten Technologie-Integrationen von Beyond Identity finden Sie hier.

Beyond Identity bietet die sichere Authentifizierungsplattform, überwindet die Barrieren zwischen Cybersicherheit, Identitäts- und Gerätemanagement und verändert grundlegend die Methode, wie sich Nutzer anmelden – ohne Passwörter und mit einem reibungslosen, mehrstufigen Anmeldeverfahren. Über die Passwortfreiheit hinaus bietet das Unternehmen den Zero-Trust-Zugang für die Absicherung hybrider Arbeitsumgebungen, in denen eine strenge Kontrolle darüber, welche Benutzer und welche Geräte auf kritische Cloud-Ressourcen zugreifen, unerlässlich ist. Die fortschrittliche Plattform sammelt bei jeder Anmeldung Dutzende von Risikosignalen von Benutzern und Geräten, wodurch Kunden eine kontinuierliche, risikobasierte Zugangskontrolle durchsetzen können. Die innovative Architektur ersetzt Passwörter durch die bewährte asymmetrische Kryptographie, die TLS zugrunde liegt und täglich Transaktionen im Wert von Billionen von Dollar schützt. Kunden wenden sich an Beyond Identity, um Cyberattacken zu stoppen, ihre wichtigsten Daten zu schützen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

