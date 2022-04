Bad Nauheim (hds).- Peter Berhörster ist neuer General Manager im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Der 53-Jährige übernahm im April 2022 den Staffelstab von Harald Hock, der das historische Hotel im Herzen der Wetterau insgesamt über neun Jahre in verschiedenen Führungspositionen erfolgreich begleitet hat. Er bleibt jedoch der Kurstadt treu und wechselte zum 1. April 2022 als Geschäftsführer zur Bad Nauheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH.

Im Gepäck: 30 Jahre Know-how

Sein Nachfolger Peter Berhörster verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vier- und Fünf-Sterne-Hotellerie. Seine Expertise brachte er als Vorstandsmitglied bereits in mehreren Gremien der Branche ein – darunter die Frankfurt Hotel Alliance sowie die Tourismus Boards in Frankfurt und Darmstadt. Im Laufe seiner Karriere war er in die Opening-Phasen einiger Häuser involviert, lenkte oft maßgeblich die entsprechenden Prozesse – zuletzt im Greet Hotel Darmstadt. Dort bereitete er als General Manager fast ein Jahr lang die Eröffnung des Hotels mit 327 Zimmern und 33 Tagungsräumen im September 2021 vor. Im Intercity Hotel Frankfurt zeichnete er zuvor in der gleichen Position für das Re-opening und Re-branding nach umfangreicher Renovierung verantwortlich. Unter seiner Leitung gelang 2018 auch die Integration in die Kollektion der World Hotels. Zu den weiteren Häusern, in denen der gebürtige Paderborner tätig war, zählen das Residence Inn by Marriott Frankfurt, das Maritim Hotel Frankfurt, das Rocco Forte-Haus Villa Kennedy Frankfurt, das Pestana Berlin Tiergarten und das Victor“s Residenz-Hotel Berlin.

Von einem europäischen Jugendstil-Zentrum ins nächste

„Der Wechsel von Darmstadt nach Bad Nauheim ist ideal, denn schließlich gehe ich von einem europäischen Jugendstil-Zentrum ins nächste“, so der vierfache Familienvater. „Als weitläufiges historisches Haus am herrlichen Kurpark – und somit mitten im Grünen – hat das Dolce beste Chancen für einen erfolgreichen Re-Start nach der Pandemie. Zudem ist das Haus fest mit der ganzen Region verwachsen und auch in der internationalen Tagungsbranche bestens etabliert. Darauf lässt sich gut aufbauen.“

Expertise in allen Bereichen

Seinen Weg in die Branche hat Peter Berhörster gut vorbereitet: Schon 1992 schloss er seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Swissotel in Düsseldorf/Neuss erfolgreich ab. Direkt danach übernahm er seine erste Führungsposition im damaligen Queens Hotel Düsseldorf. Als Managing Housekeeper leitete er dort bereits als 22-Jähriger ein 20-köpfiges Team. Anschließend sammelte er als Front Desk Supervisor im Holiday Inn Düsseldorf Erfahrungen an der Rezeption. Seine Affinität zum Vertrieb entdeckte Peter Berhörster als Sales Manager im ehemaligen Queens Hotel Bochum. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn führten ihn unter anderem zu Steigenberger Hotels & Resorts sowie Mövenpick Hotels & Resorts. Dort lenkte er die Sales-Aktivitäten mehrerer Häuser in Deutschland und Europa.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim – zum fünften Mal in Folge – nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands 2021/22 gekürt! Außerdem zählte das Hotel 2020 zu den drei Häusern der Wyndham Hotels & Resorts in Zentraleuropa, die mit dem „Traveller“s Choice Award“ von Tripadvisor ausgezeichnet wurden. Auch in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie konnte das Dolce überzeugen und erhielt den Titel „Familienfreundliches Unternehmen Wetterau 2021“.

