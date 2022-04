Amadys und Jonard Tools geben ihre Kooperation bekannt

Langfristige Zusammenarbeit zur Entwicklung von LWL-Werkzeugen für das modulare Microfocus-System

Brüssel/Frechen, 28. April 2022. Amadys und Jonard Tools geben ihre Zusammenarbeit bekannt: Ab sofort entwickelt das US-amerikanische Unternehmen das qualitativ hochwertige faseroptische Produktsortiment für das Microfocus-Portfolio des End-to-end-Systemintegrators. Microfocus ist das modulare Baukastensystem der Amadys, mit dem Unternehmen und Kunden vom vorkonfektionierten POP-Verteiler bis zum Hausanschluss von FttX-Komplettsystemen und End-to-End-Lösungen aus einer Hand profitieren.

Design, Produkteffizienz und -qualität sowie die Auswahl der richtigen Installationswerkzeuge sind entscheidend für die Qualität des gesamten Netzwerks. Vor dem Hintergrund des schnell wachsenden FttH-Marktes spielen sie eine noch wichtigere Rolle.

Um Netztechnikern, Monteuren und Installateuren qualitativ hochwertige faseroptische Werkzeuge zur Verfügung stellen zu können, kooperiert Amadys deshalb mit Jonard Tools: Der Spezialist für Werkzeuge für die Telekommunikations-, CATV-, Glasfaser- und die Elektrotechnik-Branche hat mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung innovativer Produkte. Damit erfüllt Jonard Tools die hohen Ansprüche, die Amadys an ihre Partner stellt: „Unser Ziel ist es, unsere Kunden in Zukunft noch besser zu unterstützen. Deshalb wollen wir Installateuren passende Werkzeuge anbieten, die die gleiche hohe Qualität haben wie unsere Netzwerklösungen“, sagt Hein Wilderjans, Chief Executive Officer bei Amadys. „Jonard setzt höchste Standards bei Qualität und Innovation in der Glasfaserbranche. Das zeigt sich auch in der lebenslangen Garantie auf alle Produkte. Wir freuen uns, die Partnerschaft mit einer Auswahl an faseroptischen Werkzeugen für unser Microfocus-Portfolio offiziell zu starten. Diese Produkte ergänzen unser Portfolio perfekt. Die enge und auf Langfristigkeit angelegte Zusammenarbeit ist ein Gewinn für beide Partner.“

„Gemeinsam mit Amadys werden wir unser Produktions-Know-how und unser branchenweit führendes Design einbringen, um das Microfocus-Tools-Portfolio auf den Markt zu bringen. Für alle diese Produkte gilt: Nutzer profitieren von der lebenslangen Jonard-Garantie „Made for Life“. Unsere beiden Teams sind extrem motiviert, das Portfolio kontinuierlich durch Innovation und Marktnachfrage zu erweitern“, sagt Rich Gerszberg, Chief Executive Officer bei Jonard Tools, und fährt fort: „Wir freuen uns sehr über die langfristige Zusammenarbeit mit Amadys, denn ihre Standards und Anforderungen stimmen eng mit unseren überein.“

Über Amadys

Amadys ist ein führender Systemintegrator von End-to-End-Konnektivitätslösungen für die Telekommunikations-, Infrastruktur-, Energie- und Rechenzentrumsmärkte. Amadys ist in den Benelux-Ländern, Deutschland, Dänemark, Österreich und der Slowakei tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 275 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.amadys.com

Über Jonard Tools

Das 1958 gegründete Unternehmen Jonard Tools stellt Werkzeuge für die Märkte Telekommunikation, CATV, Glasfasertechnik, Hausautomatisierung, Sicherheit und Alarmanlagen sowie Elektrotechnik her. Jonard Tools entwickelt und produziert patentierte Produkte und nutzt Kundenpartnerschaften, um innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Industrie zu schaffen. Das Ziel von Jonard ist, durch Qualität und Innovation die Industrie voranzubringen und die Welt zu verbinden.

Weitere Informationen: https://jonard.com/

Firmenkontakt

Amadys Germany GmbH

Thomas Verheyen

Augustinusstr 9d

50226 Frechen

+3232021650

press@amadys.com

http://www.amadys.com

Pressekontakt

epr – elsaesser public relations

Frauke Schütz

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 821 4508 7916

fs@epr-online.de

http://www.epr-online.de

Bildquelle: @Amadys