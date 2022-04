Die besten Magento 2 Extensions 2022

Wie Sie Ihren Magento-Shop voranbringen können

Bereits seit 2008 existiert Magento jetzt schon für den freien Markt. Seit dem hat es sich zu einer der meistgenutzten Online-Shop-Softwares der Welt entwickelt und wurde 2018 vollständig von Adobe übernommen. Die große Magento-Community und die umfangreichen Plugins und Extensions locken viele Menschen herbei, die ihr Glück in der Welt des Onlinehandels finden wollen und dabei auf eine professionelle und vielseitige Handhabung nicht verzichten möchten.

Die in drei Editionen angebotene Software wurde bereits 2015 mit neuer Software-Architektur in Form von Magento 2 veröffentlicht. Dies ist immer noch die aktuelle Version, was bedeutet, dass dauerhaft neue Extensions bzw. Plugins erscheinen.

Auch im Jahr 2022 gibt“s es einige Erweiterungen, die für viele Kunden von Magento bedeutet, dass sie ihren Shop auf ein neues Level anheben können. Viele Extensions erleichtern das Leben der Shop-Betreiber oder auch das Leben der Kunden. Wir zeigen Ihnen einen Teil der besten Magento 2 Plugins für 2022!

Nützliche Magento 2 Extensions

Blog for Magento 2

Die erste Station auf unserer Reise durch die besten Magento 2 Extensions ist Blog for Magento 2. Sicher ist Ihnen bekannt, dass ein interessanter Blog viel Aufmerksamkeit auf einen Shop ziehen kann, was bedeutet, dass dieses Plugin eine sinnvolle Bereicherung für jeden Shop-Betreiber sein dürfte, der sich auch um den Content rund um den eigenen Online-Store kümmert. Falls Sie sich jetzt fragen, warum so eine Extension denn nötig ist, wobei es bei anderen Anbietern im Grundpaket sowieso die Möglichkeit gibt einen Blog zu schreiben, so können wir Sie beruhigen. Der Magento 2 Blog ist völlig kostenfrei und kann unkompliziert in das Gerüst Ihres Magento 2-Shops implementiert werden.

ShipperHQ

Eine andere Extension, die Sie kostenlos herunterladen und nutzen können, ist ShipperHQ. Bei dieser Erweiterung dreht sich alles um die Versandoptimierung, wobei Sie eben kostenfrei Ihr komplettes Versandszenario verwalten und vor allem optimieren können. Diese Optimierung basiert auf Erkenntnissen, die durch die Betreuung zehntausender Kunden gesammelt wurden. ShipperHQ bietet eine ideale Erweiterung für Ihren Magento 2 Marketplace indem Sie Versandregeln einrichten können, Sie für eine höhere Tarifgenauigkeit sorgen können, Beschränkungen für Ihre Produkte einrichten können etc.

Converge Elavon

Eine nicht ganz so günstige Variante, für Shop-Betreiber mit höheren Ambitionen, die vielleicht bereits mehr Erfolge vorzuweisen haben, ist Converge Elavon. Diese Extension bietet eine der besten Zahlungsimplementierungen und ist von Spezialisten für Magento 2 entwickelt worden. Durch dieses Modul können Sie Ihren Kunden ermöglichen, zu bezahlen, ohne die Checkout-Journey des Shops verlassen zu müssen. Um die enorme Expertise, die dahintersteckt, nochmal zu verdeutlichen: über 1 Million Unternehmen weltweit nutzen Elavon zur Abwicklung von Zahlungen. Die Magento 2 Migration ist dabei sicher kein Schritt, den Sie scheuen sollten, wenn Sie Ihren Shop oder Ihre Website über Magento 2 auf ein neues Level heben wollen. Diese Extension ist jedoch nichts für den kleinen Geldbeutel. Dafür sind für ein Jahr alle Fehlerbehebungen und Upgrades und eine Experten-gestützte Beratung mit inbegriffen.

Free Gifts & Coupons

Um Ihre Kunden zusätzlich zum Kauf zu motivieren, ist die Free Gifts & Coupons Extension ein gelungener Fang. Die Magento 2 Migration dieser Extension dient damit, dass der Kunde durch kleine Gimmicks zum Kauf von Produkten angestachelt werden soll. Wird ein Artikel durch einen Kunden zum Warenkorb hinzugefügt, so wird dieses Plugin aktiv und macht für ihn weitere, zum Beispiel rabattierte, Artikel sichtbar. Durch zusätzliche Reize kann so der Kunde zu weiteren Spontankäufen gebracht werden. Da so eine Win-win-Situation sowohl für Sie als Shop-Betreiber, als auch für den Kunden geboten wird, ist diese Erweiterung für jeden Magento-Shop eine exzellente Ergänzung und wird Ihnen helfen, Ihre Umsätze in die Höhe zu treiben.

Giftcard Extension

Geschenkkarten und Gutscheine werden von kaum einem Kunden verschmäht. Wenn jetzt noch das Design in Ihren eigenen Händen liegt, könnte man doch den Kunden frei nach den eigenen Vorstellungen bezaubern und von den eigenen Produkten überzeugen. Dies wird durch die Giftcard Extension möglich. Zudem können die angebotenen Gutscheine danach im Warenkorb eingelöst werden und wie man dies eben kennt, wird der Wert des Gutscheins entweder prozentual oder eben in Form einer absoluten Zahl vom Gesamtwert des Einkaufs abgezogen. Dies führt ebenfalls zu einer Förderung des Verkaufs und kann die Umsätze nach oben treiben. Dabei bietet die Erweiterung drei Kartentypen: virtuell (heißt: kann per Mail an den Kunden geschickt werden), physisch (per Post) und kombiniert (entweder per Post oder per Mail), wobei so ein Zuschneiden auf jeden Kunden individuell möglich wird.

Fazit

Magento ist für viele zufriedene Kunden Teil Ihrer Erfolgsgeschichte geworden. Der Anbieter, der mehrere Shops mit eigenständigen Katalogen und Kundenstämme auf unterschiedlichen Domains zum Verwalten anbietet, verhilft vielen Menschen zu einem selbstbestimmten Leben. Durch die gewaltige Community, die sich um Magento aufgebaut hat, gibt es zahlreiche externe Anbieter, die durch Ihre Extensions helfen, die Standardfunktionen von Magento 2 zu erweitern. Falls Sie auch Interesse daran haben, Ihr Glück in der Welt des E-Commerce zu finden, so bietet Magento eine hervorragende Lösung. Falls Sie Hilfe benötigen, beispielsweise dabei, welches Magento 2 Hosting Sie wählen sollen oder auch wenn Sie Hilfe bei der Magento 2 Installation benötigen, so sollten Sie auf die Hilfe einer Magento-Agentur Immerce GmbH zurückgreifen. Dort wird Ihnen sicher bei der Erfüllung Ihrer persönlichen Träume unter die Arme gegriffen. Denn auch für 2022 bietet Magento zahlreiche und sehr hilfreiche Plugins, die Ihnen das Leben leichter machen!

Die Immerce GmbH erstellt und vertreibt seit über 10 Jahren leistungsstarke Webshops auf Magento und Shopware Basis und betreibt für ihre Kunden Suchmaschinenoptimierung. Seit 2018 ist mit der Einführung der DSGVO der Geschäftsbereich Datenschutz & IT-Sicherheit dazugekommen.

Kontakt

Immerce GmbH

Frank Müns

Kemptener Straße 9

87509 Immenstadt

08323-209 99 43

muens@immerce.de

https://www.immerce.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.