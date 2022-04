Zahnarzt Nekzai über Lumineers und Veneers

Zahnarzt Nekzai aus Hamburg erklärt den Unterschied zwischen Lumineers und Veneers.

Ein Lächeln mit geraden, weißen Zähnen gehört zu den Schönheitsmerkmalen schlechthin. In der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg Wandsbek kann dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Der Zahnarzt Nekzai arbeitet im Zahnersatzbereich mit hochmodernem Material, das sich unter anderem durch Allergiefreiheit und Bruchfestigkeit auszeichnet. Sein Ziel ist es, die Farb- und Lichtbrechungseigenschaften des natürlichen Zahns optimal zu imitieren, sodass kein Unterschied zu den Nachbarzähnen erkennbar wird. Dafür nutzt er unter anderem sogenannte Lumineers und Veneers, deren Bedeutung er im Folgenden erklärt.

o Was versteht man unter Veneers und Lumineers?

o Wann können Lumineers und Veneers zum Einsatz kommen?

o Was sind die Vor- und Nachteile der Veneers-Methode?

o Welche Leistung kann man in der Zahnarztpraxis Nekzai noch in Anspruch nehmen?

WAS VERSTEHT MAN UNTER VENEERS UND LUMINEERS?

Als Veneers bezeichnet man dünne Schalen aus zahnfarbener Keramik, die vom Zahnarzt durch eine spezielle Klebetechnik auf dem Zahn angebracht werden. Nekzai fertigt die Keramik-Veneers individuell für den Patienten an, wodurch sie optimal an die Nebenzähne angepasst werden. Lumineers funktionieren im Grunde auf dieselbe Weise, fallen allerdings in die Kategorie der Non-Prep-Veneers. Anders als bei den klassischen Veneers werden sie nämlich auf den Zähnen angebracht, ohne dass die Zahnoberfläche vorher angeraut wird, und fallen in ihrer Dicke deutlich dünner aus.

WANN KÖNNEN LUMINEERS UND VENEERS ZUM EINSATZ KOMMEN?

Nekzai erklärt, dass Lumineers und Veneers vor allem für die Menschen infrage kommen, die keine zeitintensive Behandlung in Anspruch nehmen möchten. Auch Patienten, die unter empfindlichen Zähnen oder Zahnfleischerkrankungen leiden, profitieren von dieser schmerzfreien Behandlungsmöglichkeit. Mattin Nekzai rät lediglich den Personen von einer Veneer-Option ab, die eine starke Tendenz zum Zähneknirschen haben, da die Keramikschalen dadurch beschädigt werden können.

WAS SIND DIE VOR- UND NACHTEILE DER VENEER-METHODE?

Lumineers oder Veneers einzusetzen hat einige Vorteile. Zum einen profitiert man bis zu 20 Jahre lang von dieser wirkungsvollen und schnellen Komplettlösung. Zum anderen entsteht gerade bei Lumineers ein Ergebnis, das durch natürliche Ästhetik punktet. Laut Nekzai ist es in der Regel selbst seinen Kollegen am Ende der Behandlungstherapie nicht möglich, einen klaren Unterschied zwischen den behandelten Zähnen und den Nachbarzähnen auszumachen. Allerdings muss sich der Patient darüber im Klaren sein, dass die Behandlungsmethode recht kostenintensiv ausfällt und die Krankenkasse keinen Anteil daran übernimmt.

WELCHE LEISTUNGEN KANN MAN IN DER ZAHNARZTPRAXIS NEKZAI NOCH IN ANSPRUCH NEHMEN?

Die Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg Wandsbek hat sich nicht ausschließlich auf Zahnästhetik spezialisiert, sondern kann seinen Patienten auch in vielen weiteren Bereichen weiterhelfen. So ist Nezkai zum Beispiel auch Experte auf dem Gebiet der Wurzelbehandlung und schafft es, den allseits gefürchteten Eingriff mithilfe moderner Betäubungsmittel und sicherer Technik meist vollkommen schmerzfrei durchzuführen. Aber auch was Prophylaxe und Implantate angeht, ist man in der Hamburger Zahnarztpraxis stets in besten Händen.

