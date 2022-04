Unternehmensentwicklung durch Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter

Wie können Unternehmen die PEOPLE SIDE OF BUSINESS besser gestalten, um ihre Unternehmensziele leichter zu erreichen?

In jedem Unternehmen arbeiten unterschiedlichste Persönlichkeiten zusammen. Sie selbst verfolgen mit verschiedensten Menschen Ziele, Sie arbeiten mit ihnen an Projekten und gestalten den (Arbeits-) Alltag.

Nicht immer ist die Zusammenarbeit von gleichem Verständnis geprägt, Sympathie und Antipathie spielen dabei eine große Rolle, genauso wie Reaktionen und Verhaltensweisen, die einem fremd oder unverständlich sind. Ein effizientes und konstruktives Arbeiten wird so mitunter erschwert oder erscheint in machen Situationen fast „unmöglich“.

Doch woran liegt das und welche Rollen spielen dabei Ihre Menschenkompetenz und Ihre Wirkung auf andere Menschen?

Häufig machen gerade Fachleute Fehler im Umgang mit anderen Menschen, die sie sich in ihrem Fachgebiet nie erlauben würden. Die Ursache dafür liegt häufig in einer fehlenden Menschenkompetenz und falschen Einschätzung der eigenen Wirkung auf andere Menschen – und genau da setzt das STRUCTOGRAM® Trainings-System an, um gezielt eine positive Wirkung zu erreichen.

Sie möchten mehr erfahren?

Dann lesen Sie das GRATIS e-Book „Mastering The People Side of Business“:

Mit diesem neuen e-Book erhalten Sie Ideen, Anregungen und Best-Practices, wie Unternehmen die PEOPLE SIDE OF BUSINESS besser gestalten können, um ihre Unternehmensziele leichter zu erreichen. Erfahren Sie, wie Sie mit Mithilfe von STRUCTOGRAM® Persönlichkeitsmerkmale von Mitarbeitern, Partnern und Kunden analysieren und daraus handfeste Strategien für Ihren persönlichen und geschäftlichen Erfolg entwickeln können.

Hier geht es zum Download:

Gratis e-Book „Mastering the People Side of Business“

STRUCTOGRAM Deutschland ist exklusiver Lizenzpartner für das STRUCTOGRAM® Trainings-System in Deutschland – einer weit verbreiteten Methode zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen und zur Stärkung der Kundenorientierung in Vertrieb und Verkauf.

