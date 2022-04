MedConf 2022: Erfolgreiche Entwicklung von sicheren vernetzten Medizingeräten

Intensivcoaching und Lösungen für Entwickler und Hersteller

Pfaffenhofen a. d. Roth, 28. April 2022. NewTec, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, präsentiert auf der MedConf vom 10. bis 12. Mai ein breites Spektrum an Lösungen für die sichere Entwicklung und Vernetzung medizinischer Geräte. In einem Intensivcoaching zur Risiko-Analyse und Risiko-Minderung bei der Entwicklung sicherer vernetzter Systeme erläutert NewTec darüber hinaus ein Vorgehensmodell für die frühzeitige Identifizierung und Integration von Safety- und Security-Anforderungen in den Entwicklungsprozess.

Für Medizingeräte gelten besondere Anforderungen an funktionale Sicherheit (Safety) und die sichere, möglichst intuitive Bedienbarkeit (Usability). Mit der Vernetzung von Geräten im Internet of Medical Things (IoMT) steigt zudem die Relevanz der Informationssicherheit (Security). Entsprechend hoch sind die regulatorischen Anforderungen an das Engineering – und sie wachsen stetig, z. B. in Gestalt der neuen EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

„Für die erfolgreiche Entwicklung von Medizinprodukten ist es besonders wichtig, die grundlegenden Anforderungen an funktionale Sicherheit und Informationssicherheit frühzeitig zu identifizieren“, so Stephan Strohmeier, Head of Consulting und Experte für die Konzeption sicherer vernetzter Systeme bei NewTec. Auf der MedConf wird er – im Rahmen eines 100-minütigen Intensivcoachings – einen kurzen Abriss der wichtigsten normativen Anforderungen bei der Entwicklung von sicheren Systemen geben. Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, Fragen aus der Praxis zu diskutieren. Zudem erhalten sie einen Einblick in NewTecs Vorgehensmodell zur Risiko-Analyse und Risiko-Minderung bei der Entwicklung sicherer vernetzter Systeme und in Möglichkeiten einer schlanken Integration der Vorgehensweise in die bestehende Prozesslandschaft.

Das Intensiv-Coaching „Risiko-Analyse und Risiko-Minderung im Rahmen der Entwicklung sicherer vernetzter Systeme in der Medizintechnik“ findet am 10. Mai 2022 von 18:00 bis 19:45 Uhr in Raum München statt.

Darüber hinaus präsentiert NewTec auf der begleitenden Ausstellung seine Lösungen für eine sichere Entwicklung und Vernetzung medizinischer Geräte. Konferenzbesucher können sich hier unter anderem über NTSecureCloudSolutions, eine Plattform für sichere IoMT-Anwendungen, und NewTecs Safety-Plattformen für die Entwicklung sicherheitsrelevanter Anwendungen informieren. Auch die NTReliableWirelessSolutions – Lösungen zur sicheren drahtlosen Vernetzung von Geräten und Komponenten – werden in diesem Jahr wieder Thema sein. Ein Highlight dabei: die innovative Wireless-Topologie NTStarEcho, die eine Vernetzung von sicherheitskritischen IoMT-Geräten mit hoher Übertragungssicherheit und geringer Latenz auf Basis von Bluetooth Low Energy (BLE) ermöglicht.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hardware- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategieberatung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist 200 Mitarbeiter.

