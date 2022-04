Herbalife Nutrition Foundation spendet über 66.000 Euro an das Deutsche Kinderhilfswerk

Unterstützung für mehr als 400 Kinder und Jugendliche in drei sozialpädagogischen Projekten

Darmstadt/Kassel, 28. April 2022 – Gesunde Ernährung, ein Gespür für Nachhaltigkeit und ein bisschen Liebe: Dank der diesjährigen Spendenaktion der Herbalife Nutrition Foundation können mehr als 400 Kinder an drei sozialpädagogischen Projekten in Berlin, Hamburg und Stuttgart teilnehmen. Die Projekte ermöglichen ihnen den regelmäßigen Zugang zu ausgewogener Ernährung und schaffen ein besseres Bewusstsein für Lebensmittel.

Die Spendenaktion der Herbalife Nutrition Foundation

Die Herbalife Nutrition Foundation sammelte in der groß angelegten Spendenaktion insgesamt 66.260 Euro durch das Engagement der selbstständigen Herbalife Nutrition Berater – im Vergleich zum Vorjahr konnte die Spendensumme noch einmal verdoppelt werden. Die Spendengelder gehen an die Kindernothilfefonds des Deutschen Kinderhilfswerkes, der die geförderten Projekte ins Leben rief.

„Wir sind stolz auf unsere langjährige Zusammenarbeit und freuen uns über den besonderen Erfolg der diesjährigen Spendenaktion. Eine ausgewogene Ernährung wird zunehmend zu einem Privileg und so sehen wir uns mehr denn je in der Pflicht, dieser Entwicklung mit unseren gemeinsamen Projekten entgegenzuwirken – denn jedes Kind hat ein Recht auf gute Ernährung“, sagt Mark von der Meden, Herbalife Nutrition Country Director Germany, Austria & Switzerland.

Mehr Bildung für bewusste Ernährung durch drei Projekte

Die drei Projekte besitzen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte, um die Kinder für ausgewogene Ernährung zu begeistern. Das Projekt „Love Local“ des Stuttgarter Jugendhauses bringt Kindern und Jugendlichen unter anderem durch Bauernhofbesuche, Koch- und Urban-Gardening-Boxen sowie die Herstellung eigener Marmelade die Vorteile regionaler Lebensmittel näher – die Kinder lernen früh, auch beim Essen Nachhaltigkeit mitzudenken.

Das Projekt „Kid“s Kochen sich durch die Welt“, organisiert vom Babel e.V. Berlin, ist gekennzeichnet durch wöchentliche Kochkurse, die die Kinder mit wechselnden Themen für Ess- und Speisetraditionen in anderen Kulturen sensibilisieren. Gleichzeitig vermittelt das gemeinschaftliche Kochen den Kindern Freude an Zubereitung und Konsum von bewusster Ernährung.

Die „Kinderküche im Spielhaus“ setzt den Fokus vorrangig auf Bildung und organisiert einmal die Woche ein Kochprojekt, das mit diversen Learnings zu gesunder Ernährung und den Auswirkungen von bestimmten Lebensmitteln auf den menschlichen Körper aufwartet. Ziel des Projektes ist, dass die Kinder gemeinsam ein Essen für ihre Eltern organisieren – von der Auswahl der Zutaten bis hin zur Zubereitung. Dieses Projekt wird zusammen mit dem Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V. realisiert.

Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes: „Gesunde Ernährung und die Bildung dahinter sind für alle Bereiche des Lebens wichtig und werden vor allem in jungem Alter oft unterschätzt. Jeder Erfolg wie dieser ermöglicht es uns, die Grundsteine dafür frühzeitig zu setzen, damit die Kinder gut auf das Leben als verantwortungsbewusste und nachhaltig agierende Bürgerinnen und Bürger vorbereitet sind.“

Nutrition for Zero Hunger: Gemeinsam gegen Welthunger

Die Kooperation zwischen der Herbalife Nutrition Foundation und dem Deutschen Kinderhilfswerk zahlt in die Initiative Nutrition for Zero Hunger ein, die zum Ziel hat, den weltweiten Hunger zu bekämpfen. Die Organisation unterstützt in diesem Rahmen auch Projekte wie Feed the Children und The Hunger Project. Hunger, Mangelernährung und Lebensmittelunsicherheit sollen durch den besseren Zugang zu Ernährung und Bildung bekämpft werden. Die Partnerschaft zwischen Herbalife Nutrition und dem Deutschen Kinderhilfswerk besteht seit 2011 und wird für die kommenden Jahre verlängert.

Über die Herbalife Nutrition Foundation

Seit 2005 unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF), eine globale 501(c)(3) Non-Profit-Organisation, bedürftige Kinder und Gemeinden auf der ganzen Welt. Dafür arbeitet die HNF mit Casa Herbalife Nutrition Partnern rund um den Globus. Gemeinsam soll Menschen in sozial benachteiligten Gemeinden zu einer ausgewogenen Ernährung verholfen werden. In diesem Rahmen fördert die HNF mit zahlreichen Organisationen den Zugang zu guter Ernährung und vermittelt Ernährungsbildung sowie Hilfestellungen rund um das allgemeine Wohlbefinden. Die HNF engagiert sich ebenfalls weltweit für Katastrophenhilfe. Weitere Informationen zur HNF und zu Unterstützungsmöglichkeiten: www.herbalifenutritionfoundation.org

Über Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Beratern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Berater von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutrition“s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Berater erhältlich. Angehenden Entrepreneuren bieten wir darüber hinaus eine Geschäftsmöglichkeit, mit der sie persönlich zum selbständigen Herbalife Nutrition Berater werden können.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 150 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 10.000 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2020 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 5,5 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de oder die Kanäle auf Instagram und Facebook.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

