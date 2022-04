Erdbau und Erdbauarbeiten in Berlin

Die Erdplan Berlin GmbH unterstützt Personen, die sich rund um Berlin mit Hausbau, Projektentwicklung, Architektur oder Straßen- und Tiefbau befassen sowie Ingenieurbüros mit Erdbau/Erdbauarbeiten.

Dank langjähriger Erfahrung setzt die Erdplan Berlin GmbH in Berlin und Umgebung Erdarbeiten für verschiedenste Projekte individuell, in hoher Qualität und termintreu um. Als Teil der Dalhoff-Gruppe bietet das Unternehmen weitere Leistungen aus einer Hand, zum Beispiel Kanalbau, Straßenbau und Galabau. Dabei sind Projektgrößen vom privaten Gartenprojekt bis zu groß angelegten Siedlungen möglich. Die Erdplan Berlin GmbH schafft als renommiertes Unternehmen zudem sichere und attraktive Arbeitsplätze.

Umfangreiche Leistungen rund um Erdarbeiten

Angefangen bei Straßenbau und Tiefbau über Hausbau bis zur Projektentwicklung ist die Erdplan Berlin GmbH für Architektinnen und Architekten, Hausbauerinnen und Hausbauer sowie Ingenieurbüros kompetenter Kontakt zum Thema Erdbau. Erdbauarbeiten zählen zu den Maßnahmen, die bei fast jedem Bauprojekt notwendig sind. Das Unternehmen hat sich daher auf das breite Leistungsportfolio der Erdarbeiten spezialisiert.

Im kommunalen Straßenbau beinhalten die Erdarbeiten beispielsweise Baufeldräumung, Bodenabtrag, Bodenentsorgung, Bodenverfüllung und Erdbewegungen. Darüber hinaus zählen Leitungsbau, Entwässerung und die Erstellung von Baugruben zu den vielfältigen Leistungen der Erdplan Berlin GmbH. Ergänzende Baumaßnahmen in der Vorbereitung runden das Portfolio ab. Hier fallen beispielsweise die Entfernung von Bewuchs, das Fällen von Bäumen, Bodenprofilierung sowie die Erstellung von mobilen Baustraßen und tragfähigen Flächen für die Baustelle an.

Durch die zeitgemäße Maschinenflotte sind Baggerarbeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen unkompliziert möglich. Dazu zählen Baggerarbeiten zur Erstellung einer Baugrube. Die Bewegung der großen Erdmassen innerhalb der Baustellen und die anschließende Erdentsorgung durch Deponierung sind Kernkompetenzen der Erdplan Berlin GmbH. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen Aufschüttungen von Erde oder Füllstoffen inklusive Mutterboden, Planierarbeiten, Befestigungsarbeiten sowie Auffüllen oder Erdaustausch zur Bodenverbesserung.

Auf Abbrucharbeiten sind die Erdbauer und Erdbauerinnen ebenfalls eingestellt. Der Aufbruch und die Beräumungsarbeiten von befestigten und unbefestigten Flächen gelingen dank des modernen Maschinenparks schnell und kosteneffizient. Einbauarbeiten von Erdmaterialien, Schottermaterialien, Asphalt und hydraulischen Tragschichten erfolgen nach ZTVE-Vorschriften.

Langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten von Baumaschinerie bis Baggerfahren

Die Erdplan Berlin GmbH hat hohe Qualitätsstandards und ist in der Branche für Verlässlichkeit, Termintreue und Effizienz bekannt. Deshalb legt das Unternehmen ebenfalls Wert auf ein attraktives Arbeitsumfeld. Das Angebot umfasst neben abwechslungsreichen Projekten, pünktliche Bezahlung, Zusatzleistungen, ein zertifiziertes Arbeitsschutzmanagementsystem und sichere Arbeitsplätze. Für engagierte Mitarbeitende bestehen Perspektiven, sich im Haus weiterzuentwickeln.

Der Aufgabenbereich umfasst das Fahren und Bedienen von Mobilbaggern. Baumaschinisten und Baumaschinistinnen sowie Baggerfahrer und Baggerfahrerinnen haben jederzeit die Möglichkeit, sich zu bewerben. Dafür können Interessierte Motivationsschreiben, Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse und Zertifikate per E-Mail an bewerbung@erdplan-erdbau.de oder postalisch in die Dieselstraße 36 in 12057 Berlin senden.

Der Kontakt für Erdbau und Erdbauarbeiten in der Region Berlin

Das Unternehmen für Erdbau und Erdbauarbeiten ist Teil der Dalhoff GmbH und hat einen Standort. Dieser ist aktuell in der Dieselstraße 36 in Berlin. Josef Dalhoff und Max Dalhoff übernehmen die Aufgaben als vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Erdplan Berlin GmbH. Von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr ist die Kontaktaufnahme telefonisch unter +49 30 68 40 88 70 und per Mail unter info@erdplan-erdbau.de möglich. Als aktuelle Referenzen können Interessierte zum Beispiel den Ritterfelddamm, die Autobahn A100 und den Adlershof besichtigen. Kompetente Mitarbeitende bearbeiten Projekte schnell und effizient sowie kosteneffizient.

