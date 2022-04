Big Data Hackathon bei Consist

Studierende analysieren Daten eines virtuellen Autorennens

Der IT-Dienstleister Consist Software Solutions richtet den Big Data Hackathon am 5./6. Mai 2022 für Studierende aus. Diese analysieren die Telemetriedaten des Rennspiels Forza Horizon 5 mit der Data-Analytics-Plattform Splunk.

Kiel – In der Nacht vom 5. Mai 2022 auf den 6. Mai 2022 findet der Big Data Hackathon im Unternehmensgebäude von Consist Software Solutions in Kiel in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Kiel statt. Hierbei haben die Teilnehmenden die Aufgabe, die Telemetriedaten des virtuellen Autorennspiels Forza Horizon 5 mit Hilfe von Splunk zu analysieren und auszuwerten sowie die Ergebnisse in übersichtlichen Dashboards zu präsentieren. Splunk ist eine Plattform für zentrales Logmanagement, Monitoring und Reporting und basiert auf Big-Data-Technologie.

Experten von Consist betreuen die Teilnehmenden fachlich während des Hackathons. Ferner stellt das Unternehmen die Räumlichkeiten sowie die Verpflegung. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde der Use Case gemeinsam von Consist-Mitarbeitenden und der Fachhochschule Kiel entwickelt. Weitere Details zur Hackathon-Aufgabe finden sich auf der Veranstaltungsseite der Fachhochschule Kiel.

Die Veranstaltung ist eingebettet in die Interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel.

Bewährtes Veranstaltungsformat

Der Big Data Hackathon von Consist ist ein etabliertes Veranstaltungsformat, das zum wiederholten Mal stattfindet. Nach einer durch die Pandemie bedingten Pause wird das Event in diesem Jahr wieder in Präsenz durchgeführt unter 2-G-Bedingungen. Studierende werden auf diese Weise spielerisch an die Möglichkeiten moderner Datenanalyse herangeführt und können zudem Credit Points erwerben, die für ihr Studium an der FH Kiel relevant sind. Zugleich ist der Hackathon auch offen für Teilnehmende anderer Hochschulen.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Kontakt

Consist Software Solutions GmbH

Isabel Braun

Christianspries 4

24159 Kiel

0431 3993-629

isabel.braun@consist.de

https://www.consist.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.