i-PRO EMEA kombiniert jetzt High Resolution und Edge AI Analytics in seiner Mittelklasse-Kamerareihe – und hebt so den Industriestandard

Auflösungen von bis zu 4K einschließlich KI für das größte Wachstumsmarktsegment in EMEA

Amsterdam, Niederlande. 26 April 2022 – i-PRO EMEA nimmt 34 neue hochauflösende Kameramodelle in seine Produktpalette auf – und setzt damit neue Maßstäbe bei der KI-Fizierung der Sicherheitsbranche. Die neuen Kameras in 4K-, 6MP- und 5MP Auflösung sind als Innen- und Außenkameras sowie als Bullet- und Dome-Kameras erhältlich. Ausgestattet mit den modernsten Objektiven und Sensortechnologien bieten die neuen hochauflösenden Standardkameras ein neues Niveau an Bildqualität, um die präzisesten Analyseanwendungen zu unterstützen. Diese Entwicklungen zeigen die Innovationskraft und die Fähigkeit von i-PRO, sich an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen.

Alle neuen Kameras verfügen über einen integrierten KI-Prozessor, der bis zu drei verschiedene Deep-Learning-KI-Anwendungen direkt auf der Kamera ausführen kann. Die neue Produktreihe ist zudem mit dem i-PRO Active Guard Plug-in (früher Multi-AI genannt) kompatibel. Es wurde entwickelt, um die KI-Alarme der Hardware einfach und intuitiv zu verwalten. Gemäß der offenen KI-Strategie von i-PRO ermöglicht das Software Developer Kit (SDK) die einfache Integration von Drittanbieter-Anwendungen und damit den Zugang zu einer breiten Palette von Automatisierungsprozessen und -anwendungen.

Die KI-fähigen Kameras lassen sich unkompliziert für die Analyse verwenden, ohne dass zusätzliche Geräte oder Kosten erforderlich sind. Die Edge-Analytics-Verarbeitung reduziert die Last auf dem Netzwerk, und die Verwaltung der Videodaten kann problemlos über das i-PRO Video Management System oder innerhalb anderer führender VMS-Hersteller erfolgen.

„Diese Erweiterung unserer beliebten Standardkameras bringt zum ersten Mal eine hohe Auflösung und präzise Analytik auf den Mainstream-Markt“, sagt Gerard Figols, Präsident von i-PRO EMEA. „Wir erweitern unsere Produktpalette kontinuierlich, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Darüber hinaus haben wir uns kürzlich zum Preiserhalt verpflichtet und einen Quick Delivery Service eingeführt, um die Produktverfügbarkeit angesichts der rasanten Inflation und der Knappheit von Industriekomponenten zu gewährleisten. All dies unterstreicht die Fortschritte, die wir machen, um unserem Anspruch gerecht zu werden, der trusted next generation Partner für die Sicherheitsbranche zu sein. i-PROs Schlüsselstrategie ist es, KI auf den gesamten Markt zu bringen und ihre Vorteile über die reine Sicherheit hinaus der gesamten Branche zur Verfügung zu stellen – ohne zusätzliche Kosten.“

Die ersten Modelle der neuen S-Serie werden ab Ende April erhältlich sein, weitere Modelle folgen im Laufe des Sommers.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://i-pro.com/eu/en/surveillance/featured-products/high-resolution-s-series

Bildmaterial können Sie sich hier herunterladen.

Als führender Hersteller von Überwachungskameras vereint i-PRO EMEA mehr als 60 Jahre Branchenerfahrung bezüglich höchster Produktstandards mit innovativen, offenen Technologien wie KI unter strengster Einhaltung der Datensicherheit und DSGVO. Das Unternehmen ging 2021 aus Panasonic in Europa hervor, hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und ist Teil des in Japan ansässigen globalen Unternehmensnetzwerks i-PRO Co. Ltd. (bis Ende März 2022 noch unter Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co. Ltd. bekannt).

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://i-pro.com/eu/en/surveillance

