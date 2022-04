Audi A4 B6 B7 Lautsprecher Upgrade auto-lautsprecher.eu

Top-Performance für die Soundanlage in Audi A4 B6 oder B7 Limousine oder Avant mit hervorragendem Klangerlebnis

Für die beiden Modelle Audi A4 Typ B6 und B7 gibt es ein Lautsprecher Upgrade mit Testsiegern und Top-Marken. Damit können Audi A4 Fahrzeughalter die keine BOSE Soundanlage installiert haben ein hochwertiges Klangerlebnis in diesen Modellen erreichen. Die Standard Lautsprecher kommen mit diesem Upgrade einfach getauscht werden. Alle Systeme verfügen über eine hohe Einbaufreundlichkeit da in den Audi Modellen die Lautsprecher werkseitig mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert sind.

Die Installation von Lautsprechern aus dem Nachrüstmarkt ist ohne fahrzeugspezifische Adapterkabel und Halterungen nicht möglich. Beide Audi Modelle besitzen Tieftöner und Hochtöner in den Türverkleidungen sowohl in den beiden vorderen wie hinteren Türen. Alle Lautsprecher Upgrade Systeme von auto-lautsprecher.eu verfügen über die passgenauen Halterungen und fahrzeugspezifischen Anschlüsse an die originalen Fahrzeugkabel der Audi A4 Modelle B6 und B7 von Baujahr 200 – 2008.

Die Top-Systeme in der Kategorie Audi A4 B6 B7 Lautsprecher mit bis zu 220 Watt kommen von Hertz Mille Pro MPK 165.3 mit der Bewertung Spitzenklasse „sehr gut“ der Zeitschrift Car & Hifi. Dieses System glänzt mit einem breiten tiefen Frequenzgang mit einer hochwertigen Frequenzweiche zweistufigen Pegelwähler für die 25 mm Neodym Hochtöner.

Für Klangenthusiasten sind die JL-Audio C2 650 Systeme als Audi A4 Auto-Lautsprecher-Set empfehlenswert auch in der Kategorie Lautsprecher der Zeitschrift Car & Hifi Spitzenklasse mit Bewertung „sehr gut“ und Prädikat ein gelungenes System mit audiophilem Klang. Dieses System besitzt als einziges im Feld Seiden Hochtöner und einen dreistufigen Pegelwähler in der Frequenzweiche um die Hochtöner auf die Fahrzeugakustik abzustimmen. Hinter den originalen Gittern in der Türverkleidung empfiehlt sich hier immer eine +2DB Abstimmung. Beide Systeme Mille Pro MPK 165.3 und C2 650 liegen in der kompletten Variante für vordere und hintere Türen im Preisbereich von 498 – 558 Euro. Damit liegen sie in der Oberklasse für Audi Auto-Lautsprecher mit Top-Qualität.

Alle Lautsprecher werden auch nur als Frontsystem oder Hecksystem angeboten. In der Einsteigerklasse kommt ein System für die Audi Modelle A4 B6 oder B7 auf 95 Euro und kann auch hier bereits mit Testurteil „sehr gut“ in der Einsteigerklasse der Zeitschrift Car & Hifi aufwarten. Mit einem Wirkungsgrad von 93DB kann dieses System eine hervorragende Performance an werkseitig installierten Radios oder auch Fremdradios liefern. Das Komplettset für beide vorderen und hinteren Türen kostet bei diesem System 169 Euro und kann auch hier bereits eine Verbesserung der Sound Performance erzielen.

Durch die hohe Einbaufreundlichkeit ist die Installation in beiden Audi A4 Modellen sehr einfach. Für Kunden gibt es auch passende Einbau Anleitungen in PDF-Form. Für Besucher der Webseite von auto-lautsprecher.eu sind für den Audi Auto-Lautsprecher Einbau wertvolle Tipps online verfügbar.

Ein Lautsprecher Upgrade ist die wirkungsvollste Maßnahme um die Klang Performance im Fahrzeug zu verbessern, sie hat den größten Einfluss auf die auf das gesamte Soundsystem.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

