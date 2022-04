Flüchtlingskinder in der Schule: Lernen trotz Trauma?

Kriegs- und Fluchterfahrungen hinterlassen nicht nur bei Erwachsenen Spuren. Auch Kinder kommen häufig traumatisiert in Deutschland an. Die Schule steht vor der Herausforderung, den Kindern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. In “ Lernen trotz Trauma. Wie wirken sich Kriegs- und Fluchterfahrungen auf das Lern- und Sozialverhalten von Flüchtlingskindern aus?“ werden der Zusammenhang zwischen Trauma und schulischer Leistung untersucht und mögliche Konsequenzen für Schulen formuliert. Das Buch ist im März 2022 beim GRIN Verlag erschienen.

Ende des Jahres 2020 befanden sich 82,4 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Die Hälfte davon war minderjährig und in ihrer Entwicklung aufgrund der belastenden Erlebnisse gefährdet. Viele der Flüchtlingskinder wurden selbst Zeuge oder sogar Opfer von Gewalt und mussten in ihren prägendsten Jahren bereits große Ängste und Verluste ertragen. Obwohl sich die Krisensituationen in vielen Ländern weiter zuspitzen und die Zahl der Flüchtlinge steigt, sind die Schulkonzepte in Deutschland immer noch nicht darauf ausgelegt, Kinder und Jugendliche mit Traumatisierungen angemessen zu fördern. Zudem mangelt es an Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten für Geflüchtete. Die Chance auf echte Bildungsteilhabe ist daher gering.

Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte

Im neuen, sicheren Land angekommen, fallen die Traumata von Flüchtlingskindern oft nicht auf. Lernschwierigkeiten und Verhaltensprobleme werden auf andere Gründe zurückgeführt. Um mögliche Interventionsmaßnahmen mithilfe der Traumapädagogik und der Schaffung eines geschützten Raums für die Flüchtlingskinder zu entwickeln, müssen die Ursprünge der Schulprobleme allerdings frühzeitig festgestellt werden. Aus diesem Grund werden in “ Lernen trotz Trauma“ nicht nur Zusammenhänge zwischen Flucht- und Kriegserfahrungen und dem Lern- und Sozialverhalten von Flüchtlingskindern hergestellt, sondern auch Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte als Präventionsmaßnahmen aufgeführt. Durch die Verknüpfung von theoretischen und praxisorientierten Ansätzen wird deutlich, ob Lernen trotz der Auswirkungen von traumatischen Kriegs- und Fluchterfahrungen auf das Kind möglich ist, und welche Handlungsinterventionen dafür notwendig sind.

