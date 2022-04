David Lingley zum CDO von Stibo Systems ernannt

Hamburg, 26. April 2022 – David Lingley ist zum Chief Delivery Officer (CDO) bei Stibo Systems ernannt worden. Das dänische Softwareunternehmen ist mit seinen innovativen Multidomain Stammdatenmanagement-Lösungen weltweit führend. David Lingley kommt zu Stibo Systems mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Global Consulting und Delivery Strategy. In seiner neuen Führungsrolle, die Stibo Systems einführt, wird er für alle Kundenkontaktpunkte des schnell wachsenden Softwareunternehmens verantwortlich sein.

David Lingley war zuvor bei MarkLogic tätig, wo er 13 Jahre lang verschiedene Funktionen im Bereich Customer Success innehatte und umfangreiche Kenntnisse über Cloud-Lösungen erwarb.

„Wir freuen uns, unser Führungsteam um eine neue leitende Funktion zu erweitern. David Lingley ist ein Fachmann, wenn es darum geht, während des gesamten Produktlebenszyklus gute Ergebnisse zu erzielen und eine erfolgreiche Customer Journey zu gewährleisten“, sagt Adrian Carr, CEO von Stibo Systems. „Er wird unsere Teams Performance Enablement, Professional Services, Global Support und Cloud Operations verantworten. David Lingley wird in der Gegend von Boston, Massachusetts, ansässig sein und uns mit seiner großen Erfahrung auch bei der Erweiterung unseres Kundenstamms in Nordamerika unterstützen.“

„Stibo Systems hat einen bemerkenswerten Vorsprung auf dem Markt für Datenmanagement-Lösungen – mit einer großen Anzahl treuer Kunden, von denen viele in ihrer Branche führend sind“, sagt David Lingley. „Ich freue mich sehr darauf, dieser Erfolgsgeschichte weitere Kapitel hinzuzufügen.“

Über Stibo Systems

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

Kontakt

Stibo Systems GmbH

Volker Bitzer

Reeperbahn 1

20359 Hamburg

+49 (0)175 6045112

Volker.Bitzer@stibosystems.com

http://www.stibosystems.de

Bildquelle: Stibo Systems