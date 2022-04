Incentive-Reisen – die besondere Art, sich bei Kunden und Geschäftspartnern zu bedanken

Mit Team Events und Incentive Reisen lässt sich die persönliche Wertschätzung des Arbeitgebers auf besondere Weise ausdrücken.

Motivation am Arbeitsplatz ist sehr wichtig. Dies wissen viele Unternehmen und bieten ihren Mitarbeitenden daher regelmäßige Boni oder Prämien an. Damit diese jedoch auch nachhaltig motiviert werden, sind meistens ganz andere Anreize nötig. Mit Team Events und Incentive Reisen lässt sich die persönliche Wertschätzung des Arbeitgebers auf ganz besondere Art und Weise ausdrücken. Von diesen Reisen können jedoch nicht nur Angestellte profitieren, sondern auch Kunden und Geschäftspartner.

Incentive Reisen – so schaffen Sie wertvolle Erinnerungen in Ihrem Team

Sie möchten sich bei Mitarbeitenden, Partnern und Kollegen bedanken und außergewöhnliche Erlebnisse schaffen? Wir bieten Ihnen dazu die perfekten Lösungen. Neben großartigen Team Events können Sie bei uns ebenso ereignisreiche Incentive Reisen buchen. Wählen Sie zwischen aufregenden Safaris im paradiesischen Kenia oder atemberaubenden Schlittentouren in den unendlichen Weiten Lapplands. Ob Wanderungen im Dschungel oder Skireisen – bei uns ist nahezu alles möglich.

Als Full-Service-Eventagentur stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem Erfahrungsschatz von mehr als einem Jahrzehnt wissen wir schließlich genau, worauf es ankommt. Ein Unternehmen wächst mit engagierten Mitarbeitenden, treuen Kunden und zuverlässigen Geschäftspartnern. Es ist die Gesamtkonstellation, die ein Unternehmen zum Erfolg verhilft. Zu diesem Zweck sind regelmäßige Events, besondere Coachings und Incentive Reisen genau der richtigen Weg, um das „Wir-Gefühl“ zu stärken.

Buchen Sie Ihre Incentive Reisen bei bo events

Mit uns können Sie Ihre Mitarbeitenden, Kunden oder Kollegen auf Reisen in die ganze Welt schicken. Wir bieten dazu zahlreiche Destinationen an, die wahlweise für gemütliche oder spektakuläre Auszeiten sorgen. Neben Kurzreisen können Sie zwischen Erlebnisreisen, Erholungsurlaub oder unvergesslichen Exkursionen wählen. Gemeinsam erstellen wir Reisekonzepte, die genau Ihren Vorstellungen entsprechen – ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst.

Mit diesem persönlichen Dankeschön sorgen Sie nicht nur für Emotionen. Sie schaffen Erlebnisse, die fest mit Ihnen und Ihrem Unternehmen verknüpft sind. Eine Incentive Reise ist eine wertvolle Geste, die nachhaltig in Erinnerung bleibt. Diese Reisen heben sich dabei deutlich von einer normalen Pauschalreise oder einem Betriebsausflug ab. Dank einer Incentive Reise erhalten Ihre Mitarbeitenden oder Kunden einen gelungenen Mehrwert, der Anerkennung ausdrückt.

Wir sind eine Full-Service-Eventagentur aus Leidenschaft und Überzeugung. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie die gemeinsame Kraft in Teams neue Energien freisetzt und Motivation und Wertschätzung in jedes Unternehmen hineinbringt. Seit mehr als einem Jahrzehnt begeistert bo events Menschen, indem wir Events, Coachings und Incentives mit starker Wirkung auf das Wir-Gefühl organisieren und realisieren.

Der Erfolg hinter Firmen, Vereinen und Gemeinschaften hängt alleine von den Menschen ab, die hinter ihren Ideen stehen und diese ausleben können. Gemeinsame, positive Erfahrungen sind der Schlüssel zum Erfolg, der mit einer Gruppe aus Einzelkämpfern kaum erreichbar wäre. Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass der Vorsatz in Industrieunternehmen genauso wie bei kleinen Dienstleistern oder Vereinen gilt.

Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir Konzepte, um jedes Mitglied einer Gruppe zu inspirieren und zu stärken. Von dieser Motivation und einem echten Wir-Gefühl profitieren alle Beteiligten. Dies spiegelt sich schnell im wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen wider, genauso wie im Vertrauen der Kunden und einer engeren Bindung.

