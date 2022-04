Fertighäuser: Das macht einen Haus-Konfigurator zum perfekten Tool für Ihre Webseite

Durch das außergewöhnliche Extra setzen Sie sich positiv von Ihrer Konkurrenz ab.

Wer heutzutage Produktinformationen sucht, sucht zunächst online. Das betrifft nicht nur Bücher, Technik oder Kleidung. Auch und gerade beim Hauskauf möchten Interessenten sichergehen, auch wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Wer als Hersteller von Typenhäusern oder Immobilienanbauten seinen Kunden einen Mehrwert bieten möchte, sollte einen 3D-Hauskonfigurator auf seiner Webseite implementieren. So können Internetnutzer auf einfache Weise beliebige Ausstattungsmerkmale individuell zusammenstellen.

Ortsunabhängige und individuelle Gestaltung

Eine DIN A4-Mappe mit Detailbeschreibungen, Fotos und Grundrisszeichnungen zu Wohnungen oder Einfamilienhäusern dient als allgemeine Informationsgrundlage für potenzielle Immobilienkäufer. Doch sie liefert keinen Einblick, welche Farbe die Hausfassade optimal zur Geltung bringt. Und auch nicht, welche Materialien sich großflächig als Terrassenboden eignen. Dank eines 360-Grad-rotierbaren Hauskonfigurators erhalten Internetnutzer die Möglichkeit, ihre favorisierte Fertigimmobilie ohne Zeitdruck und ortsunabhängig wunschgemäß zu modifizieren. Nutzbar auf Computern, Tablets und auch Smartphones entbindet die praktische Software-Lösung von einer zeitraubenden Erstbesichtigung vor Ort. Denn nach einer kostenlosen und unverbindlichen Personalisierung des vorgeplanten Typenhauses muss dessen Realisierung nur noch konkretisiert werden. Und sogar diesen Service können Anbieter des interaktiven Online-Tools ihren Kunden über das Internet bieten.

Bis ins Detail genau

Dabei bleibt kein mögliches Gestaltungsdetail unberücksichtigt. Mit einem 3D-Hauskonfigurator lassen sich Rundgänge durch die Zimmer und über das Grundstück vornehmen. Möbel können platziert, Materialien verglichen, Farbauswahlen getroffen und am Ende von jeder gewünschten Seite plastisch dargestellt werden. Auch die Visualisierung von Fotovoltaikanlagen auf dem Dach oder elektrischen Rollläden im Erdgeschoss können Kunden auf sich wirken lassen. Sie erfahren auf Wunsch auch, welche Komponenten welche Kosten nach sich ziehen. Und ebenso, woraus sich der Gesamtpreis am Ende genau zusammensetzt.

Sie als Anbieter profitieren von zufriedeneren Kunden

Anbieter eines dreidimensionalen Online-Hauskonfigurators profitieren nicht minder. Nicht nur setzen sie sich durch das außergewöhnliche Extra positiv von ihrer Konkurrenz ab. Mit der Speicherung des fertigen Exposés erhalten sie sowohl Kontaktdaten der potenziellen Kunden als auch Details zu individuellen Wünschen. Diese wiederum dienen als perfekte Basis für ein Erstgespräch oder zur Übersendung weiterer Informationen per E-Mail. Teilen Interessenten ihre Immobilienentwürfe über soziale Kanäle, werben sie damit gleichzeitig für den Hersteller des Typenhauses oder Immobilienanbauten. Wer im Immobiliengeschäft tätig ist, sollte daher unbedingt eine Implementierung des innovativen Tools auf seiner Unternehmensseite erwägen. Die Kunden werden es schätzen.

build erstellt verkaufsfördernde Visualisierungen, die Ihr Projekt aus der Masse an Anbietern hervorstechen lässt. Von uns erstellte Visualisierungen überzeugen durch Fotorealismus und Detailtiefe und tragen so dazu bei, dass Ihr Projekt wahrgenommen wird.

Wir sind seit 2015 auf dem Markt und haben in den vergangenen Jahren bereits hunderte von Bildern an Kunden aus dem Bereich Immobilien, Einzelhandel, Industrie und Schifffahrt geliefert.

Auch im Bereich der virtuellen Begehungen sind wir aktiv vertreten und überzeugen durch spannende und interaktive Lösungen, mit denen Sie sich von anderen Anbietern abheben und Ihre Interessenten begeistern.

