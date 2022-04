Digitales Türschild für Outlook, Exchange, Google & Notes

Hamburger Digital Signage Schmiede digitalSIGNAGE.de bietet Komplettpaket inklusive 3 Jahren Cloud CMS

In Veranstaltungszentren, Kongress-Hotels oder großen Unternehmenszentralen stellt das Management der Raumbelegungen hohe Anforderungen an die Terminplanung und Flexibilität. Die Verwaltung der Räume mittels digitaler Kalender ist jedoch nur der halbe Weg zur Automatisierung. Die Raumsuchenden benötigen Echtzeit-Informationen über die jeweiligen Events sowohl im Empfangsbereich als auch am entsprechenden Raum. Digitale Türschilder schaffen hier die nötige Orientierung – allerdings nur dann, wenn sie in das gesamte Informationssystem eingebunden sind. digitalSIGNAGE.de bietet hierzu nun eine Lösung, die gängige Online-Kalender mit den Übersichtsstelen und Türschildern des Unternehmens integriert.

Wenn es gilt, zehn oder mehr Räume bei möglicherweise stündlich wechselnder Nutzung zu verwalten, gelangen ,analoge‘ Lösungen schnell an ihre Grenzen. Da hilft der Einsatz von Planungswerkzeugen wie sie die Kalender aus Apple, Google oder Microsoft bieten. Nur müssen die daraus resultierenden Ergebnisse nicht nur zur Orientierung am Eingangsbereich, sondern auch am jeweiligen Raum aktualisiert zur Verfügung stehen. Eben hierfür hat digitalSIGNAGE.de nun eine Lösung vorgestellt, die ein Display der Raumbuchungen über Outlook und Co. sowohl an der Zentrale als auch an den jeweiligen Räumen ermöglicht – inklusive der Anzeige der aktuellen Termine aus beliebigen Kalendern.

Die Interaktion von Kalendern, Übersichtsdisplays und Türschildern vereinfacht die Verwaltung und Orientierung erheblich: Änderungen bei einer Raumbuchung inklusive aller Details stehen in Echtzeit sowohl in der Übersicht als auch an den Räumen bereit und sind sowohl als Portät als auch im Landscape-Modus verfügbar. Das ermöglicht eine detaillierte Darstellung inklusive Raumname, Uhrzeit und Detailinformationen zum eigenen Termin.

digitalSIGNAGE.de offeriert hierzu nicht nur die notwendige Hard- und Software, sondern auch die Unterstützung bei der Buchung über Exchange, Office 365, Google oder Notes. Es ist zudem möglich, das Design der Displays an die eigenen Kundenwünsche anzupassen. Die Integration von digitaler Verwaltung und Echtzeit-Display auf unterschiedlichsten Plattformen verringert den Ressourcen-Einsatz bezüglich Beschilderung oder Rückfragen erheblich.

Die intelligenten Digitalen Türschilder sind in 10-Zoll-, 15-Zoll- und 22-Zoll-Varianten jeweils mit HD-Auflösung verfügbar. digitalSIGNAGE.de bietet zudem ein umfassendes Servicepaket an.

Für eine detaillierte Beratung steht das digitalSIGNAGE.de Vertriebsteam unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Millerntorplatz 1

20359 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Digital Signage Pionier

Digital Signage ist unsere Sprache.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

Pressekontakt:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Millerntorplatz 1

20359 Hamburg

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de