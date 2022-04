Familientarif – Riesige 25 GB LTE Allnet-Flat für unter 20 Euro monatlich

Mobilität und Digitalisierungen sind zwei aktuelle Mega Trends. Das Portal Family-Technik.de hat die Mission, dass sich auch Familien dieses Lebensgefühl leisten können.

Halle, 25.04.2022 – Der Tarif past wie die Faust aufs Auge – der Einer für Alles Tarif

Family-Technik, das sind smarte und clevere Angebote für die ganze Familie, aus den Bereichen Telekommunikation, Mobilität, Energie usw. Dabei gibt es einige Besonderheiten, die man so kaum woanders findet, z.B. die klug durchdachte Handy Finanzierung, Mietkauf, zeitgemäße Bundles, hohe Barauszahlungen und einiges mehr. Hier ein paar konkrete Beispiele:

Einer für Alles – ein echter Familienschlager

Der Einer für Alles Tarif ist der perfekte Internet-Tarif für Nutzer, die tagtäglich auf leistungsfähiges Internet angewiesen sind. Ob berufs- oder hobbybedingt: Der Einer für Alles – Tarif deckt die Bedürfnisse zahlreicher Nutzverhalten ab. Zu einem unschlagbar günstigen Preis! Außerdem: MAINGAU-Energiekunden erhalten einen zusätzlichen Rabatt von satten 15% auf den Einer für Alles Tarif.

Der Einer für Alles Tarif wird in drei Leistungsvarianten angeboten. Sie buchen die leistungsstarken DSL-Tarife entweder als Jahres- oder als Zweijahres-Paket. Sparen Sie bis zu 300 Euro jährlich mit dem Zweijahrestarif.

Der Einer für Alles Tarif ist Ihre Wahl, wenn Sie sich kostengünstiges Highspeed Internet wünschen, das Ihnen zusätzliche Vorteile garantiert. Sie können jeden der DSL Einer für Alles Tarife mit einer Telefonflatrate in das deutsche Festnetz kombinieren. Oder buchen Sie eine Telefonie-Flatrate in das gesamteuropäische Festnetz dazu. Für Telefonate jenseits der europäischen Landesgrenzen eignet sich unser Minutenpaket Festnetz Global Legal Notice.

Mobilität maximal – 25GB für nur 19,95 Euro

Die LTE Allnet-Flat XL ist der Favorit der Internet- und Mobilfunktarife. Für unschlagbare 19,95 Euro liefert die DSL und Telefon Flat volle 25GB Monat für Monat. Die LTE Allnet-Flat garantiert eine Highspeed Leistung von bis zu 50 Mbit/s. Dazu gibt es eine Telefon-Flat ins gesamte deutsche Netz und eine SMS-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze. Die LTE Allnet-Flat XL lässt keine Wünsche offen. Diese Kombi-Flatrate erspart den Kunden ein lästiges Zusammensuchen der günstigsten Einzeltarife und bündelt die begehrtesten Flat-Features in einem einzigen Highspeed Tarif.

Darüber hinaus tut man damit der Umwelt etwas Gutes: Jeden Monat wird durch Ihre Buchung des Tarifs 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation Ihrer Wahl gespendet. Dafür fallen keine zusätzlichen Kosten an. Wer mehr spenden will, kann den monatlichen Betrag manuell erhöhen. Zu den Organisationen, aus denen Sie wählen können, zählen u.a. die Tafel und SOS Kinderdorf.

Mehr mobiles Leben geht kaum

25GB für nur 19,95 Euro! Diese DSL und Telefon Flat erfüllt die Träume der Smartphone-Liebhaber, die locker mal mehrere Stunden am Tag vor dem Handybildschirm ihre Zeit verbringen. Mit dieser DSL und Telefon Flat muss man sich gewiss keine Sorgen um das Internetvolumen machen, das sich schon wieder weit vor Monatsende dem Ende naht. Außerdem können Sie Ultra Highspeed Internet erreichen durch das Buchen der Speed Boost Option.

Traumhandy mit einem Klick

Finde das passende Handy für deinen Vertrag! Dein Traumhandy ist nur einen Klick entfernt. Wir liefern dir dein Traumhandy günstig und unkompliziert. Wähle dein Wunschhandy – entweder ohne DSL und Telefon Flat oder gleich mitsamt unseren unschlagbaren Tarif-Paketen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Family-Technik – Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318635

web ..: http://family-technik.de

email : info@family-technik.de

Family-Technik ist eine GbR (keine GmbH), die insbesondere Familien, die in wirtschaftlich herausfordernden Umständen leben, oder eine negative Schufa Auskunft haben, dennoch die Möglichkeit zu geben, aktuelle Smartphones, günstige Stromverträge oder bessere Internet, DSL- und Telefonverträge zu erhalten, indem sie Finanzierungen abseits der üblichen Vorgehensweise ermöglichen. Das Unternehmen konnte in seinem fast 20-jährigen Bestehen über 700.000 Verträge bearbeiten.

