Bavaria Finanz Service Finanzsanierung: So kommen Sie raus aus den Schulden

Über die Bavaria Finanz Service Finanzsanierung

Bavaria Finanz Service ist der erste Ansprechpartner, wenn es um finanzielle Schwierigkeiten geht. So bietet das Unternehmen sowohl Kredite an, die ohne eine Schufaprüfung durch die Schufa auskommen als auch die Option auf eine professionelle Finanzsanierung, durch die Geldprobleme mit geschulter Unterstützung wieder in Ordnung gebracht werden können. Durch ihre über 15-jährige Bavaria-Finanz Erfahrung wissen die Mitarbeiter genau, worauf sie bei einer Finanzsanierung achten müssen, damit sich die Gesamtsituation des Kunden am Ende auch tatsächlich verbessert. Bavaria-Finanz-Service legt außerdem Wert darauf, dass es sich hierbei um eine seriöse Finanzsanierung handelt, die das Wohl des Kunden und nicht die Profitgier im Fokus hat.

Hier erhalten Sie Antworten auf Fragen wie:

– Bavaria Finanz Finanzsanierung – Was ist das eigentlich?

– Wann sollte man eine Finanzsanierung in Betracht ziehen?

– Was bedeutet Umschuldung?

– Wie ist der Ablauf einer Finanzsanierung?

– Wie kann man eine Finanzsanierung beantragen?

– Welche Vorteile bietet eine Finanzsanierung?

– Was passiert, wenn man einen negativen Schufaeintrag bekommt?

– Wie funktioniert ein Kredit ohne Schufa?

– Ist die Umgehung der Schufa legal?

FINANZSANIERUNG – WAS IST DAS EIGENTLICH?

Unter einer Finanzsanierung versteht man sämtliche Maßnahmen, die zur wirtschaftlichen und finanziellen Genesung einer Person oder Firma beitragen. Die Bavaria Finanz Service e.K. hat sich hier auf Privatpersonen spezialisiert, die durch verschiedene Kreditaufnahmen und Verschuldungen den Überblick über ihre Finanzen verloren haben. Durch die Finanzsanierung von Bavaria Finanz Service wird es möglich, die Ratenzahlungen zu verringern und im besten Fall eine einheitliche monatliche Abzahlung zu erhalten, die für den Schuldner umsetzbar ist.

WANN SOLLTE MAN EINE FINANZSANIERUNG IN BETRACHT ZIEHEN?

Die Gründe, in eine finanziell brenzlige Situation zu geraten, sind wie die Bavaria Finanz Erfahrung zeigt, sehr vielfältig. Oft sind Arbeitslosigkeit, Krankheit, Auftragsrückgänge oder aktuell auch Corona-geschuldete Ursachen wie Kurzarbeit der Grund dafür, dass man den Wald vor lauter Schulden nicht mehr sieht. Besonders problematisch wird es, wenn es zu Kreditkündigungen kommt, die eine negative Bonitätsauskunft bei der Schufa zufolge haben. Läuft man in Gefahr, aus dieser Abwärtsspirale nicht mehr herauszufinden, lohnt es sich, die professionelle Hilfe des Bavaria-Finanz-Service in Anspruch zu nehmen. Die geschulten Mitarbeiter helfen hier jederzeit weiter.

WAS BEDEUTET UMSCHULDUNG?

Die Umschuldung ist ein Zweig der Finanzsanierung, wie die Experten von Bavaria Finanz erklären. Hier tritt ein geschultes Finanzsanierungsteam mit den Gläubigern in Verbindung, mit dem Ziel, Kredite, die bei verschiedenen Banken aufgenommen wurden, zu einer anderen Bank umzuziehen und zusammenzufassen. Da die einzelnen Darlehen dadurch zu einem Gesamtkredit zusammengelegt werden, erreicht man eine niedrigere Gesamtrate, wodurch der Schuldner finanziell entlastet wird. Wie die Bavaria Finanz Erfahrungen zeigen, kann durch die Umschuldung auch eine Verringerung der Zinsen erreicht werden, was sich wiederum positive Auswirkungen auf die Rate, Laufzeit und Gesamtbelastung des Schuldners hat. Umschuldungen sind in einem Summen-Rahmen von 3000 Euro bis 250.000 Euro möglich.

WIE IST DER ABLAUF EINER FINANZSANIERUNG?

Bei einer Finanzsanierung des Bavaria Finanz Service befasst sich das Expertenteam zunächst damit, alle bestehenden Schulden des Kunden zu analysieren, erfassen und zusammenzutragen. Anschließend erfolgen die Kontaktaufnahme und Verhandlung mit den Gläubigern durch eine Finanzsanierungsgesellschaft. Gemeinsam arbeitet das Bavaria Finanz Team dann an einem Konzept, durch dass eine Raten- oder Schuldenreduzierung erreicht wird. Die Raten werden hierbei zusammengefasst, wodurch der Schuldner nur noch eine einheitliche Summe an die Finanzsanierungsgesellschaft zu bezahlen hat, die diese Summe wiederum an die Gläubiger aufteilt. Für den Kunden von Bavaria Finanz Service entsteht dadurch nicht nur eine geringere Belastung, sondern auch die Möglichkeit einer größeren Übersichtlichkeit.

WIE KANN MAN EINE FINANZSANIERUNG BEANTRAGEN?

Eine Finanzsanierung kann bei Bavaria-Finanz-Service auf verschiedene Weise beantragt werden. Am bequemsten ist allerdings die Antragsstellung über das kostenlose Onlineformular, durch das der Kunde den Vermittlungsauftrag per digitaler Signatur zugesandt bekommt. Für diese Vermittlung muss der Kunde eine Gebühr bezahlen, die sich je nach Höhe der Finanzsanierungssumme staffelt.

WELCHE VORTEILE BIETET EINE FINANZSANIERUNG?

Eine Finanzsanierung bei Bavaria Finanz Service hat für den Schuldner verschiedene Vorteile. So wird zum einen die Vermeidung einer Privatinsolvenz möglich, zumal im besten Fall auf eine Eintragung beim Insolvenzgericht verzichtet werden kann. Auch eine negative Eintragung bei der Schufa kann durch das Bavaria Finanz Finanzsanierungsangebot vermieden werden. Dazu kommt, dass die Geschäftsfähigkeit erhalten bleibt, die Schulden allesamt zu einer akzeptablen monatlichen Zahlung zusammengefasst werden und ein Überblick über die monatliche Belastung erreicht wird. Insgesamt zeigen die Bavaria-Finanz Erfahrungen, dass die Schuldner nach einer Finanzsanierung deutlich sorgenfreier leben und wieder finanziell planen können, was zu einer großen Erleichterung im alltäglichen Leben beiträgt.

WAS PASSIERT, WENN MAN EINEN NEGATIVEN SCHUFA-EINTRAG BEKOMMT?

Handelt man zu spät, kann es der Bavaria-Finanz Erfahrung nach passieren, dass man eine negative Eintragung bei der Schufa bekommt. In solchen Fällen wird es schwierig, Kredite zu erhalten, da die Gläubiger meist auf eine Schufaprüfung durch die Schufa zurückgreifen. Bavaria Finanz Service bietet neben der Finanzsanierung allerdings auch die Möglichkeit, schufafreie Kredite zu beantragen, bei denen auf eine solche Schufaprüfung durch die Schufa verzichtet wird.

WIE FUNKTIONIERT EIN KREDIT OHNE SCHUFA?

Die Kreditvergabe ohne Schufa-Auskunft funktioniert bei Bavaria Finanz Service im Grunde wie jeder andere Kredit auch. Zunächst muss ein Onlinekredit gestellt werden, anschließend erfolgt die Prüfung und zu guter Letzt die Auszahlung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bavaria Finanz Service e.K. auf eine Schufaprüfung durch die Schufa verzichtet. Als Nachweis für die Kreditwürdigkeit dienen dafür die aktuellen Lohn- und Gehaltsabrechnungen im Original, die Kontoauszüge, die diese belegen sowie eine Personalausweiskopie als Identitätsnachweis. Grundsätzlich bietet Bavaria Finanz Service schufafreie Kreditsummen von 3500 Euro, 5000 Euro und 7500 Euro an.

IST DIE UMGEHUNG DER SCHUFA LEGAL?

Die Schufa-freie Kreditvergabe ist laut Bavaria-Finanz-Service vollkommen legal und bietet darüber hinaus eine finanzielle Freiheit, die keine andere Kreditvergabe ermöglichen kann. Bavaria Finanz Service arbeitet dafür schon seit Jahren mit einer Bank in Lichtenstein zusammen, die sich auf Kredite ohne Schufaauskunft spezialisiert hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass die schufafreien Kredite auch im Nachgang nicht bei der Hausbank oder der Schufa gemeldet werden, wodurch eine grundsätzliche Kredithemmung vermieden wird.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Firmenkontakt

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

Pressekontakt

Bavaria Finanz Service e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

bavaria-finanz@clickonmedia-mail.de

https://www.bavariafinanz.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.