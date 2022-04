Frischer Wind in der Panasas-Chefetage: vier neue Führungskräfte in Vertrieb und Marketing

München, Deutschland, 22. April 2022: Panasas®, ein langjähriger Marktführer im Bereich High Performance Datenlösungen, gibt folgende Ernennungen bekannt: Jeff Whitaker zum VP of Marketing and Product Management, Kieran Penwill und Chris Sassone zu Sales Directors für EMEA respective APAC und Mike Sheppard zum Global Director of Channels and Alliances.

Panasas COO Brian Peterson kommentiert: „Ich bin begeistert, diese Ernennungen bekanntgeben zu dürfen. Die ActiveStor Ultra Produktlinie wird sowohl von Bestands- als auch von Neukunden hoch gelobt. Panasas konnte in den letzten 18 Monaten einen starken Anstieg der Nachfrage verzeichnen. Daher investieren wir weiter in unsere Teams und Produkte, um unseren wachsenden globalen Kundenstamm zu unterstützen.“

Jeff Whitaker, ehemaliger VP of Product bei Excelero und Gründungsmitglied des Cloud-Teams bei NetApp: „Ich bin unter anderem zu Panasas gegangen, weil dieses Unternehmen die Welt mithilfe von Daten verbessern will. Unsere Produkte sind entscheidend für den Erfolg von Unternehmen, die das Gesundheitswesen und Biowissenschaften, fortschrittliche KI und Prognosen, die Fertigung sowie die Klima- und Energieforschung transformieren.“ Whitaker will in neue Märkte vordringen und das Umsatzwachstum steigern. „Ich bringe eine disruptive Denkweise aus meinem Erfolg in der Cloud-Speicherbranche in die High Performance Datenbranche mit.“

Mit Jeff an Bord hat Brian Reed, ehemals VP of Product and Alliances bei Panasas, die Position des VP of Corporate Development übernommen, da sich das Unternehmen auf ein starkes internationales Wachstum sowie den Ausbau seiner strategischen Partnerschaften und Allianzen vorbereitet.

Kieran Penwill, Sales Director für EMEA, erklärt: „In den letzten 30 Jahren konnte ich neue Märkte aufbauen und die Präsenz mehrerer Technologiehersteller ausbauen, indem ich Markttrends und Chancen genutzt habe. Ich freue mich darauf, den Marktanteil von Panasas in der gesamten EMEA-Region zu steigern.“

Bevor er zu Panasas kam, hatte Kieran Positionen bei Intel, Dell und Microsoft inne. Chris Sassone war die letzten zehn Jahre Teil des Intel-Teams. Mike Shepherd zählt DDN, Intel und Strongbox zu seinen früheren Arbeitgebern.

Panasas“ COO Brian Peterson: „Kieran Penwill, Chris Sassone und Mike Sheppard waren während ihrer Zeit bei Intel maßgeblich am Aufbau von End-Customer Installations des Lustre Parallel File Systems auf der ganzen Welt beteiligt. Sie bringen starke Kunden- und Partnerbeziehungen mit, die sie nutzen werden, um die Stabilität, die einfache Verwaltung sowie die optimierte Performance von Panasas globalen Unternehmen zu erschliessen.“

Die Kunden von Panasas zeichnen sich durch Innovationsgeist aus. Panasas unterstützt Airbus, Boeing, Canon, Good Year, Honeywell, McLaren, P&G, STFC und viele andere dabei, ihre Speicherumgebungen zu optimieren und zu skalieren, um agil und auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Der beeindruckende Ausbau der Führungsetage wird die Reichweite von Vertrieb und Marketing vergrößern und Panasas in die Lage versetzen, seinen Marktanteil schnell auszubauen sowie die zukünftige Produktentwicklung mit aufkommenden Datenanforderungen von Unternehmen zu koordinieren.

Über Panasas

Panasas, die Data Engine für Innovation, bietet individuelle Datenlösungen für High Performance und KI-Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Biowissenschaften, Energie, Medien, Finanzen und Behörden. Das Flaggschiff des Unternehmens, das parallele Dateisystem PanFS®, und die ActiveStor®-Lösungen kombinieren auf einzigartige Weise einfache Verwaltung mit extremer Performance, Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Kontext moderner Workloads. Die Panasas Data Engine hilft, größte Herausforderungen der Welt zu meistern: Krankheiten heilen, Passagierflugzeuge entwickeln, atemberaubende visuelle Effekte erzeugen sowie KI zur Prognose neuer Möglichkeiten einsetzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.panasas.com

