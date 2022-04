Moonshot Thinking ist eine Möglichkeit, außerhalb unserer Komfortzone zu denken und uns herauszufordern, neue Lösungen zu finden. Es geht darum, „über den Tellerrand“ zu schauen.

Um erfolgreiche Meetings zu haben, müssen wir Ressourcen einsetzen, die uns helfen, die Kommunikation zu optimieren und die Kreativität zu fördern. Hier erklären wir einige Techniken, um dies zu erreichen.

Was ist Moonshot thinking?

Moonshot Thinking ist eine Möglichkeit, außerhalb unserer Komfortzone zu denken und uns herauszufordern, neue Lösungen zu finden. Es geht darum, „über den Tellerrand“ zu schauen. Es geht darum, Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und eine Idee niemals aufzugeben, egal wie oft sie abgelehnt wird. Das Wort „Moonshot“ ist eine Metapher, die sich vom Apollo-Programm ableitet, mit dem die NASA auf dem Mond landete. Bei der ursprünglichen Mondlandung ging es darum, bis zum Äußersten zu gehen und ein unmögliches Ziel zu erreichen.

Wie führt man erfolgreiche Meetings durch?- Was ist OKR?

OKR: Objectives and Key Results (OKR) ist eine Zielsetzungsmethode, die die Mitarbeiter in die Formulierung der Unternehmensziele einbezieht. OKR steht für Objectives and Key Results (Ziele und Schlüsselergebnisse). Es handelt sich um ein Managementmodell, das auf Zielen und Schlüsselergebnissen basiert. OKR beschreibt eine innovative und transparente Managementmethode zur Führung von Mitarbeitern, die vor allem in agilen Organisationen eingesetzt wird.

Seminar Moderation online buchen

Geschrieben von SP Unternehmerforum am 12. April 2018. Veröffentlicht in Moderationstechniken, Seminare, Seminare Aktuell.

Neue Techniken, wie Focus on the Positive erlernst du mit dem Seminar Moderation online buchen. Raus aus der Meeting-Falle: 65 % sagen, Meetings halten sie von ihrer eigenen Arbeit ab. 71 % halten Meetings für unproduktiv und ineffizient. 64 % finden, Meetings beeinträchtigen konzentriertes Arbeiten. 62 % erklären, Meetings schaffen es nicht, den Zusammenhalt des Teams zu stärken.

Und was sagen deine Kollegen zur Meeting-Kultur im Unternehmen? Neue Impulse und eine Auswahl von top aktuellen Instrumenten für eine gewinnende Business Moderation erhältst du mit dem Seminar Moderation online buchen.

Seminar Moderation mit der Produkt-Nr. K03 online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Tipp: S+P Online Schulungen bringen dein Office direkt in unseren Seminarraum. S+P Online Schulungen sind interaktiv und spannend. Wähle dein passendes Online Schulungsprogramm aus! Bequem und einfach mit dem online Seminarformular.

.

Dein Nutzen mit dem Seminar Moderation

Mit dem Seminar Moderation erlernst du aktuellste Techniken für eine gelungene Business Moderation:

Kommunikationsprozesse – Moderationstechniken – Konfliktlösungen

Selbstsicher und durchsetzungsstark im Meeting

Zuspitzen, Provozieren, Polarisieren – Wie du Diskussionen anregst und Entscheidungen herbeiführst

Techniken für eine gelungene Besprechung

Mit Vielrednern, Nörglern und Besserwissern gekonnt umgehen – Souverän und sicher in Konfliktsituationen reagieren

.

Dein Vorsprung mit dem Seminar Moderation:

Du erhältst mit dem Seminar Moderation die S+P Tool Box mit:

+ S+P Test: Wie gut ist deine Gesprächsführung?

+ S+P Leitfaden: Erfolgreich Moderieren

+ S+P Test: Wie gut beherrschst du die Moderationstechnik?

+ S+P Leitfaden: „Spielregeln“ vereinbaren im Projektteam

+ S+P Test: Wie professionell gestaltest du deine Besprechungen?

+ S+P Test: Welcher Führungstyp bist du?

+ S+P Checkliste: Effektives Zeitmanagement

+ S+P Leitfaden: Kreativitätskiller bewältigen

+ S+P Leitfaden: Konflikte erkennen und auflösen

Dein Programm zum Seminar Moderation online buchen

Praxisorientierte Kommunikations- und Gesprächstechniken – Seminar Moderation

Selbstbewusstes Auftreten – Das A und O starker Kommunikation

Aktiv zuhören: Gespräche erfolgreich gestalten

Fragetechniken gezielt einsetzen und Entscheidungen herbeiführen

In entscheidenden Situationen das Ruder übernehmen – effektive Gesprächslenkung

Die 6 häufigsten Kommunikationshürden im Meeting überwinden

Du trainierst mit dem Seminar Moderation u.a. folgende Fallstudien:

Fallstudie 1: Die Kunst die richtigen Fragen zu stellen

Fallstudie 2: Diskussionen steuern und Entscheidungen herbeiführen

.

Wie führt man erfolgreiche Meetings durch?- Meetings leiten: Bewährte Methoden in der Praxis

Mache das Ziel klar! Auftrag und Erwartungen zu Beginn festlegen

Gruppendynamische Prozesse souverän steuern und effektiv nutzen

Den „Roten Faden“ nicht verlieren – Der Prozessplan als Hilfsmittel

Visualisierungsmethoden: Ideen sammeln und strukturieren

Die Zeit im Blick – Techniken für effektives Zeitmanagement im Meeting

Informationsverluste vorbeugen: Ergebnisse protokollieren und Maßnahmenplan erstellen

Du trainierst mit dem Seminar Moderation online buchen u.a. folgende Fallstudien:

Fallstudie 3: Erfolge sichern, aus Fehlern lernen

Fallstudie 4: „Spielregeln“ vereinbaren im Projektteam

Fallstudie 5: Gekonnt visualisieren

.

Wie führt man erfolgreiche Meetings durch?- Widerstände und Konflikte souverän meistern

Der innere Konflikt: Doppelrolle als Moderator und Führungskraft

Besserwisser, Streitsüchtige und Schüchterne: Techniken zum Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen

Perspektivenwechsel – Verschiedene Sichtweisen berücksichtigen und Missverständnisse aus der Welt schaffen

Wenn die Gruppe nicht will: Festgefahrene Situationen auflösen

Entschärfen und Deeskalieren: 5 Strategien zur erfolgreichen Konfliktlösung

Du trainierst mit dem Seminar Moderation u.a. folgende Fallstudien:

Fallstudie 6: Doppelrolle als Moderator und Führungskraft

Fallstudie 7: Du weißt nicht mehr weiter – Was nun?

Fallstudie 8: Konfliktlösungen in Meetings

.

Dein Ansprechpartner für das Seminar Moderation

Hast du noch Fragen zu unserem Seminar – Kommunikations- und Gesprächstechniken – Business Moderation (S+P)? Du benötigst eine fachliche Beratung oder möchtest dich anmelden? Unser Ansprechpartner steht dir mit Rat und Tat zur Seite.

Fachbereich Weiterbildung

Telefon: +49 89 452 429 70 100

Fax: +49 89 452 429 70 299

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Moderationskompetenz: Focus on the Positive – S+P Moderations-Tools

Mit dem S+P Informationsblog „Neue Angebote für Führungskräfte – Teams moderieren – Bewährtes – Agiles – Neues“ bist du zu den wichtigsten Moderations-Tools top informiert.

Mit der Methode Focus on the Positive schaffst du den Wechsel und führst dein Team aus der Komfortzone in die Lernzone. Dein Team wird dann bereit seine neue Dinge auszuprobieren. Ideal wären folgende Aussagen deines Teams:

Wir machen unseren Job gerne, auch wenn wir ein wenig mit den Aufgaben überfordert sind.

Wir haben alle zusammen den Mut etwas Neues auszuprobieren.

Mit den S+P Moderations-Tools baust du gezielt deine Moderationskompetenz auf. Fülle deinen „Einkaufswagen“ mit neuen Angeboten für Führungskräfte, Tools um dein Teams zu moderieren. Kombiniere Bewährtes mit Agilem und Neuem.

