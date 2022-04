Kostenlose und sichere Server Entsorgung und Geräte Recycling

Wir sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Server Entsorgung und Geräte Recycling in ganz Deutschland geht.

Den Menschen der heutigen Zeit sind viele Dinge wichtig, dazu sollte auch die Umwelt gehören. Diese hat es nicht leicht, der neueste technische Stand und andere Faktoren sorgen nämlich dafür, dass die Umwelt immer mehr zerstört wird und sie reagiert darauf mit Erdbeben und anderen Katastrophen. Diese Alarmsignale sollten uns zeigen, dass Technik ruhig wichtig bleiben darf, aber jeder Mensch etwas für die Umwelt tun sollte. Sie können dies ganz leicht, denn wenn Sie einen Computer und ähnliche Dinge entsorgen wollen, sollten Sie sich einfach an unsere Computer, Monitor, Drucker und Server Entsorgung wenden. Wir machen es ihnen einfach. Wir bieten ihnen die kostenlose Entsorgung von alten IT Geräte und das Geräte Recycling. Unser Service ist für Firmen, Behörden und Unternehmen völlig kostenfrei. Auch der Datenschutz wird bei uns beachtet und es wird auf die ordendliche Vernichtung der Festplatten acht gegeben. Wir vernichten Festplatten mechanisch nach DIN 66399 – H-3 – DSGVO konform und geben ihnen dazu noch eine schrifltiche Bestätigung über die Vernichtung der Festplatten. Selbstverständlich holen wir auch Geräte oder Festplatten ab. Diese werden bei unseren Partnern ordnungsgemäss Entsorgt. Unser Abholservice für alte Computer, Server, Drucker und Monitore sowie Zubehör ist in ganz Deutschlanf verfügbar und kann in jeder Stadt von Firmen mit Großmengen in Anspruch genommen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de