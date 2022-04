TSC Mainz unterstützt Sportbegeisterte Management-Studierende

Sportstipendium an der CBS in Mainz erneut ausgeschrieben

Ob auf dem Tennisplatz oder im Hörsaal: Ehrgeiz und Talent, aber auch Teamgeist und vor allem Engagement sind im Sport genauso wie im Studium wichtige Eigenschaften. Davon ist Prof. Dr. Uwe-Wilhelm Bloos, Geschäftsführer der CBS International Business School, überzeugt. Aus diesem Grund hat er im Wintersemester 2020/2021 in Zusammenarbeit mit dem TSC Mainz und dem rheinland-pfälzischen Tennisverband erstmals ein Teilstipendium für Tennisspieler und Tennisspielerinnen vergeben. Die gute Nachricht für ambitionierte Tennisbegeisterte: Auch für das Wintersemester 2022/2023 wird ein solches Stipendium wieder ausgeschrieben, die dritte Bewerbungsrunde ist bereits eingeläutet.

Das Stipendium richtet sich an alle Bachelor- und Masterstudierenden, in Voll- oder Teilzeit, die im Wintersemester 2022 ihr Studium am Mainzer CBS-Campus starten. Dem Stipendiaten/ der Stipendiatin werden 25 Prozent der Studiengebühren erlassen. Für Management-Studierende, die in der Sportbranche Fuß fassen möchten, bietet die CBS außerdem den Masterstudiengang Sportmanagement & Angewandte Sportpsychologie an. In diesem interdisziplinären Masterprogramm verknüpfen die Studierenden BWL-Inhalte mit Methoden der angewandten Psychologie, die auf das Sportmanagement sowie den Gesundheits- und Coaching-Bereich übertragen werden.

Begeisterung für den Sport verbindet

Der TSC Mainz ist seit 2018 Partner der CBS International Business School. Tennisspieler:innen der Hochschule profitieren seitdem von der Zusammenarbeit, u.a. können sie zu bestimmten Zeiten kostenfrei die Tennisplätze des Vereins nutzen. Im Sommer wird zudem ein Schnuppertraining für Studierende in Zusammenarbeit mit den bisherigen Stipendiat:innen und dem TSC Mainz angeboten. „Unser besonderes Anliegen ist es, junge Talente darin zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten, im Studium genauso wie im Sport“, sagt Hans Beth, Vorstand des TSC Mainz. Gemeinsam mit Prof. Dr. Uwe-Wilhelm Bloos will er langfristig hervorragende sportliche Leistungen von Spielerinnen und Spielern aber auch Trainerinnen und Trainern unterstützen. „Es ist uns wichtig, leistungsstarke Studierende von Beginn ihres Studiums an zu fördern und in ihrer Lebens- sowie Zukunftsplanung zu stärken“, so Prof. Dr. Bloos. „Viele erfolgreiche Manager:innen haben vor oder während ihrer Karriere auf dem Spielfeld oder Tennisplatz ihr Können bewiesen. Ich danke dem TSC Mainz für die Kooperation und Förderung unserer CBS-Studierenden und freue mich bereits auf die neuen Bewerbungen.“

Ab sofort bewerben

Bewerbungen für das Sport-Stipendium können bis zum 30. Juni 2022 per E-Mail unter sekretariat@tsc-mainz.de eingereicht werden. Erforderlich sind ein Lebenslauf, ein Motivationsschreiben sowie Nachweise über das sportliche Engagement und gegebenenfalls Empfehlungsschreiben. Wünschenswert ist eine Trainerlizenz. Außerdem sollten die Bewerber:innen das Aufnahmeverfahren um einen Studienplatz an der CBS am Campus Mainz bereits begonnen haben. Auswahlkriterien sind insbesondere die sportlichen Leistungen und Ambitionen. Die vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten werden zu einem ersten Auswahlgespräch eingeladen.

Fragen zum Stipendium sowie zum Studiengang Sportmanagement & Angewandte Sportpsychologie beantwortet gerne die Studienberatung der CBS am Campus Mainz unter 06131/88055-31 oder unter study@cbs.de.

Über die CBS International Business School

Die CBS International Business School ist eine international ausgerichtete private Wirtschaftshochschule an den Standorten Köln, Mainz, Potsdam, Aachen, Brühl, Neuss und Solingen. Sie ist auf betriebswirtschaftliche Studiengänge nach internationalem Standard spezialisiert. Ihren rund 4.000 Studierenden aus 75 Nationen bietet sie heute mehrheitlich englischsprachige und deutschsprachige Bachelor- und Masterstudiengänge mit zahlreichen Spezialisierungen sowie MBA-Programm an.

Alle Studienprogramme werden regelmäßig von der FIBAA und dem Wissenschaftsrat akkreditiert. Seit 2018 besitzt sie als einzige Hochschule in Deutschland die internationale Akkreditierung der IACBE.

Die CBS International Business School ist seit 2016 Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Die Unternehmensgruppe Klett ist ein führendes Bildungsunternehmen in Europa und international in 18 Ländern vertreten. Das Angebot umfasst klassische und moderne Bildungsmedien für den Schulalltag sowie die Unterrichtsvorbereitung, Fachliteratur und Schöne Literatur. Darüber hinaus betreibt die Klett Gruppe zahlreiche Bildungseinrichtungen von Kindertagesstätten über Schulen bis hin zu Fernschulen, Fernfach- und Präsenzhochschulen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.klett-gruppe.de.

Über den TSC Mainz:

Aktuell zählt der über 95 Jahre alte Mainzer Traditionsverein rund 500 Mitglieder und ist mit 27 Jugend-, Damen-, Herren- und Seniorenmannschaften bis in die höchsten deutschen Ligen vertreten. Spitzenspieler aus dem Jugend- und Erwachsenenbereich feiern Erfolge auch auf internationaler Ebene.

In diesem Jahr feiert der Traditionsclub ein kleines Jubiläum. Die SiNN MAINZ OPEN, ein hochbesetztes Tennisturnier mit DTB-Status, finden in diesem Jahr bereits zum siebten Mal in Folge statt. Dass zeitgleich auf der gleichen Anlage auch das SiNN MAINZ OPEN Jugendturnier stattfindet, dürfte bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal sein. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.tsc-mainz.de und www.mainz-open.de

Ihre Ansprechpartner für Anfragen

Kontakt TSC:

Hans Beth

TSC Mainz, Vorstand TSC Mainz & Turnierdirektor/Projektleitung SiNN MAINZ OPEN

hans.beth@tsc-mainz.de

mobil 0151 234 73404

Kontakt CBS:

Leah Krug

CBS International Business School

Leitung Studienberatung Campus Mainz

Tel: 06131 88055-31

Mail: l.krug@cbs.de

Website: cbs.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CBS International Business School

Frau Leah Krug

Rheinstraße 4L

55116 Mainz

Deutschland

fon ..: 06131 88055-31

web ..: http://www.cbs.de

email : l.krug@cbs.de

Pressekontakt:

CBS International Business School

Frau Kim Kersting

Hardefuststr. 1

50667 Köln

fon ..: 02131-40306-845

web ..: http://www.cbs.de

email : presse@cbs.de