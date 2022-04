VW Touran Lautsprecher Sound Upgrade auto-lautsprecher.eu

VW Touran Standard Sound Ausstattung mit Testsieger und Lautsprecher Top-Marken Upgraden

Der VW Touran ist in zwei Modellreihen am Markt als Typ 1T von 2003 – 2014 und als Typ 5T ab 2015. Für beide Modelle gibt es ein Lautsprecher Sound Upgrade das für Fahrzeughalter die nicht über das Dynaudio Premiumsystem verfügen hervorragende Klangergebnisse ermöglicht. Im VW Touran ist im Frontbereich der Türen werkseitig ein 200 mm Tieftöner und Hochtöner in Armaturenbrett verbaut.

Da in allen VW Modellen die Lautsprecher mit fahrzeugspezifischen Halterungen montiert ist es nicht möglich einfach Lautsprecher aus dem Nachrüstmarkt zu installieren. Neben dem klanglichen auf die Fahrzeugakustik abgestimmten Eigenschaften müssen diese Lautsprecher auch eine hohe Einbaufreundlichkeit durch fahrzeugspezifische Halterungen und passende Adapterkabel aufweisen um eine einfache Installation zu garantieren.

Auf der Webseite von auto-lautsprecher.eu haben alle VW Touran Lautsprecher Angebote die passenden Eigenschaften und punkten mit hoher Einbaufreundlichkeit für die werkseitigen Einbauplätze. Das Top-System VW Touran I 2-Wege Lautsprecher 200mm mit Top-Performance von Audison erreicht bis zu 300 Watt und hat durch die beiden 200mm Tieftöner eine extrem gute Bassausbeute die eine Installation von externen Subwoofern nicht erforderlich macht. Das gleiche System gibt es auch für den VW Touran II Typ 5T 2-Wege Lautsprecher 200mm mit Top-Performance. Beide Systeme kosten 299 Euro und beinhalten alle fahrzeugspezifischen Einbauhalterungen. Mit einem Wirkungsgrad von 93.5DB können die Lautsprecher an werkseitig installierten Radios wie auch an Fremdgeräten ohne zusätzliche Endstufen eine hohe Abhörlautstärke und Bassausbeute bieten.

Für die Installation sind auf der Webseite für den VW Auto-Lautsprecher Einbau umfangreiche Information zur Installation zu finden. Allen Kunden wird eine Anleitung für die Installation als PDF-Dokument bereitgestellt um eine optimale Performance der Lautsprecher zu gewährleisten. Durch die Einbaufreundlichkeit können Kunden durch eine eigenständige Montage zusätzlich Montagekosten sparen.

Im Einsteigersegment gibt es bereits ab 95 Euro Top Lautsprecher mit Bewertung der Zeitschrift Car & Hifi „sehr gut“ in der Einsteigerklasse Note 1,9 für die Türen. In den hinteren Türen sind im Touran nicht nur 165mm Tieftöner verbaut auch externe Hochtöner in den Türverkleidungen. Der Tausch der originalen Lautsprecher gegen ein 2-Wege System mit externen Hochtönern ermöglicht auch ein besseres räumliches Klangerlebnis. Die Angebote für den VW Touran im Webshop von auto-lautsprecher.eu gibt es als komplette Soundsysteme für alle Türen oder auch für Front- oder Türlautsprecher in den hinteren Türen hier werden Testsieger und Top-Marken als VW Auto-Lautsprecher angeboten.

Der Tausch der Lautsprecher in den Türen des Touran ist eine Maßnahme mit der größten Verbesserung für das gesamte Sounderlebnis in diesem Fahrzeug. Ob an werkseitig Geräten oder nachträglich installierten Fremdradios hat die Lautsprecher Qualität den größten Einfluss auf das gesamte Klangergebnis der Soundanlage.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

