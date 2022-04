Hanau: Besser als im Main zu entsorgen – unverkäufliche Altfahrzeug kauft AutoAnkauf Exports

Auto-Märchen der Brüder Grimm

In Hanau soll das Märchen der Brüder Grimm umgehen, dass ein altes Fahrzeug, das man im Schlossgarten in der Altstadt über Nacht parkt, sich in ein wunderschönes neues Cabrio verwandeln soll. Aber an derartige Märchen glaubt allenfalls ein Till Eulenspiegel…

Bei dem Dunlop Reifenwerk in Hanau kann man mit Sicherheit seine gebrauchten Reifen zur Entsorgung abgeben, jedoch keineswegs einen kompletten PKW.

Wenn das alte und gegebenenfalls defekte Fahrzeug eigentlich nur im Weg rumsteht und man ebendieses so schnell wie möglich quitt werden will, kann man sich vertrauensvoll an Gebrauchtwagen-Ankauf Hanau wenden, damit diese ihr Fahrzeug abtransportieren, die Formalia erledigen und sogar noch einen guten Preis für das unbrauchbare Altfahrzeug zahlen.

Besser als im Main zu entsorgen

Vielleicht kam es dem ein oder anderen auch bereits in den Sinn, nächtigens den Hanauer Mainhafen als Endlagerstätte für sein defektes Auto, das vielleicht einen Totalschaden durch Unfall oder Defekt hat, zu nutzen?

Besser, als das unverkäufliche Altfahrzeug in dem Main zu kutschieren, erscheint da ein Anruf bei Gebrauchtwagen-Ankauf Hanau, damit das Mängelfahrzeug kostenfrei abgeholt wird. Gebrauchtwagen-Ankauf Hanau zahlt sogar noch einen anständigen Preis für das alte KFZ, das eigentlich auf dem privaten Automarkt gänzlich unverkäuflich ist.

Unschlagbarer Service

Zusätzlich zum kostenfreien Abtransport des alten oder defekten Autos, bietet Gebrauchtwagen-Ankauf Hanau ebenfalls ohne Berechnung von Kosten die Abmeldung des alten Fahrzeuges an, so dass der Autoverkäufer im Zweifelsfall alle Probleme auf einmal los wird.

Und die Befürchtung, dass Gebrauchtwagen-Ankauf Hanau den telefonisch vereinbarten Preis, der unter Angabe der korrekten Eckdaten des Fahrzeuges zugesichert wurde, nicht zahlt, braucht man nur zu hegen, wenn man falsche Daten für sein Fahrzeug angegeben hat. Letztlich lohnt sich die Ehrlichkeit beider Geschäftspartner beim Ankauf: die des Verkäufers hinsichtlich des Zustandes des Fahrzeuges und die des Käufers bezüglich des vorab vereinbarten Preises.

Um den Preis zu erfragen, der für Ihr Fahrzeug von uns gezahlt wird, halten Sie bitte alle Fahrzeugdaten, wie Zulassungsjahr, Kilometerstand, Gültigkeit der TÜV-Plakette und alle Schäden des PKWs beim Telefonat bereit und seien Sie bitte ehrlich, was den objektiven Zustand des Fahrzeugs angeht. Es nützt nichts, unter Angaben falscher Angaben einen hohen Preis zu vereinbaren, wenn diese Angaben sich dann vor Ort als falsch darstellen: 0157 / 835 607 01

Mehr Infos unter: https://www.auto-ankauf-exports.de/autoankauf-hanau/

