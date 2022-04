Hast Du die verschärften Anforderungen an die Funktion MaRisk Compliance umgesetzt?

Mit dem Seminar MaRisk Compliance Officer erlernst Du als Compliance Officer folgendes Fachwissen:

Schnittstelle zur Auslagerungen AT 9 MaRisk

Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

Pflichten als Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle

Besuche auch den S+P Informationsblog Produkte- und Märkte-Katalog – MaRisk AT 8.

Zielgruppe für das Seminar MaRisk Compliance Officer

Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Compliance, Rechtsabteilung und Interne Revision

Dein Nutzen mit dem Seminar MaRisk Compliance Officer

Dein Vorsprung mit dem Seminar MaRisk Compliance Officer

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S+P Tool Box:

S+P Muster: Stellenbeschreibung und Kontrollplan für den Compliance-Beauftragten

S+P Test: Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen zur Sicherstellung Compliance-Vorgaben

S+P Check: Systemprüfung zum IT-System

Dein Programm:

Schnittstelle zu Auslagerungen AT 9 MaRisk

Optimales Zusammenspiel mit dem zentralen Auslagerungsbeauftragten gestalten:

Neue Dienstleistersteuerung AT 9.7 mit Risikoanalyse und neuem Auslagerungsbericht

Compliance-Beauftragter als zentraler Auslagerungsbeauftragter?

Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT 9 und EBA-Leitlinien:

Mindestanforderungen an die Due Diligence Prüfung eines künftigen Dienstleisters

Wann muss zwingend eine Einstufung als kritische / wesentliche Auslagerung erfolgen?

Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen AT 8 MaRisk zu achten?

AT 8.1 MaRisk: Jährlichen Neue Produkte-Check sicher integrieren.

Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

Aufsichtliche Anforderungen an die IT Governance:

Ist die Auslagerung Datenschutz-Compliant?

Schnittstellen zwischen Auslagerungsbeauftragten, ISB und DSB prüfungssicher festlegen

AT 7: Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance:

IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen MaRisk

Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT-Abnahmen sowie Veränderungen im IT-System

Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reportin

Akuter Handlungsbedarf für die Compliance Funktion aus EBA und SREP-Vorgaben

Sorgfaltspflichten als Compliance Officer sicher erfüllen Risiken aus der Garantenstellung gezielt begrenzen

Vermeiden von Rechtsrisiken:

Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory

Aufsichtsrecht: Vorgaben für ein Legal Inventory

Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien

Kontrollplan Compliance:

Überwachungs- und Kontrollhandlungen im Überblick

Revisionssichere Überprüfung der Compliance-Vorgaben

