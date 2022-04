Beckenrandsteine für Pools mit natürlichem Ambiente

Badeoasen auf großen und kleinen Flächen gestalten mit Beckenrandsteinen und Anschlussplatten aus Gussbeton und Keramik von WESERWABEN®

Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bau Ihres Traumpools im eigenen Garten geklärt, können Sie konkret mit der Planung beginnen. Wer es stilvoll haben möchte und dabei eine natürliche Stein-Optik favorisiert, stattet seinen Pool mit Beckenrandsteinen und Anschlussplatten von WESERWABEN® aus. Je nach Platz und eigenen Vorlieben entsteht so ein gemütliches Sonnendeck auf kleiner Fläche oder eine ausgedehnte Badelounge, die zum geselligen Verweilen und zu sommerlichen Pool-Partys einlädt.

Swimmingpools sind seit einigen Jahren im Trend. Dabei ist die Auswahl groß und bietet für jedes Budget eine Lösung. Wer sich mehr Ambiente wünscht, dem bietet WESERWABEN® mit seiner stilvollen Auswahl an Beckenrandsteinen und Anschlussplatten aus Gussbeton und Keramik jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Mit wenig Aufwand entsteht ein Bade-Paradies, das einer 5-Sterne-Destination gleichkommt. Nur, dass der Traumpool nicht etliche Flugstunden entfernt ist, sondern direkt vor der eigenen Terrassentür liegt. Dann hebt bereits der Blick aus dem Wohnzimmer auf die schöne Poolanlage die Stimmung.

Beckenrandsteine für vieleckige und organische Poolformen

WESERWABEN® legt Wert darauf, es seinen Kunden so einfach wie möglich zu machen, eigene Ideen und Wünsche umzusetzen. Es gibt eine Vielzahl von Radien und Elementen für unterschiedliche Poolformen. In diesem Jahr hat WESERWABEN® sein Beckenrandstein-Sortiment um ein weiteres Eckelement zur Gestaltung von Außenecken erweitert. Mit dieser Außenecke 90 Grad lassen sich kreative Einbuchtungen innerhalb des Schwimmbeckens gestalten, die einem Pool das gewisse Extra geben oder als Ruhe- und Wellnesszone dienen.

Zu jeder Beckenrandstein-Serie von WESERWABEN® gibt es eine Stückliste mit zugehörigen Elementen und Radien. Je nachdem, welche Größe und welche Form der Pool haben soll, rund, oval, recht- oder vieleckig, anhand der Stücklisten wird aufgezeigt, welche Elemente in welchen Mengen dafür gebraucht werden. „Wer selbst Hand anlegen will, sollte dabei über handwerkliche Erfahrung verfügen oder einen Garten- und Landschaftsplaner hinzuziehen“, rät Silke Frey, Leitung Vertrieb und Marketing der WESER Bauelemente-Werk GmbH in Rinteln.

Einladende Badeoase gestalten

Die zur Verfügung stehende Fläche ist ausschlaggebend für das Gesamtkonzept der Badeoase. Passende Terrassen-Anschlusssteine können um das gesamte Schwimmbecken verlegt oder eine ausgewählte Fläche damit bestückt werden. Die Wahl der Beckenrandsteine und der passenden Anschlussplatten beeinflusst den Gesamteindruck. Besonders harmonisch und großzügig wirkt es, wenn alles – im wahrsten Sinn des Wortes – aus einem Guss ist. Die Beckenrandsteine aus Gussbeton von WESERWABEN® haben neben der Formenvielfalt den Vorteil, dass sie die natürliche Stein-Optik widerspiegeln und einen einheitlichen Look erzeugen.

Für jeden Lifestyle die passende Optik

WESERWABEN® bietet mit insgesamt fünf Beckenrandsteinserien plus zugehöriger Anschlusssteine eine Auswahl, die zu jedem Lifestyle passt. Die Farben der vier Gussbetonstein-Linien reichen von einem strahlenden Betonweiß (Aquitaine) über Champagne (Solum und Licia im Longformat) bis ins kühle Perlgrau (Margo). Die in 2022 hinzugekommene, pflegeleichte Keramik-Linie Festina beeindruckt durch ihr großzügiges Format mit 80 Zentimetern Länge und 40 Zentimetern Breite. Zudem gibt es die Keramik-Beckenrandsteine neben einem Creme-Beige meliert auch in einem erhabenen, dunklen Anthrazit-Weiß meliert. Der dunkle Keramik-Beckenrandstein mit Anschlussplatte schafft einen extravaganten Kontrast zum Grün der Gartenanlage. Zudem ergänzt die Serie Festina die Optik der Vario-Line-Mauer, die es neben anderen Farbtönen auch in Anthrazit-Weiß meliert und Creme-Beige meliert gibt.

Zahlreiche Inspirationen von Badeoasen auf großer oder kleiner Fläche inklusiver aller wichtigen Informationen zur Rutschfestigkeit und Pflege bieten die Webseiten von WESERWABEN®. Hier gibt es zudem Stücklisten für die Poolgestaltung als PDF-Datei zum Herunterladen sowie eine Händlersuche bzw. eine Verlinkung zu den Online-Shops.

Mit der Marke WESERWABEN® bietet die WESER Bauelemente-Werk GmbH aus Rinteln (Niedersachsen) rund um die Haus- und Gartengestaltung ein hochwertiges und variantenreich aufeinander abgestimmtes Sortiment an Mauersystemen, Mauer- und

Pfeilerabdeckungen, Beckenrandsteinen und Terrassenplatten an. In diesem Jahr feiert das Familienunternehmen sein 75-jähriges Bestehen.

Kontakt

WESER Bauelemente-Werk GmbH

Michaela Bradt

Alte Todenmanner Straße 39

31737 Rinteln

05751 9604-30

bradt@weserwaben.de

http://www.weserwaben.de