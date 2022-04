Antifouling

Die Kauffahrer früherer Zeiten strichen ihre Schiffe mit Teer oder beschlugen die Unterwasserschiffe mit Kupferplatten, um pfanzlichen oder tierischen Bewuchs daran

zu hindern, sich festzusetzen.

Bewuchsprobleme sind so alt wie die Schifffahrt.

Folie statt Farbe: Biozidfreier Unterwasserschutz

Um den Ansiedlungsprozess von Mikroorganismen am Bootsrumpf

zu verhindern, sind verschiedene Antifoulingsysteme am Markt, die

sich in biozidhaltige und biozidfreie Beschichtungen unterscheiden

lassen. Während biozidhaltige Antifoulings chemisch arbeiten, funktionieren

biozidfreie Systeme in der Regel physikalisch. Entweder

durch regelmäßige, mechanische Reinigung oder durch die glatte

Oberflächenbeschaffenheit von Antihaftbeschichtungen auf Teflon-,

PVC- oder Silikonbasis.

Die Firma Mendel Print Design mit Sitz in Wangen im Allgäu, die sich

auf Bootsfolierungen spezialisiert hat, bietet mit der speziellen Unterwasserfolie

„Dophin S“ des renommierten Herstellers Renolit ein

Antifoulingsystem, das nicht nur den Vorteil biete, biozid- und silikonfrei

zu funktionieren, sondern sich auch durch Langlebigkeit auszeichne

und Vorteile bei der Verarbeitung gegenüber Anstrichen mit

sich bringe, so das Unternehmen. „Die amphiphilen Eigenschaften

(hydrophob und hydrophil) sind auf dem Markt einzigartig“, heißt es

in einer Pressemitteilung der Firma Mendel Print Design und: „der

Korrosionsschutz, der bis zu zwölf Prozent reduzierte Fließwiderstand

und die einfache Anwendung haben eine positive Wirkung auf

Instandhaltungskosten und Betriebseffizienz.“

Die reibungslose Oberfläche der Folie werde vom Hersteller durch

eine Fluorpolymer-Konstruktion erreicht und sei besonders leicht zu

reinigen und abriebresistent. Gleichzeitig sei sie so flexibel, dass sie

leichte Bewegungen der Oberfläche absorbieren könne, ohne zu reißen,

so das Unternehmen.

Das Aufbringen der Folie, die bis zu fünf Jahre Funktionalität biete,

sei auf nahezu allen Formen möglich und erfolge ausschließlich

durch geschultes Fachpersonal. Eine Trocknungs- oder Aushärtezeit,

wie bei Anstrichen, entfalle ebenso wie die Abdeckung umgebender

Oberflächen. Ein weiterer Vorteil gegenüber Antifoulingsystemen,

die durch Aufbringen eines Anstrichs funktionieren, liege darin, dass

die Folie eine gleichmäßige Dicke und damit konstante Qualität mit

sich bringe.

Quelle: IBN

