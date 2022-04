Sicherheit und Bewegungsfreiheit mit Funk-Sensormatten

RUSSKA auf der Leitmesse ALTENPFLEGE 2022

Isernhagen/Hannover – Funk-Sensormatten und weitere Funkprodukte bieten einfache Lösungen für den Pflegealltag. Sie helfen dabei, die maximale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen und dennoch „immer ein Auge“ auf sturzgefährdete Personen und Personen mit Orientierungsschwierigkeiten zu haben, um Stürze und Hinlauftendenzen abzufangen. RUSSKA präsentiert auf der Messe ALTENPFLEGE in Essen vom 26. bis 28. April 2022 innovative Lösungen.

Ein Sturz hat häufig weitreichende Folgen. Als Richtlinie für die Sturzprävention in Pflegeeinrichtungen gilt der „Expertenstandard Sturzprophylaxe“. Durch die Beachtung dieses Standards können Stürze und deren Folgen vermieden und/oder gemindert werden. Intelligente Assistenz-Systeme (IAS) bieten sturzgefährdeten Menschen mehr Sicherheit. Pflegepersonal und Angehörige unterstützen sie darüber hinaus zuverlässig bei der notwendigen Beaufsichtigung.

Ein Beispiel ist die Funk-Sensormatte. Sie dient als Sender und eignet sich als Bett- oder Türvorleger. Sie kann u. a. mit dem Pflegeruf-Empfänger, dem Schwesternruf-System oder einem Notruftelefon kombiniert werden. Betritt eine Person die Matte, löst diese ein akustisches oder optisches Signal am Empfänger aus.

Eine Auswahl dieser und weiterer geeigneter Produkte rund um das Thema Intelligente Assistenz-Systeme sowie Informationen zum Expertenstandard Sturzprophylaxe und Werdenfelser Weg finden Interessenten schon jetzt auf der Internetseite https://ias.russka.de.

Vielfältige Lösungen für die stationäre Pflege und pflegende Angehörige

RUSSKA präsentiert auf der ALTENPFLEGE 2022 eine vielfältige Auswahl einfacher und flexibler Lösungen für die stationäre Pflege und die Pflege zu Hause. Der Fokus liegt dabei auf Signalgebern und -empfängern, die auf einer reservierten Frequenz über Funk verbunden sind. Sie sind an vorhandene Rufanlagen anschließbar und erweitern bzw. ergänzen die Einsatzmöglichkeiten um mobile Lösungen und individuell konfigurierbare Spezial-Anwendungen.

ALTENPFLEGE – Leitmesse der Pflegewirtschaft

26. – 28. April 2022

Halle 5 Stand H04

Messegelände Essen

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

