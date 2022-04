Rahmenvertrag für Wallboxen: Compleo wird Hardware-Partner von ChargeOne

Dortmund (ots) Bis Ende 2024 Lieferung von 11.000 Wallboxen beauftragt | ChargeOne hat Ladekonzepte für Gewerbekunden im Fokus

Compleo Charging Solutions AG („Compleo“), liefert in den kommenden circa zweieinhalb Jahren mindestens 11.000 Wallboxen an ChargeOne, den E-Mobility-Lösungsanbieter der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH. Der Rahmenvertrag begründet eine Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen und sichert dem mittelständischen Elektrofachbetrieb ausreichende Verfügbarkeit von Hardware für den Ausbau seines neuen strategischen Geschäftsfeldes Elektromobilität. Einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag umfasst das Einkaufsvolumen bis Ende 2024. Damit will der führende Ausrüster für technische Gebäudetechnik aus München die Versorgung mit ca. 11.000 Wallboxen der Compleo-Produktreihe eBOX professional sicherstellen. Unter der Marke ChargeOne bietet der Elektro-Spezialist als Chargepoint Operator (CPO) schlüsselfertige E-Mobility-Ladekonzepte für Gewerbekunden an.

Kompakter Allrounder: Die eBOX professional

Um für eine möglichst große Bandbreite an Anwendungen das passende Produkt zur Verfügung zu haben, fiel die Wahl im Compleo-Produktportfolio auf die eBOX professional. Ihre Allround-Qualitäten beginnen bereits bei den Abmessungen: Mit nur 18 cm Breite ist die Wallbox perfekt geeignet für die Installation selbst an schmalsten Grundflächen wie z.B. Pfeilern in Parkgaragen. Die Ladeleistung der eBOX ist von minimal 3,7 kW bis 22 kW stufenlos regelbar. In Netzwerken kommuniziert die eBOX über WLAN, LAN und Mobilfunk. Weitere Pluspunkte für die Elektro-Profis von ChargeOne aus München, die den eichrechtskonformen und leistungsstarken Allrounder bereits im hauseigenen Test auf Herz und Nieren geprüft haben, sind das schlag- und stoßfeste Gehäuse der eBOX, die schnelle und einfache Montage sowie die Vielfalt der Montagevarianten, die mit entsprechendem Zubehör sogar eine ePOLE duo Ladesäule ermöglicht.

Ausbau des Produktangebotes von ChargeOne

Mit der Entscheidung für die Compleo-Produktreihe eBOX baut ChargeOne sein Produktangebot deutlich aus. Die Wallboxen werden einerseits für Projekte eingesetzt, in denen ChargeOne als Charge Point Operator (CPO) fungiert. Hier bietet ChargeOne flexible Charging as a Service-Modelle mit Komplettservice zur Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zum Stromverkauf für Gewerbekunden wie beispielsweise aus der Wohnungswirtschaft, der Hotellerie, Industriebetriebe sowie Groß- und Einzelhandel an. Daneben bieten die Münchener attraktive Miet- und Kaufmodelle an. Für das Laden in Immobilien und Gebäuden gibt es viel politischen Rückenwind von der Bundesregierung. Hierzu zählt beispielsweise das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG): „Sowohl beim Mietrecht als auch bei Richtlinien für Bau und Sanierung von Immobilien sind Ladestationen für Elektroautos bereits fester Bestandteil“, so Georg Griesemann, Vorstandsvorsitzender der Compleo Charging Solutions AG. „Für uns bedeuten die politischen Rahmenbedingungen sowie die Kooperation ein enormes wirtschaftliches Potential und gleichzeitig senden wir mit der Kooperation ein starkes Signal für nachhaltiges Wirtschaften in die Immobilienwirtschaft“, erläutert Griesemann. Robert Klug, Geschäftsführer der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH ergänzt: „In Deutschland braucht es in den kommenden Jahren einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur. Als Elektro-Spezialist mit über 500 Mitarbeitern, einem attraktiven Charging as a Service -Modell und Compleo als starken Partner ermöglichen wir Kunden einen zuverlässigen Einstieg in die Elektromobilität. So werden wir ChargeOne mittelfristig zu einem der führenden Betreiber von Ladeinfrastruktur entwickeln.“ Auch weitere Produkte aus dem Compleo-Portfolio, wie etwa die DC-Produkte, sind für ChargeOne attraktiv. Bei DC Schnellladern steigt die Nachfrage stetig.

Compleo – Partner des Elektrohandwerks

Fachbetriebe des Elektrohandwerks sind für Compleo wichtige Partner im Markt. Ein zügiger Ausbau der Ladeinfrastruktur kann nur mit dem Engagement professioneller Fachfirmen geleistet werden. Im speziellen Fall der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH und seiner Marke ChargeOne ermöglicht Compleo den Abruf unterschiedlicher Mengen an Produkten zu unterschiedlichen Zeitpunkten über die Gesamtvertragslaufzeit hinweg. So kann der Kunde flexibel auf Nachfragespitzen reagieren und seine Lagerbestände effizient halten. Für Compleo, als führender Komplettanbieter für Ladetechnologie am europäischen Markt etabliert, bedeutet das Projekt einen weiteren Meilenstein im Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund ist ein führender Komplettanbieter für Ladelösungen und Europa und unterstützt Geschäftskunden mit Ladestationen, passenden Betriebssystemen und den zugehörigen Services rund um die Ladeinfrastruktur.

Weitere Informationen für Elektriker und Elektroinstallationsbetriebe unter https://www.partner.compleo-cs.com/

Pressekontakt:

Compleo Charging Solutions AG

Ralf Maushake

Leiter Kommunikation & Public Affairs

E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 865

Kontakt Investor Relations:

Compleo Charging Solutions AG

Sebastian Grabert, CFA

VP Capital Markets & Corporate Finance

E-Mail: ir@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874

Original-Content von: Compleo Charging Solutions AG, übermittelt durch news aktuell