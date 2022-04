Wildix eröffnet Tochtergesellschaft in der Schweiz

Björn Frischknecht wird Country Manager

Der Schweizer ICT-Markt braucht wegen seiner Mehrsprachigkeit eine flexible UC-Lösung, die den hohen Standards in der Schweiz gerecht wird, erklärt der neue Schweiz-Chef Björn Frischknecht von Wildix. Dies ist einer der Gründe, warum der international tätige Unified Communications-Anbieter Wildix expandiert und nun auch den Markt in der Schweiz mit einer Tochtergesellschaft bearbeitet. Start ist der 20. April 2022.

Zürich (20. April 2022) – Wildix, der Unified Communications-Spezialist (UC) mit italienischen Wurzeln, verstärkt seine Business-Aktivitäten in der DACH-Region und gründet eine Tochterfirma in der Schweiz mit Sitz in Zürich. Björn Frischknecht baut als neuer Country Manager Schweiz das Schweizer Team auf.

Der Schweizer Markt stellt einen UC-Anbieter vor einige Herausforderungen: die Qualitätsstandards sind hoch und es lassen sich keine Standardlösungen über die Bedürfnisse der meist mehrsprachigen Kunden stülpen. Zwei Aspekte, die wir mit unserer Lösung abdecken können, erklärt Björn Frischknecht. Wir treten an, um im Schweizer Markt die Nr. 1 unter den UC-Anbietern zu werden, gibt Steve Osler, CEO und Co-Founder von Wildix, die Ziele vor. Wir agieren seit jeher nach dem Motto „Think globally, act locally“ daher ist unser Schritt in der Schweiz eine eigene Niederlassung aufzubauen nur folgerichtig.

Björn Frischknecht war lange für einen wichtigen Wildix-Vertriebspartner in der Schweiz tätig und massgeblich für die Zusammenarbeit verantwortlich: Das Wildix-System ist für den Schweizer Markt die perfekte Lösung. Durch die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit kann sie optimal an die hohen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Es ist eine Enterprise-Lösung, die auch für KMU realisierbar und zahlbar ist. Er ergänzt: Ich bin seit Jahren vollkommen von dieser Lösung überzeugt und freue mich, sie im Schweizer Markt repräsentieren zu können und das Vertriebsnetzwerk weiter auszubauen. Frischknecht ist vom Erfolg seiner Mission überzeugt. Ich kenne die Erwartungen und Bedürfnisse der Vertriebspartner und Endkunden vor Ort, sodass wir unser Angebot perfekt darauf zuschneiden können.

Wildix ist die erste Unified Communications Lösung, die zu 100% vertriebsorientiert und im Gartner Magic Quadrant für UCaaS vertreten ist. Das Unternehmen wurde von den Osler-Brüdern 2005 mit dem Ziel, eine disruptive UCaaS Technologie auf dem Markt zu lancieren, gegründet.

Wildix unterstützt das Wachstum von Unternehmenskunden mit seinen Secure by Design-Lösungen, welche die neuesten Technologien nutzen, um alle Schritte der Customer Journey umfassend zu optimieren. Über eine Million aktive Nutzer vertrauen weltweit auf die Kommunikationslösung von Wildix. Tausende von Unternehmern in 135 Ländern verzeichneten signifikante Kosteneinsparungen, schlankere Geschäftsprozesse und den Zugriff auf neue Business Tools, die einen positiven ROI garantieren.

