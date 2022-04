Highland Saga die Live Show das Original – Offenbach

Location: Stadthalle Offenbach

Street: Waldstraße 312

City: 63071 – Offenbach (Germany)

Start: 26.05.2022 19:30 Uhr

End: 26.05.2022 22:30 Uhr

Entry: 60.30 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Im Vereinigten Königreich begeistert die Queen dieses Jahr mit ihrem 70. Thronjubiläum – in Deutschland begeistert die Highland Saga Show mit ihrer Show-Prämiere. Pandemiebedingt musste die Veranstaltung zwei Jahre in Folge abgesagt werden, doch jetzt geht die Highland Saga Show ab Ende April bis Ende Mai 2022 endlich deutschlandweit auf Tour.

Die Highland Saga Show ist eine einzigartige Multimedia-Show, die den Zuschauer auf eine musikalische Zeitreise ins schottische Hochland entführt. Neben großartiger Live-Musik wird eine Rahmenhandlung mit großen Emotionen erzählt und atemberaubende Aufnahmen aus den mystischen Highlands gezeigt.

In der Show die Geschichte des jungen Dougie Cunningham erzählt, der in den 1930er Jahren in Schottland aufwächst und als Bagpiper den legendären Scots Guards, der Leibgarde der Queen, beitritt. Somit ist die Historie der Scots Guards ein wesentliches Element in der Show.

Die Wachwechsel sind in dem Vereinigten Königreich ein berühmtes Ereignis, das nun wieder nach der Pandemie stattfindet – und in Deutschland ist es die Highland Saga Show, die endlich aufgeführt wird und die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Ein einmaliges Ereignis für die ganze Familie!

Veranstalter der Highland Saga Show ist die art.emis Entertainment GmbH mit Ulrich Lautenschläger als Geschäftsführer. Produziert hat er bereits die erfolgreiche Royal Music Show (Deutschland Tattoo) und betreibt die historische Loreley Freilichtbühe, bei der etliche Weltstars zu Gast sind.

Kontakt

art.emis Entertainment GmbH

Isabella Mitrea

Brandensteinweg 6

13595 Berlin

015771663606

isabella.mitrea@art-emis.com

https://www.highlandsaga.com