Das Wachstum geht weiter – Lagerraum einfach mieten

Reutlingen. myStorage – Platz 1 im Service und starke Entwicklung macht weitere Investitionen und Lagerausbau notwendig

Ihr „Self-Storage“-Gebäude in der Storlachstr.4, direkt hinter der Total-Tankstelle, ist den meisten Reutlingerinnen und Reutlingern inzwischen bekannt. In der gesamten Region Reutlingen ist ihr Ruf und die Möglichkeit, günstig Lagerplatz zu mieten, gefestigt. In diesem „Self-Storage“-Gebäude bietet „myStorage“ seinen Kunden Lagerplatz zur Zwischenlagerung privater oder geschäftlicher Dinge an. Seit der Eröffnung des Self-Storage-Centers in Reutlingen im Jahr 2017 mussten sie jetzt bereits zum dritten Mal ihr Lagerzentrum erweitern. Und dies wird bei der Eröffnung der neuen Flächen nun mit fünfzig Prozent Mietrabatt auf die ersten zwei Monate gefeiert.

Die Gründe der Kunden für die Nutzung ihrer Lagerräume sind sehr individuell. Es gibt Zeiten, in der Dinge in den eigenen vier Wänden einfach im Weg sind, man sie aber nicht entsorgen möchte. Oder es gibt Kunden, die mit Sack und Pack aus anderen Städten oder aus dem Ausland, kommen. Sie lagern manchmal ihr „ganzes Leben“ ein, da sie hier nicht ausreichend Platz haben. Dann ist die Möglichkeit extern für begrenzte Zeit einzulagern für viele Menschen eine richtig gute Alternative. Der Lagerplatz wird häufig auch als Kellerersatz genutzt. Denn diese werden heute oftmals nicht mehr gebaut und in Garagen ist die Gefahr von Schimmel sehr hoch. Es ist auf jeden Fall besser, die persönlichen Dinge in einem klimatisierten Lagerraum unterzubringen.

Die Kunden können die Räume ohne Terminabsprache, quasi spontan, mieten. Einfach vorbeigehen und die Dinge, die einem wertvoll sind, direkt einlagern. Alles geht sehr schnell und wird stets auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. So geht Flexibilität heute. Dank eines aufgestockten Personalstammes mit u.a. Kundenberaterin Christina Wahl, ist das ohne weiteres möglich. Sie kümmert sich um Verträge und das Gebäudemanagement. So können gleichzeitig noch mehr Kunden beraten und betreut werden.

Durch die individuelle Vertragsausrichtung mit flexiblen Mietzeiten und ohne lange Vertragsbindung, kann die Vermietung der Flächen an die persönlichen Bedürfnisse der Kundschaft angepasst werden. Die beliebig veränderbare Mietdauer ab zwei Wochen wird von den Kunden sehr geschätzt. Die benötigte Lagerfläche ist von nur einem Quadratmeter bis zu 50m² wählbar. Und bei Preisen ab 3,30 Euro je Quadratmeter und Woche findet das Modell großen Anklang. So kann jeder mit großer Flexibilität planen. Das alles macht das Self-Storage-Center so beliebt. So wurde beispielsweise auch Gleichner’s Wine & Spirits, die neue Wein- und Spirituosenhandlung aus Reutlingen von Beginn an Partner von „myStorage“.

Tobias Kirst, Standortleiter von „myStorage“ in Reutlingen, betont die Sicherheit der Lagermöglichkeiten, die nicht nur ihm besonders wichtig ist: „Die Lagerplätze sind nicht von außen einsehbar und die Hallen werden, zur Sicherheit für jeden, videoüberwacht.“ Sicherheit für die Menschen und die eingelagerten Dinge wird großgeschrieben.

Die meisten Kunden kommen aus der Region und der Stadt – schwerpunktmäßig aus Reutlingen und Tübingen. Die Verteilung von Privat und Gewerblich liegt derzeit bei 80 % auf Privatkunden und 20 % bei den gewerblichen Kunden. Die Kundenzahl hat sich seit Anfang annähernd verdreifacht. Es sind heute mehr als 300 Kunden, die ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen. Da Menschen und Firmen oftmals im Platz eingeschränkt sind, wird das Angebot von „myStorage“ gern genutzt.

Ob es nun eine Einlagerung wegen Renovierung, eines Umzugs oder der Bauverzögerung beim eigenen Domizil, ein temporärer Auslandsaufenthalt oder schlichtweg Platzmangel in der eigenen Wohnung oder Firma ist, der Lagerplatz ist für alle verfügbar. Jede und Jeder kann so seine Schätze erhalten und sicher verwahren.

Und aktuell wurde „myStorage“ vom Deutschen Institut für Service-Qualität auf Platz eins der Selfstorage-Center 2022 gewählt. Für das Qualitätsurteil „sehr gut“ wurden in der Studie u.a. die Servicequalität (Telefon- und Emailtests, Analyse der Website) untersucht und eine Konditionenanalyse durchgeführt. Und auch ntv berichtete darüber. „Die Service-Qualität wird bei myStorage eben großgeschrieben. Beispielsweise gibt es für unsere Kunden kostenloses WLAN im Haus und sehr flexible Anmietungskonditionen“.

Die enorme, stetig steigende Nachfrage nach Lagermöglichkeiten hat nun die nächste Erweiterung notwendig gemacht. Im Januar 2019 baute das Lagerzentrum seine Flächen erstmals aus. Bereits im Juni 2020 wurde die geplante weitere strategische Ausbaustufe mit ca. 500 zusätzlichen qm fertiggestellt und ein großes Investment gemacht. Und jetzt wurden die Fläche um weitere 1000m² erweitert. In der Region Reutlingen ist „myStorage“ nun größter Selfstorage-Anbieter.

Im zweiten Stockwerk wurden nunmehr über 100 neue Lagerräume für Kunden mit Mietflächen von 3 bis 10 m² geschaffen. Bereits ab November letzten Jahres, in der Planungs- und Bauphase, gab es Vorbestellungen. Erste Flächen waren bereits vor Fertigstellung vermietet.

Die beiden Etagen sind über zwei große Lastenaufzüge miteinander verbunden. Der Zugang zum gemieteten Platz, egal ob unten oder oben, ist so also bestens möglich. Rollwägen, Hubwagen, Lastenaufzug, Rampen für PKW bis zu LKW und viel mehr stehen vor Ort zur Verfügung. Es scheitert also auch nicht an Transportproblemen.

Jeder Kunde hat für seinen Lagerplatz einen eigenen Schlüssel/Code und kommt täglich, rund um das Jahr, von morgens um 6.00 bis abends 22.00 Uhr an seine Schätze heran. Auf die Einhaltung der Corona-Regeln wird dabei natürlich strengstens geachtet. Sind es doch Regeln des Anstandes und der Rücksicht den Mitmenschen gegenüber.

Das Lagerzentrum in Reutlingen ist Teil einer Gruppe. Weitere Standorte finden sich in Berlin, Fürth, Heidelberg, Mannheim, Neu-Ulm und Nürnberg. Der Standort in Reutlingen in der Storlachstr. 4, nur wenige Minuten von der Stadtmitte entfernt, ist in zentraler Lage (1km vom Bahnhof, 300m vom Möbelmarkt Roller, 500m vom MediaMarkt) gut gewählt. Sind sie für ihre Kundschaft doch einfach erreichbar.

Sie haben sich in der relativ kurzen Zeit in Reutlingen gut etabliert und vernetzt. Die Basis für die Strategien und Erfolgsstory wurden von Anfang an gemeinsam mit der APROS Consulting & Services gelegt. So wurde myStorage auch Mitglied in der Unternehmerrunde Reutlingen, einem Netzwerk aus Business Partnern verschiedenster Bereiche-, die sich gemeinsam engagieren und Projekte machen. Und auch das soziale Engagement ist Teil ihrer Strategie. Beispielsweise sind sie gemeinsam mit dem Mentorenkreis des Spendenparlamentes aktiv. Aktuell wurde darüber hinaus, im Zuge des Ausbauprojektes, auch das Reutlinger Tierheim unterstützt.

Das Konzept der Selfstorage-Center wächst Deutschlandweit. „myStorage“ ist sehr erfolgreich dabei und wächst stärker als der Markt. Reutlingen hat ein unglaublich starkes Wachstum erlebt, die Nachfrage ist rasant gestiegen und machte die Investition in das Erweiterungsprojekt früher als erwartet notwendig. Eine Investition in weitere Räume, Flächen und Mietmöglichkeiten für die Kunden.

Die Macher von „myStorage“ reagieren mit ihrem erweiterten Angebot auf die steigende Marktnachfrage nach mietbaren Lagerflächen für Jedermann. Standortleiter Tobias Kirst begleitet die Entwicklung. Weiteres Wachstum ist geplant und die bisherige Erfolgstory gibt Ihm Recht. Er weiß, mit seiner großen Erfahrung, worauf er schauen muss und was die Kunden wünschen.

Weitere Informationen: www.mystorage.de

Lagerraum mieten von 1m² bis 50m² in Reutlingen

Unser Selfstorage Lagerzentrum Reutlingen an der Storlachstr. 4 ist nur 5 Min. von der Stadtmitte entfernt (1km vom Bahnhof, 300m vom Möbelmarkt Roller). Hier können Sie Selfstorage Lagerräume mieten von 1m² bis 50m² und Hallenflächen bis 1.000m².

Firmenkontakt

myStorage AG Reutlingen

Tobias Kirst

Storlachstr. 4

72760 Reutlingen

07121-790070-0

reutlingen@mystorage.de

http://www.mystorage.de/de/standorte/selfstorage-reutlingen/

Pressekontakt

APROS Int. Consulting & Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.