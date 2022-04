Autoankauf Rosenheim zaubert dem Verkäufer ein Lächeln ins Gesicht

Auch Privatverkäufer haben beim Privatverkauf eines KFZs Pflichten, z.B. die rechtliche Mängelhaftung und müssen damit Gewährleistung auf ein verkauftes Auto bieten.

Oftmals kann man ebendies als privater Autoverkäufer nicht, da man nicht alle Fehler seines schadhaften Fahrzeuges kennt und alle möglichen Mängl im Vertrag aufnehmen kann.

Schnell ist einem ein Mangel nicht aufgefallen und – ruckzuck – hat ein windiger Anwalt des Käufers einen vertraglichen Fehler gefunden, aus dem er dem Verkäufer einen juristischen Strick dreht. So kann sich ein privater Autoverkauf geschwind zum Bumerang entwickeln.

Da ist es allemale sicherer, man verkauft sein – unter Umständen schadhaftes – Fahrzeug an Autoankauf Rosenheim, denn bei dem deutschlandweiten Autoankauf Rosenheim gehen die angekauften KFZ in den Export und man hat keinerlei Regressforderungen beim Verkauf seines Mängelfahrzeuges zu befürchten.

Ankauf „wie gesehen“ für den Export

Autoankauf Rosenheim kauft die Fahrzeuge definitiv „wie gesehen“ und man ist alle Sorgen mit dem schadhaften KFZ auf einen Schlag los. Auch wird das Fahrzeug kostenfrei abtransportiert, was unter Umständen für Unfallfahrzeuge oder solche, die nicht fahrtüchtig sind, wichtig ist.

Des weiteren kann es durchaus ein beruhigendes Gefühl für den Verkäufer des Mängelfahrzeugs sein, wenn er weiß, dass sein altes KFZ in Afrika oder in einem arabischen Land restauriert und weitergefahren wird und nicht den Tod in der Schrottpresse erleidet.

In der Regel handelt es sich um Fahrzeuge, die hierorts unverkäuflich sind und für die meist nur der Schrottplatz als Endstation bleibt. Diese Entsorgung des alten KFZ auf dem Schrottplatz ist sogar noch gebührenpflichtig. Ein Verkauf des Autos an Autoankauf Rosenheim hingegen zaubert dem Verkäufer ein Lächeln ins Gesicht, da er sogar noch eine nette Summe für das alte KFZ einstreichen kann und sich auch um den Abtransport, der sofort kostenfrei von Fachkräften durchgeführt wird, keine Sorgen machen braucht.

Vorteile von Autoankauf Rosenheim

Die Vorteile der unverzüglichen, kostenlosen Mitnahme des alten KFZ und die faire Bewertung des Preises des gebrauchen KFZ sollten bereits ausreichenden Grund zur Kontaktaufnahme mit Autoankauf Rosenheim sein: 0157 / 50 93 4959

Ein weiterer Pluspunkt des Service von Autoankauf Rosenheim ist der, dass sie 24 Stunden täglich erreichbar sind und dass alle Formalia, wie die Abmeldung des Fahrzeuges, kostenfrei übernommen wird.

Weitere Informationen unter: https://www.autoankauf-schumacher.de/autoankauf-rosenheim/

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Schumacher

Boyer Str. 36

45329 Essen

Herr: khaldoun Bourhan

Tel: +49 157 50 93 4959

Web: https://www.autoankauf-schumacher.de/