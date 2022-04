Bist du als Informationssicherheitsbeauftragter tätig?

Buche deinen Sachkunde-Nachweis mit dem Seminar Informationssicherheitsbeauftragter. Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Informationssicherheitsbeauftragte die folgenden fachliche Skills:

Aufgaben des Informationssicherheitsbeauftragten

Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

Laufende Überwachungspflichten des Informationssicherheitsbeauftragten

Zielgruppe für das Seminar Informationssicherheitsbeauftragter

Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften;

Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Informations-Sicherheitsmanagement, Auslagerungscontrolling, Risikocontrolling, Compliance, Datenschutz und Interne Revision;

Neu bestellte Informationssicherheitsbeauftragte, Informationssicherheitsbeauftragte und deren Stellvertreter.

Dein Vorsprung mit dem Seminar Informationssicherheitsbeauftragter

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Informationssicherheitsbeauftragter die S+P Tool Box:

+ Organisations-Handbuch für die Informationssicherheits-Leitlinie (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Muster Reporting für Informationssicherheits-Beauftragte

+ S+P Tool Risk Assessment: Ermittlung des IT-Schutzbedarfs

+ Muster-Reporting zur Risikoanalyse

+ S+P Check: Benutzerberechtigungsmanagement

Programm zum Seminar Informationssicherheitsbeauftragter online buchen

Aufgaben des Informationssicherheitsbeauftragten

Aufgabenspektrum im Überblick: Verzahnung von IT-Strategie, IT- Governance, Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagement

Effiziente Kommunikation und Schnittstellenmanagement mit Auslagerungs-, Datenschutz- und Compliance-Beauftragten

Diese „rote Linien“ musst du kennen: Mindestanforderungen aus BAIT, VAIT, DIN EN ISO 2700x und BSI-Grundschutz prüfungsfest umsetzen

Einführung der Informationssicherheits-Leitlinie mit Richtlinien und Prozessen zur Identifizierung, Schutz, Entdeckung, Reaktion und Wiederherstellung

Aufbau eines Aussagefähiges Management-Reporting

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Informationssicherheitsbeauftragter die S+P Tool Box:

+ Organisations-Handbuch zur Informationssicherheits-Leitlinie (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Stellenbeschreibung für Informationssicherheits-Beauftragte

Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

Risikoanalyse im Informationsmanagement

Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien

Einschätzung des Schutzbedarfs mit Blick auf die Ziele Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität

Maßstäbe für die Erstellung des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung

+ S+P Tool Risk Assessment IT-Schutzbedarf mit Scoring und risikoorientierter Ableitung des Sollmaßnahmenkatalogs

+ S+P Tool Risk Assessment IT-Schutzbedarf mit Scoring und risikoorientierter Ableitung des Sollmaßnahmenkatalogs

Laufende Überwachungspflichten des Informationssicherheitsbeauftragten

Neue Vorgaben an das Monitoring, die Kontroll- und Berichtspflichten

Fokus auf Agilität stellt hohe Anforderungen an das Benutzer-Berechtigungsmanagement

Ad hoc Berichterstattung zu wesentlichen IT-Projekten und IT-Projektrisiken an die Geschäftsführung

Abbildung von wesentlichen Projektrisiken im Risikomanagement

Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten des IT-Dienstleisters und des Auslagerungsbeauftragten

Festlegen von angemessenen Prozessen zur IT- Anwendungsentwicklung

Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen prüfungssicher abgrenzen

Datensicherungskonzept des ISB versus Löschkonzept des DSB

+ Prüfungs- und Kontrollplan des ISB

+ Muster-Reporting für Informationssicherheitsbeauftragte

+ Prüfungs- und Kontrollplan des ISB

+ Muster-Reporting für Informationssicherheitsbeauftragte

