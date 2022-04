Arbeitshandschuhe online kaufen

Die meisten Unfälle haben etwas mit Händen zu tun.Arbeitshandschuhesind als persönliche Schutzausrüstung unverzichtbar, eine adäquate Auswahl können Sie hier www.sicherarbeiten24.de online kaufen.

Gemäß Arbeitsschutzgesetz und Arbeitssicherheitsgesetz hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Gefahren während des Verrichtens der versicherten Tätigkeit möglichst minimiert werden. Greifen weder organisatorische noch technische Maßnahmen, müssen persönliche Schutzausrüstungen getragen werden. Ein Großteil der betrieblichen, nicht motorisierten Unfälle betrifft Schnitt-, Quetsch- und thermische Verletzungen an den Händen. Effektive und trotzdem bequemeArbeitshandschuhemindern die Unfallgefahren und steigern die Motivation der Belegschaft.

Verschiedene Arbeitshandschuhe für verschiedene Einsatzgebiete

Sowohl Arbeitgeber*in als auch Mitarbeiter*in sind zur Mithilfe angewiesen, den Arbeitsschutz auf hohem Niveau zu halten. Bei Missachtung droht im Krankheitsfall nach einem Arbeitsunfall die Verweigerung des Krankengeldes oder Abzüge bei der krankheitsbedingten Frührente.

Das Anbieten und Tragen der Arbeitshandschuhestellt auch nach DGUV Vorschrift 1 keine Kür dar, sondern ist im präventiven Gedanken indiskutabel. Dabei müssen die Handschuhe trotz spezifischer Schutzanforderungen auch bequem sitzen, damit sie von den Mitarbeitern bereitwillig getragen werden. Es lohnt sich immer, in Schutzausrüstung und in die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren.

Hitzeschutzhandschuheschützen vor hohen Temperaturen und sind als Teil der persönlichen Schutzausrüstung zu sehen, oftmals werden sie mit Stulpen, Schürzen, Gesichtsschutz etc. kombiniert. DieArbeitshandschuhebestehen meist aus Leder oder Kevlar, für kurzzeitigen Hitzekontakt eignen sich auch die griffigen, leichten Handschuhe mit Nitril-Beschichtung.

Kälteschutzhandschuhesind prinzipiell nicht viel anders. Verschiedene Hightech-Materialien als Füllung im Inneren derArbeitshandschuheoder als Beschichtung auf der Außenseite sorgen dafür, dass die Hand von Außeneinflüssen thermisch isoliert ist und es zu keiner Kälte-Verbrennung kommt. Lederhandschuhefinden nicht nur im Bau- und Schweißerhandwerk Verwendung, sondern auch bei mechanischen Gefährdungen. Ihre Gartenhandschuhe haben oft Lederelemente und auch in der Forst- und Landwirtschaft wird gerne auf die abrieb- und durchstoßfesteArbeitshandschuhezurückgegriffen.

Montagehandschuhesollen einerseits vor Chemikalien, Ölen und Fetten schützen, andererseits ein gewisses Maß an Schnitt- und Stichfestigkeit aufweisen. Zudem sollen Sie eine hohe Beweglichkeit gestatten, um Werkzeuge und Werkstücke sicher und mühelos greifen zu können. DieArbeitshandschuhesind für mehr Komfort häufig mit atmungsaktiven Elementen am Handrücken ausgestattet. Schnittschutzhandschuhewerden in verschiedene „Cut Levels“ eingeteilt, je nachdem, mit welchen Schnittverletzungen zu rechnen ist. Im Allgemeinen sind dieArbeitshandschuheabrieb-, reiß-, schnitt- und stichfest und eignen sich je nach Qualität auch zum Arbeiten mit nassen oder öligen Teilen.

Warum sollten Sie Schutzhandschuhe online kaufen?

Der Online-Handel hat sich mittlerweile in sämtlichen Bereichen als führend herausgestellt, wenn es darum geht, spezifische Artikel in unterschiedlichen Ausführungen schnell und günstig zu bekommen. Kaum ein regionales Eisenwarengeschäft oder Krämerladen konnte sich bis heute durchschlagen, von dem früher alles zu bekommen war, was Sie im Alltag so brauchten.

Im Internet wird die Welt zum Dorf und durch die überregionale Vermarktung rentiert es sich wieder, sich auch auf Nischenprodukte preisgünstig zu fokussieren.Arbeitshandschuhesind eine sichere Sache: Sie sind EN-Normen unterworfen, mit deren Siegel die qualitative Hochwertigkeit bestätigt ist.

Schauen Sie sich in Ruhe unser Angebot an, bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Arbeitsschutz und Sicherheitsbedarf – Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen und Ihr Zuhause

Effektiver Arbeitsschutz wird in unserer komplexen Arbeitswelt immer wichtiger. Als junges Unternehmen setzen wir uns dafür ein, die Arbeitswelt mit innovativen Produkten im Bereich der Arbeitssicherheit ein Stück sicherer zu machen. Bei der Auswahl unserer Produktpalette und der Entwicklung individueller Sonderlösungen arbeiten wir eng mit unseren Lieferanten zusammen. So können wir Ihnen eine große Auswahl an Schutzkleidung, Schutzhandschuhen und anderer Sicherheitsausrüstung zu günstigen Preisen anbieten. Wir sind der kompetente Partner für Arbeitsschutzkleidung und Sicherheitsbedarf in vielen Bereichen.

