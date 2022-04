Bilderbuch-Trilogie über das Leben und Sterben eines Pflaumenbaums

Katja Lippert arbeitet in ihren Buchprojekten stets zweisprachig

2018 erschien der erste Band in Papierfresserchens MTM-Verlag „Liese, Lotte und der Weg in die Welt – Little plum Liese, Lotte and the path into the world“. Nun hat Katja Lippert aus Schwarzenberg im Erzgebirgskreis in Sachsen nach Teil 2 „Einzug im Pflaumenbaum – Un hogar en el cirueloden“ den dritten Teil ihrer Bilderbuch-Trilogie vorgelegt: „Ein leerer Platz als großer Schatz – Une place vide? Quelle aubaine!“

Und wer die Titel der drei Bücher aufmerksam gelesen hat, wird schnell feststellen, dass Katja Lippert – jeweils in Zusammenarbeit mit einer Co-Autorin – ihre Bilderbücher zweisprachig herausgibt. Während der erste Band in Deutsch-Englisch erschienen ist, und zwar wie die Folgebände auch in Reimform, so ist der zweite Band Deutsch-Spanisch und der dritte Band Deutsch-Französisch herausgegeben worden. So erreicht die Autorin, die sich auch an zahlreichen Anthologieprojekten von Papierfresserchens MTM-Verlag beteiligt hat, eine breite Zielgruppe.

Ihre Bücher richten sich an Kinder ab drei Jahren und können natürlich auch nur in deutscher Sprache vorgelesen werden. Die Illustrationen unterstreichen den Inhalt, ohne ihn zu erzählen. Daher sind alle drei Bücher zum Vorlesen für Kinder im Vorschulalter geeignet und zum Selberlesen für Kinder in den ersten Schuljahren, besonders dann natürlich, wenn sie sich das erste Mal mit einer der drei Fremdsprachen auseinandersetzen. Sicherheit, den Inhalt zu verstehen, geben dabei ja die deutschen Texte.

Die Autorin hat drei Bücher geschrieben und gezeichnet, die neugierig machen. Die Gesamtgeschichte erzählt vom Leben und Sterben eines Pflaumenbaums im Kreis des Lebens. Was bleibt, wenn der alte Baum gefällt werden muss? Hoffnung und neues Leben, denn sein Samen, seine Kerne haben dafür gesorgt, dass eine neue Pflaumenbaumgeneration heranwachsen kann. Dass so ganz nebenbei auch schon eine Fremdsprache ins Spiel kommt, erhöht die Spannung und gibt dem Kind einen Eindruck von all den spannenden Dingen, die es bald lernen wird. Katja Lippert wurde 1982 in Schlema geboren, 2020 kehrte sie in ihre alte Heimat zurück. Sie ist verheiratet, Mutti von vier Kindern und berufstätig als Hauswirtschafterin/Pflegekraft.

Bibliografische Angaben

Katja Lippert

Liese, Lotte und der Weg in die Welt – Little plum Liese, Lotte and the path into the world

ISBN: 978-3-86196-782-8

Einzug im Pflaumenbaum – Un hogar en el ciruelo

ISBN: 978-3-86196-941-9

Ein leerer Platz als großer Schatz – Une place vide? Quelle aubaine!

ISBN: 978-3-96074-554-9

Die Bücher sind über den Verlag, den Buchhandel und Amazon zu beziehen.

