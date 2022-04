Osterausflug nach Saalfeld

Ein Besuch des Bergfried-Parks mit Erlebnisausstellung

„Kein Schloss – kein Landgut – keine Villa – sondern ein behaglich bemessenes Haus für die Wohnbedürfnisse und für die häuslichen Freuden einer Familie: Vater, Mutter und vier Kinder.“

So beschreibt der Architekt Professor Max Hans Kühne (1874 – 1942) vom renommierten Dresdner Architekturbüro Lossow & Kühne die Pläne zum Bau der Villa Bergfried. Der Bauherr und Mauxion-Schokoladenfabrikant Ernst Hüther (1880 – 1944) ließ diese in den Jahren 1922 bis 1924 errichten.

Die kostenfreie Ausstellung im ehemaligen Gärtnerhaus am unteren Parkeingang lädt ein, mehr über die Mauxion-Schokoladenproduktion in Saalfeld, die Familie Hüther und die Planung der 20 Hektar großen Parkanlage zu erfahren. Ein Einführungsfilm zeigt historische Film- und Bildaufnahmen aus dieser Zeit. Eine Besonderheit ist ein originaler Schokoladenautomat aus der damaligen Zeit, an dem Sie noch heute Schokoladentäfelchen mit Bergfried-Motiven „ziehen“ können. (Preis 1EUR)

Im Bergfried-Park liegen außerdem Flyer zum individuellen Entdecken der Parkanlage mit ihren landschaftlichen und baulichen Besonderheiten wie dem Japangarten, Nymphäum, Glockenturm, Weiherhäuschen u.a. aus. Über vor Ort angebrachte QR-Codes an den Informationstafeln kann zusätzlich ein Audiorundgang abgerufen werden, der weiterführende Details und eine „Kleine Tour mit dem Gärtner“ enthält.

Öffnungszeiten:

Mai – September: täglich 9:00 – 18 Uhr – Oktober – April: täglich 10:00 – 16:00 Uhr

Weitere Informationen unter www.feengrotten.de oder 0 36 71/ 5 50 40.

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

