ergoleben – die neue deutsche Marke für Ergonomie und Wellness

Die Quinta GmbH bringt mit ergoleben eine neue Marke und damit verbunden ein erstes Kernsortiment auf den Markt.

Jena, 14. April 2022 – ergoleben – Ergonomie leben – verfolgt dabei das ganzheitliche Produktkonzept des körperlichen Wohlbefindens, sowohl im Arbeitsalltag als auch im privaten häuslichen Umfeld. Produktseitig steht ergoleben dabei für ergonomische Arbeitsplatzausstattung und individuelle Wellness Sortimente. Der Ansatz umfasst technische Lösungen für Menschen, die nicht nur zu zuhause oder unterwegs, sondern auch bei der täglichen Arbeit in ihren Körper hören und ihr körperliches Wohlbefinden und damit ihre Gesundheit langfristig unterstützen möchten.

Das gesamte Produktmanagement wird aus Jena gesteuert. Die jahrzehntelange Erfahrung des Teams ermöglicht es, durchdachte technische Lösungen zu adäquaten Preisen anzubieten. So kann sichergestellt werden, dass die lokalen Bedürfnisse ideal bedient werden.

„Wir legen Wert auf Details, die dazu führen, dass das ergoleben Portfolio sowohl funktional als auch vom Design ansprechend konzipiert ist. ergoleben Produkte überzeugen durch einen hohen Qualitätsanspruch und geprüfte Verarbeitung. Unsere Qualitätskontrolle beginnt bereits in der Produktion und nicht erst bei der Ankunft im Lager.“, sagt Joachim Kolano, Geschäftsführer bei der Quinta GmbH.

Das Portfolio umfasst Einstiegslösungen in den Bereichen Ergonomie am Arbeitsplatz und Wellness durch Massage. So gibt es z.B. vertikale Mäuse und Monitorhalterungen auf dem einen Gebiet und Massageräte für Nacken, Schultern oder Rücken im anderen Segment.

Das Portfolio ist ab sofort in ausgesuchten Kanälen zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Quinta GmbH

Herr Matthias Pohl

Steinweg 10

07743 Jena

Deutschland

fon ..: +49 3641 502693

web ..: http://www.quinta.biz

email : marketing@quinta.biz

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das zum großen Teil exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Smart Home und Zubehör. #derspezialdistributor

