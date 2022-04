Qumulo baut Führung im Bereich Medien und Unterhaltung aus

Signifikanter Anstieg des weltweiten Bedarfs an Dateidaten treibt die Kundenakzeptanz an und baut Qumulos Führungsrolle im Medien- und Unterhaltungsbereich weiter aus

München, Deutschland, 13 April 2022: Qumulo, ein Marktführer für Datenspeicherung und Datenmanagement im großen Maßstab, gab heute bekannt, dass die Kundenakzeptanz, die Diversifikation der Anwendungsfälle sowie die globale Expansion in der globalen Medien- und Unterhaltungsbranche (M&E) weiter zunehmen.

Nach dem rekordverdächtigen Wachstum im letzten Geschäftsjahr (FY22″), in dem Qumulo seinen Kundenstamm um mehr als 40 % erweitern konnte und über 200 neue Kunden hinzugewonnen hat, zählt das Unternehmen jetzt neun der zehn größten globalen Medien- und Unterhaltungsunternehmen zu seinen insgesamt mehr als 1000 Unternehmenskunden. Qumulo zeichnet sich weiterhin durch seine Produktions-Workload-Funktionen aus, die es M&E-Unternehmen auf der ganzen Welt leicht machen, unstrukturierte Daten in großem Umfang zu verwalten.

Da die Medien- und Unterhaltungsindustrie zunehmend auf Cloud und virtuelle Zusammenarbeit setzt, hat sich Qumulo mit seiner Flexibilität bei der Bereitstellung von Daten sowie der Einfachheit und Effizienz bei der Datenverwaltung im Petabyte-Bereich als die Speichersoftware der Wahl für kreative Arbeitsteams im Remote-Work Modus wie auch On-Prem etabliert.

Von großen Filmstudios über Streaming-Netzwerke, Gaming- und Production Houses bis hin zu Animations-, Post Production und VFX-Firmen: Qumulo hilft Innovatoren dabei, Kreativität zu erfassen sowie die Arbeit kreativer Teams zu vereinfachen und somit Kreativität einem globalen Publikum zugänglich zu machen.

„Daten waren noch nie so wichtig wie heute. Im Kontext der Medien- und Unterhaltungsunternehmen haben Daten die Macht, uns in neue Welten zu entführen, die in den Köpfen innovativer Kreativteams stecken“, so Ben Gitenstein, Vice President of Product bei Qumulo.

„Die moderne Infrastruktur von Qumulo entfernt Beschränkungen und skaliert, um selbst anspruchsvollste Leistungsanforderungen zu erfüllen. Wir können Exabytes an Dateidaten verwalten, speichern und schützen – ganz gleich ob in On-Prem-Umgebungen oder aber in Cloud-Umgebungen. Das ist der Grund, weshalb sich Kunden für Qumulo entscheiden, und weshalb wir uns in Branchen wie der Medien- und Unterhaltungsindustrie auszeichnen.“

Das Qumulo-Dateisystem bietet zuverlässigen High-Performance Datenzugriff, um Kreativität und Zusammenarbeit zu unterstützen, sowie robuste Verwaltung, Speicherung und Schutz für 4K- und 8K-Inhalte im Petabyte-Bereich sowie in On-Prem-Umgebungen und Public Cloud-Umgebungen. Qumulo wurde entwickelt, um Unterstützung und Transparenz für Milliarden von Dateien zu bieten – mit unerreicht einfacher Skalierbarkeit, um schnelles Wachstum und Expansion zu ermöglichen.

Führende Medien- und Unterhaltungsstudios auf der ganzen Welt nutzen verschiedene Qumulo-Lösungen – vom AWS Quick Start für Qumulo Cloud Q bis hin zum Qumulo Echtzeit-Analyse-Dashboard.

„Qumulo auf AWS bietet uns die erforderlichen Leistungssteigerungen gegenüber Objektspeichern und somit die Option, unsere hochaktiven Dateidaten in beliebigem Umfang in der Cloud zu nutzen. Qumulo mit seinen kapazitätsbasierten Verbrauchsoptionen ermöglicht es unseren Geschäftsbereichen und IT-Teams, gemeinsam an unseren digitalen Projekten zu arbeiten, ohne Kompromisse eingehen zu müssen bei der Art und Weise, wie wir unsere unstrukturierten Daten verwalten oder Kosten kontrollieren“, so Graham Peddie, Chief Operating Officer bei Cinesite. „Qumulo hat es uns ermöglicht, die Wettbewerbsposition von Cinesite innerhalb der Branche zu stärken.“

„Seit wir die Qumulo File Data Platform im Einsatz haben, hat sich die Situation verändert. Mit der Qumulo Plattform können wir eintausend Computer innerhalb von Minuten hochfahren, nicht in Tagen oder gar Wochen. Dieser Vorteil stellt erst den Beginn dar. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf dreitausend Knoten skalieren können. Die Cloud-basierte Lösung gibt uns die Flexibilität, schneller umzuschalten und die Leistung bereitzustellen, die unsere Künstler benötigen“, so Curtis Linstead, Systemadministrator bei Raynault.

„Das Analyse-Dashboard von Qumulo ermöglicht es uns, schnell zu sehen, welche Folder den höchsten Speicherplatzverbrauch haben. Als Administrator erkennt man erst, wie wichtig das ist, wenn man damit konfrontiert wird. Wir können schnell herausfinden, wo die größten Übeltäter sitzen. Um das gesamte Dateisystem zu überprüfen (das Crawlen der 19 Millionen Dateien, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten), benötigten wir früher etwa acht Stunden. Jetzt geht es blitzschnell“, so Saham Ali, Vice President of Technology bei Falcons Creative Group.

„Der Umfang der Filme, an denen wir arbeiten, wächst. Wenn wir die Produktionsmenge verdoppeln, machen wir das Vierfache, weil die Bilder größer werden. Das bedeutet, dass wir den Speicherplatz, den wir benötigen, verachtfachen müssen. Aus diesem Grund ist Qumulo eine optimale Lösung für uns. Es ist sehr einfach, neue Module hinzuzufügen und den Speicherplatz wachsen zu lassen“, so Franceso Grisi, CEO von EDI.

Mit Qumulo können Kunden der Medien- und Unterhaltungsbranche diese Vorteile nutzen:

Schnelle, zuverlässige User Responsiveness auf alle Medienapplikationen

Cloud-native Software, die es kreativen Teams ermöglicht, überall auf der Welt zu arbeiten

Beschleunigung der Editorial Experience in der Cloud mit dem Studio Q AWS Quick Start

Geballte Cloud-Rechenleistung für das Rendering

API-zentriertes Design für einfache Applikationsintegration zur Automatisierung von Workflows

Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Urheberrecht © 2022. Alle Rechte vorbehalten.

About Qumulo, Inc.

Qumulo is the breakthrough leader in simplifying data management in its native file form at a massive scale across hybrid-cloud environments. Its high-performance file data platform is designed to store, manage and create workflows and applications with data in its native file form at massive scale on prem and in the public cloud. Qumulo is trusted by Fortune 500 companies, major film and animation studios, and some of the largest research facilities in the world to easily manage the full data lifecycle from ingestion, transformation, publishing and archiving with cost-effective capacity, dynamic scalability, automatic encryption, real-time visibility and an advanced API that enables customers to easily integrate Qumulo into their ecosystem and workflows. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Stacey Burbach

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

+1 855 577 7544

lia@pr-emea.net

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.